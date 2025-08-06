可麗餅專門店放題！獨家優惠$252任食可麗餅GELATO+頭盤+主菜6選1

放題優惠｜加拿大過江龍可麗餅專門店「Crêpe Delicious」推出全新放題「All you can eat 2.0」！90分鐘放題可以任食6款頭盤、主菜6選1、Gelato意式雪糕及甜可麗餅，無論是想悠悠閒歎下午茶，還是享受豐富的晚餐都一樣得！現在經指定連結預訂更可享有獨家優惠人均$252起！即看內文了解詳情！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

加拿大可麗餅專門店 90分鐘放題限時優惠$252！

「Crêpe Delicious」是來自加拿大的可麗餅專門店，提供多種鹹甜口味的可麗餅，所有可麗餅的班戟漿均由加拿大直接進口，保證還原加拿大本土風味，而且一份只有170卡路里同3克脂肪，更即叫即做！此外，餐廳亦供應多款自家製手工意式雪糕和各式西式餐點，享用正餐或下午茶都適合！

「Crêpe Delicious」是來自加拿大的可樂餅專門店（官方圖片）

「Crêpe Delicious」全新推出「All you can eat 2.0」90分鐘放題任食套餐，可以歎盡可麗餅、GELATO及西式美食！「All you can eat 2.0」原價每位$336，現在經指定連結預訂即可享有買3送1優惠，人均只需$252！

Crêpe Delicious｜All you can eat 2.0

優惠價（買3送1）：$1,008｜人均$252｜原價$1,344

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G26及F26A號舖｜旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場1樓103號舖

電話：6213 4396（灣仔店）｜5693 7519（旺角店）



即搶優惠👉🏻 獨家買3送1人均$252起🍫

頭盤／GELATO／可麗餅任食 肉眼、慢煮牛等主菜6選1

「All you can eat 2.0」90分鐘放題任食套餐提供6款頭盤、4款Gelato意式雪糕及甜可麗餅、飲品任飲，更有6款主菜任君選擇，當中有安格斯肉眼、蒜蓉焗青口、香烤安格斯肉眼等選擇，還可以額外加$68任食開心果系列甜品，精緻美味之餘更保證可以食回本！詳細餐牌如下：

頭盤（6款任食）：

蒜蓉焗青口｜吉列炸蝦｜脆炸洋蔥圈｜迷你凱撒沙律配煙三文魚｜香脆魷魚圈｜蜜糖雞翼

Gelato意式雪糕及甜可麗餅（4款任食）：

香蕉榛子朱古力可麗餅｜曲奇忌廉可麗餅｜雙重提拉米蘇可麗餅｜紅豆抹茶忌廉可麗餅

（+$68可任食開心果系列甜品－開心果可麗餅配意式雪糕｜開心果窩夫配意式雪糕）

主菜（6選1）：

辣味烤焗雞肉可麗餅｜香煎北海道帶子伴香草醬扁意粉｜四式芝士酥皮薄餅｜香烤三文魚配薯蓉｜烤加拿大豬鞍配薯條｜香烤安格斯肉眼（8OZ）配薯蓉

飲品（任飲）：

水果冰茶／凍或熱檸檬茶｜汽水｜熱茶（英國紅茶／伯爵茶／洋甘菊茶）

Crêpe Delicious｜All you can eat 2.0

優惠價（買3送1）：$1,008｜人均$252｜原價$1,344

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G26及F26A號舖｜旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場1樓103號舖

電話：6213 4396（灣仔店）｜5693 7519（旺角店）



即搶優惠👉🏻 獨家買3送1人均$252起🍫

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略