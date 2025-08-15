GEM鄧紫棋演唱會｜15大違禁品　雨傘不能帶？MTR、巴士交通一文看

鄧紫棋演唱會2025香港｜gem香港演唱會座位｜G.E.M.鄧紫棋演唱會《I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》香港站，將於8月15至17日、19日及20日，在啟德體育園主場館舉行5場！有見及此，運輸署以及園方加強了交通安排！除了預先計劃交通，粉絲入場前也要先做好準備，看清入場流程和啟德體育園違禁物品等詳情！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

GEM鄧紫棋演唱會2025｜入場時段交通安排

GEM鄧紫棋演唱會2025｜【1】港鐵

宋皇臺站D岀口

啟德站D岀口

GEM鄧紫棋演唱會2025｜【2】巴士

啟德公共運輸交匯處：下車後步行15分鐘到啟德主場館

承啟道巴士站：下車後步行15分鐘到啟德主場館

九龍城轉車站（太子道東）：下車後步行20分鐘到啟德主場館

從啟德公共運輸交匯處下車後步行15分鐘到啟德主場館。（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

GEM鄧紫棋演唱會2025｜【3】渡輪

由北角（西）渡輪碼頭（近北角社區會堂）乘搭渡輪前往九龍城渡輪碼頭，然後按照沿路指示步行前往啟術主場館。

由北角（西）渡輪碼頭（近北角社區會堂）乘搭渡輪前往九龍城渡輪碼頭，然後按照沿路指示步行前往啟術主場館。（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

GEM鄧紫棋演唱會2025｜【4】停車場

體藝館停車場：開放至16:00（如需預留泊車位，請購買泊車証）

主場館停車場：全日暫停開放

啟德零售館免費泊車優惠兌換將於16:00-24:00暫停。

GEM鄧紫棋演唱會2025｜【5】的士上落客區

啟德體藝館：16:00-23:59開放（僅限落客）

啟德主場館：全日開放

宋皇臺道：16:00-19:30開放（僅限落客）

GEM鄧紫棋演唱會2025｜【6】私家車上落客區

啟德體藝館：開放至16:00 （僅限落客）

啟德主場館：全日暫停開放

啟德青年運動場：16:00-19:30開放 （僅限落客）

土瓜灣道：全日開放

沐和街：全日開放

啟德主場館私家車上落客區將在演唱會期間全日暫停開放。（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

GEM鄧紫棋演唱會2025｜入場流程

園方提醒觀眾預早領取門票，以及預留充足時間進行安檢及驗票流程。

GEM鄧紫棋演唱會2025｜場地地圖及票務查詢地點

GEM鄧紫棋演唱會2025｜11am開放購買紀念品 7pm進行演唱會

演唱會期間，早上11時將開放購買紀念品！（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

GEM鄧紫棋演唱會2025｜15大違禁品＋4大注意事項

1.嚴禁攜帶即棄塑膠飲料瓶、玻璃瓶／杯、鋁罐、保温瓶／杯

2.嚴禁攜帶超過600毫升可重用便攜式水瓶／杯並倒掉杯內液體

3.嚴禁攜帶外來食品及飲品

4.嚴禁直播及攜帶任何專業攝影器材／平板電腦／自拍棍／錄音器材／攝影器材／三腳架

5.嚴禁攜帶摺凳／椅子／腳踏／摺梯／長度超過35cm長傘

6.嚴禁攜帶鐳射筆及使用船拍／任何遙控飛行設備／玩具

7.嚴禁攜帶任何類型氣球及充氣物品（包括吹氣打氣棒、氮氣球等）

8.嚴禁攜帶尺寸超過38x20x30cm的燈牌／旗幟／橫額／標誌／應援物以及任何尺寸的旗幟／發光頭飾

9.嚴禁攜帶任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

10.嚴禁攜帶帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

11.嚴禁攜帶任何體積超過35x30x20cm的袋／盒／行李

12.嚴禁攜帶未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

13.嚴禁攜帶寵物或動物進入啟德主場館（導盲犬除外）

14.嚴禁攜帶任何非法物品及危險品

15.嚴禁攜帶中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品



1.嚴禁於啟德主場館範圍內吸煙

2.遲到者或被安排於適當時候方可進場

3.嚴禁向舞台投擲物品，一經發現將立即被驅逐離場且不設退款

4.一旦離開啟德主場館將不得再次重新入場



GEM鄧紫棋演唱會2025｜離場時段交通安排

【1】港鐵

（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

港鐵將加密屯馬綫的班次！此外，演唱會期間，Fans可於7個港鐵站「宋皇臺站」及「啟德站」內，向AI Tracy查詢演唱會資訊，即可隨時聽到G.E.M.鄧紫棋的歌曲，以兩文三語為全世界樂迷們預先錄製彩蛋式廣播，更會向粉絲親身「教路」，大家會聽到「記住係D出口啊，轉頭見！」，送上直達演唱會會場的路線！

G.E.M.鄧紫棋將以兩文三語為全世界樂迷們預先錄製彩蛋式廣播，向粉絲親身「教路」，大家會聽到「記住係D出口啊，轉頭見！」(資料圖片)

散場時段G.E.M.都錫住粉絲，車站內會播住「天空沒有極限（粵語版）」和「Where Did You Go（重生版）」，還有她本人親自錄音：「屯馬綫已經加密班次，等我嘅歌聲陪住各位返屋企啦！」網民笑稱非常「掛住」G.E.M.講廣東話，加上偶像甜美的聲音包圍，讓人感到親切又充滿期待。唔知到時粉絲們會否全程一齊合唱，在車廂內大開派對！

【2】的士

位於啟德主場館及啟德體藝館的的士站落客區，將於活動期間開始予的士上落客。

位於啟德主場館及啟德體藝館的的士站落客區，將於活動期間開始予的士上落客。（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

【3】私家車

如使用私家車離開，駕駛者可駛至沐和街或馬頭角道一帶上客。

【4】巴士

從啟德主場館步行前往園區周邊的巴士站，可乘搭逾40條路線往港島、九龍、新界各區。

口岸

SP12 落馬洲（新田）公共運輸交匯處

A25S 港珠澳大橋香港口岸／機場



港島

SP10 銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11 太古、筲箕灣、小西灣、北角



九龍

SP1 觀塘、將軍澳（坑口）

SP2 旺角



新界

SP3 葵涌、荃灣、青衣

SP5A 屯門

SP6 元朗、天水圍

SP7 大埔、粉嶺、上水

SP9 將軍澳南（日出康城）



從啟德主場館步行前往園區周邊的巴士站，可乘搭逾40條路線往港島、九龍、新界各區。（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

【5】跨境巴士服務

園方將於離場時段安排跨境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸、港珠澳大橋和深圳灣口岸返回內地。乘客需預先於永東直巴網頁或中旅巴士網頁購票，離場後現場不設售票。

園方將於離場時段安排跨境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸、港珠澳大橋和深圳灣口岸返回內地。乘客需預先於永東直巴網頁或中旅巴士網頁購票，離場後現場不設售票。（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

GEM鄧紫棋演唱會2025｜即日往返之內地旅客注意尾班車時間

運輸署提醒需於即日返回內地的觀眾，如經羅湖口岸過關，需趕及港鐵屯馬綫最後一班相關列車，即於晚上10時59分由宋皇臺站及11時1分由啟德站開出的列車，並於大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站。

使用落馬洲／皇崗口岸（全日24小時通關）過關的旅客，亦可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線，或直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

（FB@啟德體育園 Kai Tak Sports Park）

GEM鄧紫棋演唱會2025｜預計歌單

根據G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA》其他地區的演唱會歌單，預計香港場會有以下這15首：

1.摩天動物園

2.灰狼

3.來自天堂的魔鬼

4.光年之外

5.差不多姑娘

6.孤獨

7.睡公主

8.你把我灌醉

9.我的秘密

10.讓世界暫停一分鐘

11.喜歡你

12.泡沫

13.李香蘭

14.新的心跳

15.GLORIA

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略