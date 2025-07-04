GEM鄧紫棋演唱會｜Trip.com購票連結　門票$680起　7.4快達票發售

GEM鄧紫棋演唱會2025｜GEM鄧紫棋闊別六年，將在今年8月15至17日，強勢回歸啟德體育園主場館開騷，更是首位登上啟德主場館的女歌手！門票將於6月25日優先發售，並在今日（7月4日）在各大平台公開發售，各位歌迷要校定鬧鐘準備搶飛啦！



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G.E.M.鄧紫棋演唱會2025｜舉行日期、時間、地點

G.E.M.鄧紫棋將於2025年8月15至17日，一連三日於啟德體育園舉行「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 - 香港站」。值得一提的是，8月16日是G.E.M.34歲的生日，可以與一眾香港歌迷度過生日，對雙方來說都絕對是別具意義的一天！

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G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 - 香港站（圖片來源：KLOOK）

G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 - 香港站

活動日期：2025年8月15日至17日

活動時間：7:00PM - 10:00PM

活動地點：啟德體育園主場館



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G.E.M.鄧紫棋演唱會2025｜票價、購票詳情

演唱會票價分別為HK$1780／HK$1580／HK1380／HK$1180／HK$880／HK$680，門票將於6月25日中午12時起於KLOOK平台優先發售。

香港歌迷可以在演唱會同G.E.M.慶祝生日！（圖片來源：gem0816@Instagram）

於KLOOK平台優先購票可以選擇購買淨門票或套票組合，套票組合除了有門票亦包含指定體驗活動，售價由HK$808起。演唱會門票亦將於7月4日中午12時起於HK Ticketing、大麥、Trip.com公開發售。

G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 - 香港站｜購票詳情

票價：HK$1780／HK$1580／HK1380／HK$1180／HK$880／HK$680

公開發售日期及時間：2025年7月4日中午12時起

公開發售平台：Trip.com｜HK Ticketing｜大麥

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G.E.M.鄧紫棋演唱會2025｜演出歌單

目前官方尚未釋出演唱會歌單，但因應近日G.E.M.重新錄製並上架過往爆紅的歌曲，相信在香港站有望會聽到包含《我的秘密》、《Where Did You Go》、《A.I.N.Y. (愛你)》、《泡沫》、《回憶的沙漏》、《光年之外》、《睡公主》等熱門歌曲！

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此外，參考G.E.M.鄧紫棋最近在其他城市及國家舉行的演唱會，也有演唱《來自天堂的魔鬼》、《摩天動物園》、《灰狼》、《新的心跳》、《紅薔薇白玫瑰》等歌曲，各位「可以提早練習歌單，到時候一起唱！

G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 - 香港站

活動日期：2025年8月15日至17日

活動時間：7:00PM - 10:00PM

活動地點：啟德體育園主場館



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