上水美食9大推介｜醉香雞米線＋現烤叉燒忌廉意粉　網民:值得捧場

上水美食2025｜上水茶餐廳推薦｜古洞街市｜想食平啲？古洞和上水絕對能滿足你的需求！這裡不僅有經濟實惠的$36車仔麵，更有令人驚豔的現烤叉燒忌廉意粉，每一口都是驚喜！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了9大必訪美食，保證讓你大呼「值得捧場」！即看下文啦！



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古洞站2027年完工！

北部都會區的港鐵古洞站將成為東鐵線及即將興建的北環線轉車站。工程中採用預製組件及裝配式設計（DfMA)，採用「先裝後嵌」概念，將超過200至300件車站結構組件，包括樓梯組件、通風管道和懸掛組件等，先在工場預製，再把完成的預製組件運送到工地裝嵌。港鐵預計車站結構於今年内平頂，項目將於2027年完工！

此外，古洞站將有約43,600個房屋單位，包括28,000個公營房屋單位，居民會於2026年開始入伙。相信不久，古洞至上水這範圍會有更多食店、餐廳，現介紹9間位於上水至古洞的必吃餐廳，即看下文！

上水美食推薦｜【1】鳳鳴居——$58醉香雞米線

鳳鳴居憑藉醉香雞米線在上水區打響名堂，除了米線，也提供車仔麵的自由搭配選擇，顧客可以自選湯底、麵類和配菜。招牌菜醉香雞米線的湯頭帶有甜美的紅棗香氣，加上淡淡的酒香，整體味道有層次！至於雞肉皮薄肉嫩，分量充足；米線質感軟滑且不易斷，價錢為$58，自選湯麵$30起。

鳳鳴居

地址：上水馬會道154號地舖



上水美食推薦｜【2】明記腸粉——人氣排隊店＋三式腸粉

明記腸粉是一間30年老字號的腸粉店，不少明星如許冠傑、洪金寶、谷德昭等亦有幫襯，更曾被網民封為「全宇宙最好食的腸粉」，在上班時間，門外常見超過20位顧客排隊等候，實屬人氣排隊店。必點菜品有三式腸粉，包括陳皮魚蛋、豬皮和腸粉，腸粉是即叫即整，條條滑溜軟韌！秘製豉油亦是一大特色，曾有集團以6位數字收購秘方，但老闆堅決不賣！除了三式腸粉外，皮蛋瘦肉粥、豉油王炒麵等也是不少街坊推介！

明記腸粉

地址：上水馬會道148號地下B號舖



上水美食推薦｜【3】葉味小食——酸辣粉＋撈麵

葉味小食的最大特色是平價抵食和即叫即製！店鋪不設堂食位置，至於食物種類豐富，撈麵、小食、酸辣粉都有提供，選擇多到讓人眼花撩亂！許多食客都稱讚店家的出品物超所值，而且老闆娘和老闆都非常親切，充滿人情味，讓人在享受美食的同時也能感受到溫暖。除了必吃的撈麵、小食、酸辣粉，還有藤椒魚皮、炸薯條、可樂餅、芝士腸、炸墨丸、酥炸雲吞、脆炸墨魚蝦卷等，都是受歡迎的邪惡炸物，香口惹味。

葉味小食的最大特色是平價抵食和即叫即製！（小紅書@alalmailll）

葉味小食

地址：上水智昌路8號順欣花園地下5C號舖



上水美食推薦｜【4】八月甜品屋——心太軟／燉椰皇／榴槤甜品

八月甜品屋是一間家庭式經營的甜品店，店內環境乾淨、甜品種類繁多，除了傳統的港式糖水外，也有提供一些特色甜品和飲品。例如心太軟、伯爵波波池，包含伯爵茶凍、珍珠、小丸子、紅豆等，口感多樣；還有芒果系列甜品、燉椰皇、榴槤甜品、芋圓系列等。

八月甜品屋

地址：上水新祥街9號地舖



上水美食推薦｜【5】泰船——船麵／椰汁西米糕／芒果鴛鴦糯米飯

泰船的廚師為泰國人，提供正宗的泰國菜，船麵更獲受好評，湯底非常濃郁，尤其是豬肉船麵的湯汁，濃稠的程度令質感像芝麻糊。除了船麵，還有必吃甜品，例如椰汁西米糕、芒果鴛鴦糯米飯、斑斕椰汁千層糕等。

泰船的廚師為泰國人，提供正宗的泰國菜，船麵更獲受好評！（小紅書@好多啦）

泰船

地址：上水符興街1號地下B及C號舖



上水美食推薦｜【6】福利冰室——咸魚蒸肉餅／客家蒸咸雞 網民：值得捧場

福利冰室是一間位於古洞街市的港式茶餐廳，以懷舊風格和傳統風味而聞名，令不少食客重拾「童年味道」！有網民推介吃咸魚蒸肉餅，咸魚的油份和咸香滲入肉餅，口感豐機；香煎魚餅，煎得入味，有咬口；客家蒸咸雞（跟麥皮），還會送件多士，雞滑十足；梅菜扣肉，梅菜爽口。網民更大讚「喺古洞咁山旯旮嘅地方，居然有間隱世冰室，用心製作美食，值得捧場！」

福利冰室

地址：上水古洞道古洞街市1樓L2號舖



上水美食推薦｜【7】幸運茶餐廳——Top1現烤叉燒忌廉雞湯意粉＋招牌潮汕沙茶牛肉麵

位於古洞道古洞街市的幸運茶餐廳，是一間深受當地居民喜愛的港式茶餐廳，以地道風味和實惠價格，成為古洞的熱門選擇。幸運茶餐廳提供多款地道的港式茶餐廳食物，包括金寶仿鮑魚絲火腿通粉，配蛋類及牛油多士；招牌潮汕沙茶牛肉麵，沙茶湯底香濃帶點微辣，牛肉片口感嫩滑，麵條吸附了湯汁，味道豐富；現烤叉燒忌廉雞湯意粉，忌廉使意粉味道香滑，配上現烤叉燒，肉質鬆軟，是店內的「Top 1」熱門餐點！

位於古洞道古洞街市的幸運茶餐廳，是一間深受當地居民喜愛的港式茶餐廳。（Openrice@肥髀媽）

幸運茶餐廳

地址：上水古洞道古洞街市1樓S2-3室



上水美食推薦｜【8】南奇餐廳小廚——必點小菜！啫啫雞煲＋八珍玉子豆腐煲

南奇餐廳小廚主打粵菜和港式茶餐廳美食，提供多種粉麵、小食及套餐選擇，菜品價格普遍在$50至$80。粵菜包括京都豬扒、啫啫雞煲、八珍玉子豆腐煲、北菇蒸雞、梅子蒸排骨等。

南奇餐廳小廚主打粵菜和港式茶餐廳美食，提供多種粉麵、小食及套餐選擇。（Openrice@奧志雷）

南奇餐廳小廚

地址：上水馬會道152號地舖



上水美食推薦｜【9】老陳麵檔——$45三餸麵！秘製滷水汁＋咖哩魷魚

老陳麵檔這間車仔麵店，以獨特的懷舊風格和自家製菜品而聞名，店家最大特色是「自家手打」肉餅，即叫即煎，帶有脆身口感。此外，車仔麵還提供多樣化的湯底與配料，除了傳統湯底，還有秘製辣汁、秘製滷水汁、牛腩汁、百斤豬骨湯等選擇，甚至有較少見的秘製喇沙湯和泰式冬蔭湯。配料選擇也很多樣，包括陳皮魚蛋、潮式豬紅、雞湯蘿蔔、咖哩魷魚、瑞士雞中翼、柱候牛腩、秘製豬頸肉等。$36兩餸一麵；$45三餸一麵。

老陳麵檔

地址：上水新祥街13號地舖



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