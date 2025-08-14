紅雨餐廳｜連鎖食肆營業安排　麥當勞／譚仔／太興／吉野家照開？

紅雨警告｜天文台最新消息紅雨｜天文台於今日（14日）清晨7時50分改發黑雨警告信號，並指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。上午11時10分已改發紅色暴雨警告。不少人都關心紅雨下麥當勞、譚仔等連鎖餐廳會否營業，《香港01》好食玩飛頻道記者整合各食肆的消息，看看有哪些餐廳仍照常營業。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

紅雨餐廳｜【1】麥當勞

截至上午11時45分，今日部分麥當勞堂食如常提供服務，惟山頂II、數碼港、跑馬地馬場、海洋公園、科學園、沙田馬場、亞洲貨櫃大廈、石籬、翠怡、荃灣中心、愉景灣之分店暫停營業。至於外賣服務請密切留意官網！

受到突如其來的極端天氣影響，今日全線麥當勞如常提供服務。（資料圖片）

紅雨餐廳｜【2】KFC肯德基

KFC官網已發出最新消息，黑色暴雨警告信號已經解除，可以「快脆拎」嗌定堂食或外賣自取，而且KFC「快脆送」現正恢復正常服務！詳情請密切留意官網。

紅雨餐廳｜【3】Pizza Hut

Pizza Hut暫未發出最新消息，據以往經驗，黑雨期間，部份門市繼續提供餐飲服務，詳情請密切留意官網。

紅雨餐廳｜【4】譚仔三哥

經記者查詢，今日全線譚仔三哥堂食如常提供服務。

紅雨餐廳｜【5】大家樂

根據大家樂官方網站，在紅雨、黑雨期間，全線門店照常營業。

紅雨餐廳｜【6】太興

部分太興門店如常提供服務。詳情請密切留意官網。

紅雨餐廳｜【7】吉野家

根據吉野家官網所指，全線堂食分店會照常營業，但外送服務暫停！詳細請密切留意官網。

紅雨餐廳｜【8】Foodpanda及Keeta暫停送遞服務

根據Foodpanda及Keeta的措施，紅雨期間，仍會維持服務。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略