深圳雨天室內商場9推介｜壹方滙/大悦城/Kaledo　地鐵直達免淋雨

深圳｜深圳天氣｜準備北上的朋友要注意，因為深圳市氣象局預料，周日（24日）將會有雷陣雨。下雨天想北上逛街但又怕「落湯雞」？別擔心！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9個地鐵直達的深圳商場，從地鐵站就能直接走進商場，全程免受雨淋之苦！商場包括今年開幕的商場，K11 ECOAST以及深圳大悦城，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳天氣｜連續7日雷陣雨

據中國氣象局公共氣象服務中心指，受南海熱帶低壓影響，預計華南沿海等地出現較強降雨天氣，廣東中南部、廣西西部、雲南南部等地部分地區出現大暴雨！

深圳市氣象局料，周日（24日）至下周六（30日）一連7日將會有雷雨，周二（26日）至周四（28日）的雨勢較大，周末北上的朋友就要注意啦！以下為大家介紹9大地鐵直達的商場，不擔心會淋到雨！

深圳市氣象局料，周日（24日）至下周五（29日）一連6日將會有雷雨，周二（26日）至周三（27日）的雨勢較大。（深圳市氣象局截圖）

深圳商場好去處【1】福田Coco Park——購物公園站直達

福田星河COCO Park是深圳近期人氣的超大型購物中心，整個購物中心的中央為一個大型戶外空間，讓人可以一邊購物，一邊欣賞到天色的變化，逍遙自在。此外，商場雲集了烘培店、酒館、文創精品店等過百家商舖，相當豐富。即使花上大半天時間，相信都未能一一逛完！於購物公園站C出口就能直達商場！

福田Coco Park

地址：深圳市福田區中心城福華三路268號

交通：深圳地鐵3號線購物公園站C出口



深圳商場好去處【2】金光華廣場——國貿站直達

深圳金光華廣場位於羅湖區人民南路，鄰近羅湖口岸，國貿站A岀口就能直達，交通非常方便！是許多香港遊客北上購物和用餐的首選地。作為深圳首批大型國際購物中心之一，金光華廣場集購物、餐飲、娛樂、休閒等多功能於一身，樓高共11層，地上8層、地下3層，空間寬敞，品牌與餐飲選擇多元化，包括西餐的Tree Co樹岸、人氣日本料理的肉肉大米、八合里火鍋等等。

金光華廣場

地址：人民南路2028號

交通：深圳地鐵1號線國貿站A出口



深圳商場好去處【3】深圳灣萬象城——后海站直達

深圳灣萬象城有別於其他深圳大型商場，商場不時會舉辦大型市集以及主題展覽，如之前的巨型貓咪主題展、蘋果展等，除了設有打卡裝置之外，還有不少於展覽期間限定的精品店和甜品店，探索中會有不少驚喜。此外，商場亦有各式各樣的人氣食店，如爆紅芝士蛋糕KUMO KUMO、和牛燒肉店黑牛の店、重慶火鍋巴奴毛肚火鍋等，都非常值得一試。

深圳灣萬象城

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：深圳地鐵2／8／11號線后海站H口或G出口直達



深圳商場好去處【4】K11 ECOAST——太子灣站直達

位於深圳太子灣的K11 ECOAST，從深圳地鐵12號線太子灣站B岀口就能直達！佔地達230萬平方呎，連地庫有10層。設有不少戶外空間。從正門進入，自然光打落周邊的植物裝飾，中庭設計非常驚艷。

+ 2

北館7樓全層是超大的貓Cafe，有些枱櫈供客人休息，還可以免費與貓玩耍。而南館有親子遊樂園Meland、各式推幣機、夾公仔機、和室內機動遊戲。商場外，海邊還有音樂會、手工藝品市集、潮流街區、漫畫嘉年華等。

深圳太子灣K11 ECOAST

地址：深圳市南山區太子灣路56號

交通：深圳地鐵12號線太子灣站B1或C出口



深圳商場好去處【5】前海壹方滙——桂灣站直達

前海壹方滙，佔地約80,000呎，足足有10個香港大球場之大。商場其一特色，是設有多個會播放樹林、花海影片的巨型屏幕，讓大家身處商場內仍能感受到大自然的氣息。在美食方面，商場有超過30間高質餐廳，包括烏君、西塔老太太、花悅庭CHEF、WESTWOOD、椿廬等，當中推介近年深受港人熱愛的潮汕牛肉鍋店。

商場底層更有大型的平價超市樂沙兒，無論是保養品、休閒食品、生活用品等都應有盡有，場內更常推出¥1精選貨品，非常適合掃貨！而對於喜歡潮流物品的朋友，商場也有專賣玩具的酷樂潮玩及賣懷舊黑膠的超級黑膠工廠，也非常值得一遊。

前海壹方滙

深圳市南山區南山街道聽海大道5059號

交通：深圳地鐵5號線桂灣站A2出口直達



深圳商場好去處【6】萬象天地——高新園站直達

萬象天地位於深圳南山區，商場雲集多間網紅餐廳、零售店舖、玩樂活動及打卡熱點，店舖多達400多間。其中正門的大象藝術裝置「Bubblecoat Elephant」更是具標誌性的打卡熱點。

+ 3

此外，在深圳僅4間分店的人氣兒童室內遊樂園分店MELAND CLUB，其中一間分店就在這裡，家長們在逛商場的同時，也能帶小朋友來這裡放電。美食方面，萬象天地也有多間網紅餐廳，如羲和雅苑、慶春樸門、GreyBox Coffee、奈雪的茶等選擇。

萬象天地

地址：深圳市南山區粵海街道深南大道9668號

交通：深圳地鐵1號線高新園站A口



深圳商場好去處【7】深圳大悦城——靈芝站直達

深圳大悅城於今年7月12日開幕！商場位於在寶安新安街道，距離各大口岸約30分鐘車程，並設於地鐵站上蓋。大悅城面積約25萬平方米，主打年輕市場，主題區域包括集結潮流品牌的「25青年時區」；設巨型打卡裝置、市集、展覽的「十字街」；以及擁有雨林景色及餐廳的頂樓花園「星廚花園」，致力營造深圳小夜市的氣氛。

此外，商場亦引入好玩的「Partyday運動超樂場」全國最新旗艦店、卡啦OK「星聚會」、人氣書店「覔」、堪稱寵物界的山姆超市「寵胖胖」以及室內網球場「Grander Tennis全越網球」等娛樂場所。值得一提，寰映影城的首個雙巨幕戲院「寰映影城IMAX」亦在這裡，相信開業後將會成為不少年輕人的新玩樂熱點。

深圳大悅城

地址：深圳寶安區大悦城

交通：地鐵5號線靈芝站直達



深圳商場好去處【8】Kaledo嘉樂道——后海站直達

商場外是全玻璃幕牆和開放式入口的設計，商場內B1層有二手市場，有衣物、書本等等；而在L2層則有二手中古市集，佔地2,000平方米，以倉庫形式銷售陳列鞋子、手袋、帽子、飾品等，品牌包括Chanel、Gucci等。L3和L4層則以餐飲為主，有湘菜館「湘頌」、湛江菜「蒃小苑」、火鍋店「翠焱火鍋」、燒肉店「大漁燒肉」等。

Kaledo嘉樂道

地址：深圳市南山區粤海街道海珠社區文心六路4號保利文化廣場C區

交通：地鐵2 ／8 ／11號線后海站E岀口直達



深圳商場好去處【9】KK Time——水貝站／洪湖站直達

KK TIME是繼KK MALL、KK ONE之後，京基集團在深圳羅湖水貝商圈推出的全新大型商業綜合體。於2023年9月正式開幕，以「美好生活聚場」為核心理念，集購物、餐飲、娛樂、文化和親子玩樂於一身。商場佔地約10萬平方米，總共6層，匯集了近200個品牌。餐飲包括超人氣酸菜魚專門店「太二酸菜魚」、主打新鮮海鮮料理的「79號漁船」。而茶飲店包括喜茶、奈雪的茶、M Stand、茉莉奶白等。

KK TIME

地址：深圳羅湖區筍崗街道水貝一路與水田一街交叉口

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口／7號線洪湖站D出口



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略