黃大仙現港版富士山酒店？河口湖星野住宿超夢幻　真身竟然是這樣

黃大仙竟然有港版星野富士？位於日本富士山豪華露營度假村「虹夕諾雅富士」，因其自然簡約、望遠鏡形狀搭配大面積落地窗的建築而聞名，吸引不少人特意到訪打卡！不過近日有網民發現，位於蒲崗村道的「綠在黃大仙」建築竟然酷似星野富士，在晚上更會發光，絕對會成為新打卡景點！



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綠在黃大仙「港版星野富士」 望遠鏡形狀仲識得發光！

位於黃大仙蒲崗村道的「綠在黃大仙」在今年4月1日正式投入營運，因建築形狀酷似日本星野集團旗下的豪華露營度假村「虹夕諾雅富士」，被喻為是「港版星野富士」。

「綠在黃大仙」同樣採用望遠鏡形狀搭配大面積落地窗的設計、建築錯落有致，玻璃窗內更設有射燈，在晚上同樣會發光，十分打卡able，相信會成為香港新打卡熱點！

虹夕諾雅富士 日本首個奢華風露營度假村！

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）是星野集團旗下的酒店品牌，也是日本首間主打奢華風露營的度假村。虹夕諾雅 富士的建築設計由日本知名女建築師東利惠負責；環境設計則由知名景觀設計大師長谷川浩己完成。

酒店的整體設計以簡約自然、融合自然環境為主，錯落有致的望眼鏡形狀客房搭配落地大窗，營造出漂浮於紅松樹林中的錯覺，更令酒店每間房有可以無遮擋欣賞到富士山及河口湖景觀，裡裡外外都十分適合打卡！

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酒店僅提供40間客房，客房設計靈感來自露營，以簡約風格為主，房內設備齊全但亦沒有過多的裝飾，僅在露台設有戶外家具及休憩空間。設計師更特別考量到富士山及河口湖景觀，每間房的窗戶及露台都有稍作調整，確保住客能正面欣賞到富士山的美景！

為了體現奢華露營的極致，酒店亦提供晨間現煮咖啡、享用季節點心、早晨獨木舟、晚間營火酒吧或森林音樂會等豐富活動，可以盡情感受大自然的魅力！雖然酒店沒有溫泉，但距離富士山溫泉亦僅需15分鐘車程，想浸溫泉都非常方便！

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）

房價：人均HK$3,259起（D小屋）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408

交通：河口湖站轉乘的士

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