深圳壽喜燒推介2026｜7間高質餐廳！$63吃到飽/任食M5和牛/烤榴槤

深圳壽喜燒｜壽喜燒和牛｜深圳近年來美食選擇越來越多元，連壽喜燒店也有！究竟哪間才最值得一試呢？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7間深圳各具特色的壽喜燒名店，無論想追求傳統風味、頂級食材，還是高性價比，都能在這裡找到心儀的壽喜燒店！即看下文啦！



壽喜燒｜關西風 VS 關東風

關西風壽喜燒以「先煎後煮」為主，牛肉直接用牛油煎香，再淋上特調醬汁，口感相對濃郁；而關東風偏向「湯煮」風格，味道比較淡。

深圳壽喜燒推介｜【1】雲・壽喜燒 —— 人均$273／日本A5和牛／澳洲M9+和牛

「雲・壽喜燒」是深圳一間高級日式壽喜燒專門店，曾在2023年在大眾點評入圍「黑珍珠餐廳指南」。餐廳主打關西風格的壽喜燒，即是先煎後煮，使醬汁甜鹹適中，入口時再搭配蛋液。店家的牛肉是選用了日本的A5和牛或澳洲M9+和牛，肉質細膩、油花均勻、入口即溶！2人套餐價錢為¥499（約$545），包含澳洲M9和牛西冷、A4雪龍和牛嫩肩、M9和牛肩胛肉、時令蔬菜拼盤、炭烤青花魚、甜品等。

雲・壽喜燒

地址：福田區福華路346號卓悅中心東區L2層

交通：深圳地鐵10號線崗廈北站9號岀口步行約90米



深圳壽喜燒推介｜【2】森田・關西風壽喜燒 —— $108起！A4、A5日本和牛或澳洲和牛

「森田・關西風壽喜燒」也是深圳少數主打傳統關西風格壽喜燒的日料店，以「一汁一菜」的極簡烹飪方式而聞名，強調品嚐原汁原味！曾入圍黑珍珠餐廳指南、獲深圳日料金賞獎「最佳壽喜燒專門店」、登上大眾點評「深圳必吃榜」。餐廳選用的牛肉是A4至A5級別的日本和牛或澳洲和牛，肉質細膩、油花均勻。至於醬汁以日本味醂、醬油和砂糖調製，甜鹹平衡！最重要的是有專人代煎牛肉，確保火候精準。單人套餐更低至¥99（$108），包含安格斯牛腹肉、雜錦野蔬拼盤等。

+ 1

森田・關西風壽喜燒（首店）

地址：南山區萬象天地商場北區LG層NLG16舖

交通：深圳地鐵高新園站A岀口步行約350米



森田・關西風壽喜燒

地址：南山區粵海街道科苑南路2888號深圳灣萬象城B172

交通：深圳地鐵13號線后海站L岀口步行約670米



深圳壽喜燒推介｜【3】龍酒場・關西壽喜燒・居酒屋 —— 人均$108！澳洲M6和牛／刺身／串燒

「龍酒場・關西壽喜燒・居酒屋」是一間主打關西風壽喜燒的日式居酒屋，以傳統關西做法為核心，搭配高質和牛及獨家醬汁。曾入圍黑珍珠餐廳指南、大眾點評必吃榜。餐廳除了有壽喜燒，還有刺身、串燒、清酒等，適合朋友聚餐或小酌！壽喜燒雙人套餐¥198（約$216），包含澳洲M6和牛、雪花肥牛、雜錦蔬菜拼盤、沙律、炭烤青花魚、甜品等等。

龍酒場・關西壽喜燒・居酒屋

地址：羅湖區南湖路3046號粵海花園紫荊閣1樓109號

交通：深圳地鐵國貿站B岀口步行約340米



龍酒場・關西壽喜燒・居酒屋

地址：南山區興華路蛇口海上世界A區木屋燒烤左轉50米

交通：深圳地鐵海上世界站D岀口步行約200米



深圳壽喜燒推介｜【4】山和田・日料小屋 —— $63和牛壽喜燒／現烤梳乎厘

「山和田・日料小屋」是一間關西風壽喜燒的日料店，主打和牛壽喜燒與日式家庭料理，以A4至A5和牛、獨家調配的壽喜燒汁而聞名。曾在2023年入圍大眾點評「深圳必吃日料餐廳」、深圳美食榜「人氣壽喜燒TOP3」。壽喜燒更只需¥58（約$63），包含牛肉、蔬菜、芋絲、紅蘿蔔、菇類等。隨了壽喜燒，還有高人氣甜品現烤梳乎厘，有濃郁的牛奶香味！

山和田・日料小屋

地址：福田區福華三路福田卓悅INTOWN購物中心

交通：深圳地鐵10號線崗廈站D岀口步行約310米



山和田・日料小屋

地址：南山區南山大道桃苑公寓1層15號舖

交通：深圳地鐵12號線桃園站F岀口步行約290米



山和田・日料小屋

地址：羅湖區南湖路南潮時代廣場A02

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約160米



深圳壽喜燒推介｜【5】木大叔的料理店 —— $86小熊壽喜燒／澳洲M級和牛／美國極上和牛

木大叔的料理店是一間以日式壽喜燒為主的網紅餐廳，主打高品質和牛與傳統關西風味壽喜燒，曾獲大眾點評「必吃榜」餐廳！餐廳提供澳洲M級和牛、美國極上和牛等高質肉類。店員還會現場烹製壽喜燒，並講解吃法，例如搭配蛋液或柚子醋，服務超好！店家的「小熊壽喜燒」價錢只需¥79（約$86），造型還非常精緻可愛。

木大叔的料理店

地址：羅湖區深南東路𣿬金天琅大廈109號1樓

交通：深圳地鐵老街站C岀口步行約280米



木大叔的料理店

地址：龍崗區萬科廣場L2層42號舖

交通：深圳地鐵5號線坂田站D岀口步行約330米



深圳壽喜燒推介｜【6】NADO那都料理 —— $96壽喜燒／A4、A5和牛

「NADO那都料理」是一間主打日式壽喜燒的餐廳，曾在2023年獲大眾點評榜「深圳必吃日式鍋物」和獲得日本JA全農指定合作的「優質和牛供應商認證」！餐廳提供A4、A5級別的和牛，口感細膩！醬汁甜鹹適中，搭配昆布柴魚高湯，口感層次豐富！壽喜燒價錢為¥88（約$96）。

NADO那都料理

地址：福田區梅林街道梅麗路9號

交通：深圳地鐵9號線下梅林站A岀口步行約110米



NADO那都料理

地址：福田區南園路向東圍村53棟

交通：深圳地鐵6號線科學館站F岀口步行約150米



深圳壽喜燒推介｜【7】淺鍋和牛小鍋放題・烤榴槤・壽喜燒 —— $261任食M5和牛

「淺鍋」是深圳高人氣的日式壽喜燒放題專門店，主打關西風壽喜燒跟和牛放題，並結合烤榴槤創意甜品，成為年輕人和美食愛好者的熱門打卡點！店家提供多種高品質和牛，例如澳洲M6+和牛、美國安格斯牛等，肉類還可以無限添加！套餐低至¥239（約$261），任食M5上脂和牛后胸、牛舌、M4若脂和牛臂腰肉心、新西蘭青口等。

淺鍋和牛小鍋放題・烤榴槤・壽喜燒（大眾點評評分最高）

地址：福田區平安金融中心PAMALL

交通：深圳地鐵1或3號線購物公園站D岀口步行約190米



