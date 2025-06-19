福田美食推介7大｜抹茶爆漿蛋糕！韓燒+甜品店　這間炭燒叉燒必試

福田美食街｜福田口岸附近美食｜福田不僅是深圳的商業地帶，更是美食的匯聚地！有抹茶梳乎厘、焦糖蒲撻、烤鴨、韓式燒肉、日式燒肉等，福田的美食選擇應有盡有！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7間福田必吃餐廳，立即收看以下的美食地圖啦！



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福田美食2025｜【1】東洞・烤肉小館 —— 韓式燒烤／東洞豬肉拼盤

東洞・烤肉小館這間韓式烤肉店，主打傳統韓式燒烤和創意料理，以高品質肉品、獨特醬料和時尚裝修風格吸引眾多食客。在2023年還登上大眾點評「深圳必吃榜」！店家的烤肉形式主要是單點，例如東洞豬肉拼盤（¥138）、牛肋條（¥78）、牛肉石鍋拌飯（¥48）。

東洞・烤肉小館

地址：福田區深業上城3樓小鎮南區T3081

交通：深圳地鐵10號線冬瓜岭站步行約670米



福田美食2025｜【2】悸動糖水 —— 焦糖蒲撻／楊枝甘露

「悸動糖水」是一間極具人氣的港式糖水甜品店，深受年輕人和糖水愛好者的喜愛！曾連續2年獲大眾點評的「福田區必吃糖水店」，既有經典港式糖水，例如楊枝甘露、雙皮奶，也有創意甜品，例如芋泥麻薯碗、抹茶爆漿蛋糕甚至港人最愛的焦糖蒲撻。悸動楊枝甘露是長期高人氣款式，楊枝甘露內有滿滿的芒果泥搭配西柚果粒，西米煮得非常Q彈，椰奶香氣十足！

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悸動糖水

地址：福田區世紀匯商業廣場1層122A-2

交通：深圳地鐵1號線華強路站步行約70米



福田美食2025｜【3】大無燒肉 —— 30厘米牛舌／澳洲M9+和牛

「大無燒肉」是福田區的高端日式燒肉品牌，以頂級和牛、精緻切割技術和獨特的日式燒肉體驗而聞名。餐廳提供澳洲M9+、日本A5和牛，部位還非常齊全，例如牛小排、三角肉、牛舌芯等。而招牌菜有大無幻切和牛牛舌（¥368），整條牛舌都是厚切，長度達30厘米，還有師傅現場表演切割！店員建議點蘸檸檬汁或玫瑰鹽一同品嚐，突出牛舌的鮮甜！

大無燒肉

地址：福田區福華路卓悅中心東區L2層L245號舖

交通：深圳地鐵10號線崗廈北站9號岀口步行約180米



福田美食2025｜【4】粵集・手工粵菜 —— 即點即做！手工蝦餃皇／古法炭燒叉燒

店家主打即點即做，例如會手工點心、現拉腸粉、手打肉丸等，部分菜品還會沿用古法烹調，包括炭火煲仔飯、老火靚湯等。招牌點心有招牌手工蝦餃皇，外皮薄透柔韌，內餡飽滿，蝦肉還鮮甜彈牙，搭配少量筍粒更增添了脆感！還有古法炭燒叉燒，肥瘦相間，非常推薦梅頭部位，經炭烤後使外層焦脆，肉質嫩滑多汁！

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粵集・手工粵菜

地址：福田區福華三路皇庭廣場L1層202

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站C岀口步行約280米



福田美食2025｜【5】美野商店・日式茶餐廳—原芳野商店 —— ¥38奶油咖哩烏冬

美野商店・日式茶餐廳，前身為「芳野商店」，是一間日式餐廳，菜單涵蓋刺身、丼飯、日式小食、港式飲品等。有些菜式還加入特別元素，例如日式醬油溏心蛋撈丁、明太子西多士等，碰撞出獨特風味！餐廳裝修有復古昭和風的格調，彷彿置身於東京街頭的喫茶店一樣。而招牌菜有奶油咖哩烏冬（¥38），烏冬麵彈牙、有嚼勁，鹹甜交織，不會重口味！

美野商店・日式茶餐廳—原芳野商店

地址：福田區福華三路與金田路交𣿬處卓悅INTOWN一層L122-L123

交通：深圳地鐵10號線崗廈站D岀口步行約580米



福田美食2025｜【6】一樂の食堂 —— 照燒鰻魚taco／三文魚taco

一樂の食堂主打日式料理，嚴選日本進口海鮮，例如藍鰭金槍魚、北海道海膽等，部分菜餚還會搭配自製醬汁，有特調柚子醋、味噌醬等。餐廳在2023年還入圍大眾點評「黑珍珠餐廳指南」。大眾點評上的雙人套餐價錢為¥188，包括照燒鰻魚taco、三文魚taco、炙燒焦糖蟹柳taco、天婦羅、奶油咖哩烏冬、流心牛油果三文魚丼等，超豐盛！

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一樂の食堂

地址：福田區福華路OneAvenue卓悅中心東區B1層B1102號舖

交通：深圳地鐵1號線崗廈站步行約150米



福田美食2025｜【7】何止料理 —— 玉子燒／骰子牛肉飯

「何止料理」是一間日式融合料理餐廳，以創意日料為主打，結合西式烹飪手法，打造出獨特菜色。餐廳的食物擺盤非常精緻，深受年輕食客喜愛！餐廳的招牌日式料理有玉子燒（¥22），外層微焦，內裡嫩滑如布丁，蛋香還非常濃郁！烹煮時加入牛奶提升滑嫩度，比傳統玉子燒更厚實！還有骰子牛肉飯（¥28），日式照燒醬帶點微甜，搭配蒜片和溫泉蛋，香氣濃郁！至於牛肉粒外皮帶點焦香，超惹味！

何止料理

地址：福田區福華一路深圳國際商會大廈121-118號

交通：深圳地鐵福田站1號岀口步行約300米



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