天文台1小時錄2000次閃電｜專家籲閃電時別用花灑沐浴 可致心臟停

末行雷閃電｜｜根據天文台今日（10日）上午11時的資料，本港一小時內錄得超過2,000次雲對地閃電。天文台亦預計，未來3天仍然有狂風雷暴，直至周日（13日）天氣才好轉。



不說不知，原來天文台曾發出閃電時的安全注意事項，當中包括呼籲市民別在閃電時別用花灑沐浴，專家更指如果不聽勸隨時會電死。想知原因即看下文啦！



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天文台料連續3日狂風雷暴

天文台於今日（10日）於下午12時40分發岀紅色警告信號，一天內發2次紅雨！

天文台指，受丹娜絲的殘餘與活躍西南季候風影響，華南沿岸和南海北部有大驟雨及狂風雷暴。本港方面，今早的大驟雨為本港多處帶來約50毫米雨量，而港島南區、大嶼山南部及南丫島的雨量更超過70毫米。九天預報顯示，今日（10日）起至星期日（12日），本港一連3日有雨。展望明日有大驟雨及狂風雷暴，星期六仍有驟雨，下周初驟雨逐漸減少，天色好轉，日間酷熱。

在過去數小時，本港更錄得超過2,000次雲對地閃電。天文台曾列岀了雷暴時的安全注意項目，其中一項提及的大忌，就是行雷閃電時要避免用花灑淋浴，不過未有太深入的解釋！《香港01》好食玩飛記者整理了專家對於行雷閃電時勿用花灑沐浴的解釋，即看下文！

天文台料今日起至星期日，本港一連3日有雨。（香港天文台官網截圖）

行雷閃電用花灑淋浴｜引來雷擊

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）明確指出在雷暴期間，應避免接觸水，包括洗澡、淋浴、洗碗和洗手。他們解釋說，閃電可以透過水管傳導，即使是塑膠水管，風險可能較低，但仍然建議避免接觸任何水管系統，以降低被雷擊的風險。CDC的數據顯示，每年都有因室內雷擊相關事故而受傷的案例，其中一些涉及水管系統。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）明確指出在雷暴期間，應避免接觸水，包括洗澡、淋浴、洗碗和洗手。（《大叔的愛》劇照）

行雷閃電用花灑淋浴｜神經系統受損

國家氣象局（NWS）的閃電安全專家及國家海洋暨大氣總署（NOAA）的惡劣天氣項目協調員Aaron Treadway，表示金屬水管和水都是電的良好導體。即使閃電沒有直接擊中房屋，它也可以透過連接到房屋外部和地下的水管進入室內。因此，在雷暴期間洗澡、淋浴、洗手或洗碗都是危險！他強調，雷擊的風險與直接被閃電擊中相似，可能導致神經系統受損，引起頭痛、肌肉酸痛、頭暈，甚至長期疼痛和性格改變，最嚴重的情況可能導致心臟驟停而死亡。

而香港天文台官網上發布的雷暴警告注意事項中，明確建議避免用花灑淋浴，並提醒市民在雷暴期間應盡量避免使用電話或其他帶有插頭的電器，並遠離水面！最好等到雷聲完全停止至少30分鐘後，才考慮進行淋浴或其他用水活動吧！

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除了避免用花灑淋浴，香港天文台亦提供雷暴發生時的預防措施：

1.留在室內。在室外的工作人員，應躲入建築物內。

2.小心雷擊，切勿站立於山頂上或接近導電性高的物體。樹木或桅杆容易被閃電擊中，應盡量遠離。閃電擊中物體後，電流會經地面傳開，因此不要躺在地上，潮濕地面尤其危險。應該蹲著並盡量減少與地面接觸的面積。

3.切勿游泳或進行其他水上運動。離開水面及找尋地方躲避。避免用花灑淋浴。

4.室外運動場、球場或泳池的管理人員及救生員應隨時留意天色的變化，參考天文台的閃電位置資訊網頁，以便向場地使用者及泳客作適當的指導。

5.盡量不使用電話或其他帶有插頭的電器，包括電腦等。



什麼是雷暴？

根據天文台所指，雷暴是香港在4至9月較常見的強對流天氣現象。閃電和響雷是雷暴的特徵。由於積雨雲內有急劇的氣流擾動，雲中的水滴和冰粒在對流活動 中產生電荷。當電荷累 積而形成的電壓過大時，雲與雲之間或雲與地之間就會出現閃電 放電現象，放電通道周圍的空氣會急劇膨脹 而產生隆隆雷聲。

簡單來說，由於光線的傳播速度比聲音快，所以在看見閃電後三秒才聽到雷聲，表示雷暴距離觀察者約一公里。 雷暴亦會產生強勁的下沉氣流（稱為微下擊暴流），氣流衝向地面後會向四周擴散。微下擊暴流維持時間短，影響範圍亦較小，但會對飛機升降的安全構成威脅。

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