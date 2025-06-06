開心果甜品8間｜必試$5.5煙韌麻糬！芝士蛋糕+焦糖燉蛋+鮮奶豆腐

開心果甜品店｜開心果蛋糕推介｜近年來，開心果這款充滿異國情調的食材，已經佔領了香港甜品界的一席之地。《香港01》「好食玩飛」記者為大家介紹9間開心果甜品店，當中有間店更是擁有40年歷史，岀晒名食開心果糊、開心果糕，也有超多開心果碎的芝士蛋糕，即看內文啦！



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開心果甜品店｜【1】研香 —— $22開心果抹茶鬆餅

人氣甜品店「研香」宣布進駐銅鑼灣！新店營業時間為早上8時至凌晨12時，店內提供48個座位，設計以溫暖的木色調為主調，營造舒適寫意的用餐環境。

除了一系列特製精磨開心果露之外，研香新店更將開心果系列加入烘焙食品及咖啡。包括全新開心果法國牛油牛角酥（$38），使用法國牛油製作，牛油味香濃，層次分明，夾有香濃意大利開心果醬；開心果忌廉芝士抹茶鬆餅（$22），抹茶清香，入口香脆，內裡濕潤，配以美國忌廉芝士及意大利開心果醬；開心果咖啡（$48）及開心果牛奶咖啡（$48）。開業期間，這2款開心果咖啡更是買一送一！

研香

地址：

銅鑼灣希慎道2-4號蟾宮大廈地下3-7號舖



開心果甜品店｜【2】伊間珈琲 —— 開心果Terrine／款款都多開心果碎

「伊間珈琲」一直以開心果系列產品而受到食客歡迎，店內採用開放式設計，讓食客可以欣賞咖啡師們專注沖泡咖啡的過程。店家最受歡迎的開心果甜品有開心果Terrine，口感濃郁且厚實，有2層，一層厚實一層香滑，頂層更灑滿開心果碎，超有口感！還有開心果軟芝士蛋糕，滑嫩香濃同時有開心果碎，口感超豐富！至於，開心果忌廉芝士曲奇外脆內香，中間的開心果Cream Cheese帶有開心果粒粒，令人一試難忘！

伊間珈琲

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸地下15號舖



開心果甜品店｜【3】蘭苑饎館 —— 40年歷史！開心果糊＋開心果糕

「蘭苑饎館」擁有近40年歷史的老字號中式糖水店，以養生糖水和家常小菜而聞名，連續至少6年獲得米芝蓮車胎人推介。老闆出身中醫世家，店內的招牌養生龜苓膠沿用祖傳秘方調製，提供不同等級的龜苓膠，最貴的可達數百元。

隨著開心果熱潮的來臨，店家的開心果糊（$44）和開心果糕（$22）也變得非常受歡迎！尤其是開心果糊，因獨特的翡翠綠色和香濃口感而備受追捧。而開心果糕以伊朗開心果加入馬蹄粉蒸製而成，口感像大菜糕般爽滑Q彈！

蘭苑饎館

地址：太子西洋菜北街318號集賢樓地舖



開心果甜品店｜【4】海記合桃坊甜品 —— 超Creamy開心果焦糖燉蛋／開心果合桃露

「海記合桃坊甜品」是香港一間老字號的港式甜品店，以出色的中式糖水而聞名。近年來，開心果甜品在香港非常受歡迎，店家也順應潮流推出開心果相關的產品，例如特濃開心果焦糖燉蛋、開心果西米露、開心果合桃露。特濃開心果焦糖燉蛋是脆身的焦糖面配上開心果碎，下面的燉蛋口感超Creamy，開心果味不算好濃郁，但能品嚐到果仁的濃郁香氣！

海記合桃坊甜品

地址：

太子西洋菜南街212號地舖

太子西洋菜南街238號地舖

土瓜灣馬頭角道33號欣榮商場地下4號舖

土瓜灣美景街73號地舖



開心果甜品店｜【5】小甜頭 —— $55十粒開心果麻糬

「小甜頭」是一間位於大圍的港式甜品店，提供多款自家製甜品，特別是手工麻糬和開心果系列甜品而受到歡迎！手工麻糬hit到試過一日內賣了100份！不過開心果系列甜品也是店內一大亮點，深受開心果愛好者喜愛！「開心果碎碎・開心果奶蓋沾醬麻糬」，$55十粒麻糬，口感超煙韌，配上濃郁的開心果醬和開心果碎，絕對值得一試！

小甜頭

地址：大圍積存街12-20號地下D號舖



開心果甜品店｜【6】All About Nuts —— $35開心果布朗尼／$45開心果醬法式西多

「All About Nuts」是一間以堅果為主題的特色小店，最初在石硤尾開店時並沒有堂食，後來搬到土瓜灣才提供堂食！店家最著名的就是無添加、用慢磨機每天新鮮磨製100%堅果醬。開心果是店家的熱門口味之一，提供多款開心果菜色，例如開心果醬法式西多士（$45起）、開心腰果糊（$55）、開心果醬素窩夫（$78）、開心果野莓素布朗尼（$35）。

All About Nuts

地址：土瓜灣美善同道1號地下10號舖



開心果甜品店｜【7】E FOR EGG —— 開心果鮮奶豆腐／開心果鮮奶咖啡

「E FOR EGG」是香港一間以雞蛋為主題的特色咖啡店，尤其以「盒子吐司」和日系風格而聞名。除了盒子吐司，開心果飲料也是店家受歡迎原因之一，包括開心果特調（$56），包含開心果、鮮奶和豆腐；開心果鮮奶咖啡（$52），開心果的味道非常濃郁，絕對值得一試！

E FOR EGG

地址：

大圍城河道19-25號城河樓地舖

西環西營盤皇后大道西428-440號真善美大廈地下D, E及F號舖



開心果甜品店｜【8】LAB ZERÕ —— 開心果杜拜朱古力刨冰／漸層賣相開心果鮮奶咖啡

LAB ZERÕ是尖沙咀一間受歡迎的甜品咖啡店，以日式刨冰和獨特的裝修設計而聞名，冰磚和製冰機均從日本直送，確保刨冰口感細膩綿密、入口即溶。LAB ZERÕ推出多款開心果甜點和飲品，例如開心果杜拜朱古力刨冰，結合了杜拜朱古力熱潮的創意甜點，口感軟綿綿、入口即溶！當中包含開心果冰淇淋、卡塔伊菲麵條、巧克力醬和開心果醬等。而飲料方面，則有開心果鮮奶咖啡，漸層賣相的美觀，帶有開心果的鹹香，味道好有驚喜！

LAB ZERÕ

地址：尖沙咀金巴利道68號地下B號舖



開心果甜品店｜【9】陳茶館芋圓甜品專門店 —— 滋養功效！開心果雪燕西米露

「陳茶館芋圓甜品專門店」是香港一家廣受歡迎的甜品店，以特色芋圓和近年來大受歡迎的開心果甜品而聞名。近期最受歡迎的是開心果系列甜品，尤其是開心果雪燕西米露（$52），整碗綠油油，雖然開心果味偏淡，但加入豐富的開心果碎能昇華味道，增加香氣和口感！加上芋圓好煙韌，雪燕份量又足，有滋養的功效。

陳茶館芋圓甜品專門店

地址：

紅磡必嘉街120號黃埔天地第3期百寶坊地下G12號舖

土瓜灣馬頭圍道101號地舖

九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館1 G樓M1-011號舖



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