Threads友推介9大美食｜地道越南菜＋$10串燒　網民:好食到離大譜

香港美食推介｜香港特色美食｜想知香港人氣社交平台Threads上，大家都在瘋傳哪些必吃美食？由米芝蓮二星法國菜的奢華體驗，到$98就能品嚐泰式邊爐，甚至經濟實惠的$10串燒小店，也有選擇！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了Threads上最受歡迎的9間餐廳，立即看看有沒有你的心水推介！



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香港美食Threads友推介【1】氷燒

氷燒的店主Zico曾於日本著名的菓子專門學校深造3年，並曾在東京一間米芝蓮認證的刨冰名店學習製作技術，回港後一人主理日式甜品店。店內多款食材均選用日本材料，確保風味純正；甚至從刨冰、銅鑼燒到下單都是店主親力親為，展現了他對甜品製作的熱情和匠人精神！店家的刨冰選用了高品質冰磚，冰質細膩幼滑，入口即溶，能保持約5分鐘不融化，方便拍照！除了刨冰，紅豆黑芝麻銅鑼燒和Oreo銅鑼燒也是非常高人氣！Threads友更建議「大熱天時唔想排Shari Shari 可以轉戰呢間」；也有Threads友稱讚「冰、足料、味道、價錢100分」。

氷燒

地址：北角錦屏街31A號地舖



香港美食Threads友推介【2】鍋羅

鍋羅的菜品由曾於多間星級酒店擔任泰菜主廚的陳喜烈師傅主理，他對泰國菜的熱情和精湛的廚藝，為鍋羅贏得了不少讚譽。於2024年，鍋羅榮獲得米芝蓮入選餐廳的殊榮，足見鍋羅在餐飲品質上的卓越表現。

鍋羅最引人注目的特色之一，便是主打的泰式船麵，不僅提供多種湯底選擇，更可以讓顧客自選配料，打造專屬自己的風味船麵。除了船麵，鍋羅的冬蔭功湯、泰式生蝦刺身也深受Threads友好評，號稱「好食到離曬大譜既九龍城新開泰國野」！

鍋羅

地址：九龍城龍崗道19號地舖



香港美食Threads友推介【3】Louise

法國餐廳「Louise」位於PMQ花園內的兩層高歷史建築中，是一間融合法國鄉村風味與現代的精緻餐廳。餐廳由JIA Group創辦人Yenn Wong與米芝蓮二星新加坡餐廳Odette主廚Julien Royer的合作項目，而室內設計則由著名建築師André Fu Studio操刀，充滿異國氣息。餐廳曾榮獲「亞洲50最佳餐廳」第1名及米芝蓮二星。Threads友指法國米芝蓮2星來說，價錢算是親民貼地，主菜$398起！

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Louise

地址：中環鴨巴甸街35號元創方JPC地舖



香港美食Threads友推介【4】嘆甜品

「嘆甜品」是一間受歡迎的港式甜品店，以多樣化的甜品和CP值高而聞名。Threads友極力推介並大讚，「呢間野極度高質阿」、「呢間啲窩夫真係勁好食」、「呢間甜品堅高質！！」。尤其是鮮芒果刨冰，爆多芒果，好澎湃呀！芒果還是非常新鮮！至於窩夫$59起，有多款口味選擇，例如焦糖脆脆香蕉鮮忌廉窩夫、糖不甩丸子窩夫等等。

嘆甜品

地址：

屯門青菱徑3號東威閣地下G02號舖

粉嶺聯安街1-7號富好閣地下B號舖



香港美食Threads友推介【5】1986地道越南餐廳

「1986地道越南餐廳」是一間位於土瓜灣、深受街坊歡迎的小店，開業多年，並同區邊陲位置搬入食街，累積了一批忠實顧客！不少Threads友讚好店家的食物質素，更有Threads友「兩個禮拜內已經encore左兩次」，即使過了晚飯時間仍要排足半小時！推薦必點菜色有番茄蟹湯、生牛肉湯河、墨魚餅、雞肉青木瓜沙律等。

1986地道越南餐廳

地址：土瓜灣北帝街60號東寶大樓地下A號舖



香港美食Threads友推介【6】Chickee's

Chickee's主打意大利菜和咖啡，以自家即煮意粉和高CP值為特色。Threads友指「西九food court呢間意粉大癲」、「食第一啖雙眼係發光」、「勁好食黐線」尤其是溫泉蛋卡邦尼意粉，醬汁濃郁，份量十分充足！還有海鮮配龍蝦汁意大利粉、芫荽蒜片香辣大蝦意粉、白酒牛油汁煮蜆意粉等。

Chickee's

地址：

深水埗欽州街37K號西九龍中心8樓63-64號舖

西環堅尼地城卑路乍街15-15C號建益大廈地下H1號舖



香港美食Threads友推介【7】回春

回春是一間位於荔枝角的特色Cafe，於2024年4月開業。提供多國菜、全日早餐、沙律和咖啡。有Threads友幫襯過幾次，非常大讚斧頭豬胺伴紅酒川貝肉桂燉啤梨，這款菜色超Juicy，而且燉啤梨有家的味道，沒有油膩感！至於地中海海鮮燉飯非常Creamy，令人吃上癮！

回春

地址：荔枝角福榮街538號喜遇地下1號舖



香港美食Threads友推介【8】四面泰

「四面泰」是來自上海的人氣泰式火鍋店，於2023年10月6日首度登陸香港，在沙田新城市廣場開幕。該店主打每日新鮮自家熬製的泰式湯底。Threads友推薦椰奶湯底，適合不嗜辣的大家，而且奶味濃郁，建議先品嚐湯底再享用火鍋。而且午市還在進行$98一人肥牛泰式邊爐，Threads友讚店家「係唔使排隊又抵食又好食嘅推介」。

四面泰

地址：

九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 5樓L514號舖

沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期7樓708號舖



香港美食Threads友推介【9】夜燒站

夜燒站是Threads友的「真心推介」，更讚「平靚正」！燒雞翼尖、燒雞軟骨、燒雞肉串、燒餃子、燒多春魚等串燒一律$10一串！除了$10串，還有燒牛柳（$34）、燒雞皮（$30）、燒鴨舌（$34）等，店家營業至晚上12時，宵夜必吃！

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夜燒站

地址：荃灣聯仁街18號地舖



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