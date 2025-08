可麗餅專門店放題！獨家優惠$252任食可麗餅GELATO+頭盤+主菜6選1

放題優惠|加拿大過江龍可麗餅專門店「Crêpe Delicious」推出全新放題「All you can eat 2.0」!90分鐘放題可以任食6款頭盤、主菜6選1、Gelato意式雪糕及甜可麗餅,無論是想悠悠閒歎下午茶,還是享受豐富的晚餐都一樣得!現在經指定連結預訂更可享有獨家優惠人均$252起!即看內文了解詳情!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

加拿大可麗餅專門店 90分鐘放題限時優惠$252!

「Crêpe Delicious」是來自加拿大的可麗餅專門店,提供多種鹹甜口味的可麗餅,所有可麗餅的班戟漿均由加拿大直接進口,保證還原加拿大本土風味,而且一份只有170卡路里同3克脂肪,更即叫即做!此外,餐廳亦供應多款自家製手工意式雪糕和各式西式餐點,享用正餐或下午茶都適合!

「Crêpe Delicious」是來自加拿大的可樂餅專門店(官方圖片)

「Crêpe Delicious」全新推出「All you can eat 2.0」90分鐘放題任食套餐,可以歎盡可麗餅、GELATO及西式美食!「All you can eat 2.0」原價每位$336,現在經指定連結預訂即可享有買3送1優惠,人均只需$252!

Crêpe Delicious|All you can eat 2.0

優惠價(買3送1):$1,008|人均$252|原價$1,344

地址:灣仔皇后大道東200號利東街地下G26及F26A號舖|旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場1樓103號舖

電話:6213 4396(灣仔店)|5693 7519(旺角店)



即搶優惠👉🏻 獨家買3送1人均$252起🍫

頭盤/GELATO/可麗餅任食 肉眼、慢煮牛等主菜6選1

「All you can eat 2.0」90分鐘放題任食套餐提供6款頭盤、4款Gelato意式雪糕及甜可麗餅、飲品任飲,更有6款主菜任君選擇,當中有安格斯肉眼、蒜蓉焗青口、香烤安格斯肉眼等選擇,還可以額外加$68任食開心果系列甜品,精緻美味之餘更保證可以食回本!詳細餐牌如下:

頭盤(6款任食):

蒜蓉焗青口|吉列炸蝦|脆炸洋蔥圈|迷你凱撒沙律配煙三文魚|香脆魷魚圈|蜜糖雞翼

Gelato意式雪糕及甜可麗餅(4款任食):

香蕉榛子朱古力可麗餅|曲奇忌廉可麗餅|雙重提拉米蘇可麗餅|紅豆抹茶忌廉可麗餅

(+$68可任食開心果系列甜品-開心果可麗餅配意式雪糕|開心果窩夫配意式雪糕)

主菜(6選1):

辣味烤焗雞肉可麗餅|香煎北海道帶子伴香草醬扁意粉|四式芝士酥皮薄餅|香烤三文魚配薯蓉|烤加拿大豬鞍配薯條|香烤安格斯肉眼(8OZ)配薯蓉

飲品(任飲):

水果冰茶/凍或熱檸檬茶|汽水|熱茶(英國紅茶/伯爵茶/洋甘菊茶)

Crêpe Delicious|All you can eat 2.0

優惠價(買3送1):$1,008|人均$252|原價$1,344

地址:灣仔皇后大道東200號利東街地下G26及F26A號舖|旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場1樓103號舖

電話:6213 4396(灣仔店)|5693 7519(旺角店)



即搶優惠👉🏻 獨家買3送1人均$252起🍫

(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略