Tiramisu推介9大｜$38起超香咖啡味！開心果+栗子 關注組推介這間

Tiramisu這款來自意大利的經典甜點，以咖啡、可可、馬斯卡彭芝士和手指餅乾交織出的香醇風味，征服了無數甜點愛好者的心！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9間必吃，有$38的實惠選擇、獲得Tiramisu關注組力推的口碑小店，甚至有間以超乎想像的份量「嚇親」網民的驚喜之作！即看下文啦！



Tiramisu香港推薦9大｜【1】Carna by Dario Cecchini——人均$54.5！網民：俾佢個Size嚇親

位於尖沙咀Mondrian Hong Kong酒店39樓的Carna by Dario Cecchini，是由被譽為「世界最偉大的屠夫」的Dario Cecchini所創立的意式扒房。他曾登上Netflix的知名紀錄片《主廚的餐桌》，並推廣「從頭到尾」（Nose-to-tail）的零浪費烹飪哲學。來到Carna，必吃一定是Tiramisu！份量相當大，足夠2至4人享用！面層會以可可粉撒上餐廳的名稱，增添了視覺上的儀式感！有網民更比它的分量嚇壞指「俾佢個size嚇親」、「兩個人都係食唔晒」，價格為$218，人均價格為$54.5！

位於尖沙咀Mondrian Hong Kong酒店39樓的Carna by Dario Cecchini，是由被譽為「世界最偉大的屠夫」的Dario Cecchini所創立的意式扒房。（IG@carnahongkong）

Carna by Dario Cecchini

地址：尖沙咀赫德道8A號Mondrian Hong Kong 39樓



Tiramisu香港推薦9大｜【2】Tic Tac Room——$38黑白大廚栗子提拉米蘇

日前Netflix熱播劇《黑白大廚：料理階級大戰》中，掀起熱話的人氣爆紅甜品「栗子提拉米蘇」現已登陸中環！Tic Tac Room精選了香濃的法國栗子蓉、澳洲忌廉芝士和焦糖味咖啡為主要材料，口感充滿著層次感！面層更刨上細膩且奶香四溢的牛奶朱古力作點綴，價錢為$38！

Tic Tac Room

地址：中環士丹利街10號香港賽馬會投注處2樓2號舖



Tiramisu香港推薦9大｜【3】Urban Coffee Roaster——$68淡墨咖啡甜酒Tiramisu

本地知名精品咖啡品牌Urban Coffee Roaster（UCR）一直推廣精品咖啡文化，其聯合創辦人兼首席烘焙師Gary Au早前代表香港出戰備受矚目的「2025世界咖啡調酒大賽」，躋身最後六強。他除了設計特色咖啡之外，還有製作多款輕食及甜品。甜品愛好者不能錯過以淡墨咖啡甜酒製作的經典Tiramisu（$68）！新店機場店也可以品嘗到！

Urban Coffee Roaster

地址：

赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場客運大樓（禁區）66W570A號舖（新店）

將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下12號舖

銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下D號舖

尖沙咀碧仙桃路7號美麗都大廈地下44號舖



Tiramisu香港推薦9大｜【4】The Bakerism——開心果提拉米蘇杯

在Instagram坐擁14萬粉絲的人氣本地蛋糕名店The Bakerism在港島開設首間分店！ 以香滑北海道忌廉、優質食材及高貴優雅的蛋糕造型而聞名，可說是本地蛋糕界擔當！大家更可以品嚐太古城中心分店的全新甜品系列「提拉米蘇杯」！外有香脆開心果千絲酥；內有濃郁開心果以及朱古力的味道，浸透朱古力的Lady Finger亦配搭香醇威士忌，層次豐富，口感軟滑！

The Bakerism

地址：

尖沙咀金巴利道68號地下C號舖

太古太古城道18號太古城中心G樓C區



Tiramisu香港推薦9大｜【5】Page Common——$58！譽為全港最好吃！

Page Common是一間位於尖沙咀Page148精品酒店大堂的咖啡館，以高品質咖啡和甜點而聞名，尤其是招牌Tiramisu在網絡上獲得不少好評，被一些人譽為「全港最好吃的Tiramisu」！口感濕潤軟滑，帶有濃郁的咖啡香氣，而芝士忌廉部分則輕盈細膩。一份Tiramisu的價錢為$58。

Page Common

地址：尖沙咀柯士甸道148號Page 148地舖



Tiramisu香港推薦9大｜【6】Cova Ristorante & Caffe——歐洲宮殿風！

Cova Ristorante & Caffe是一間源於意大利米蘭的著名品牌，以意式糕點、朱古力、咖啡及精緻餐飲聞名。餐廳的最大特色，就是充滿意式古典魅力的裝修風格，有華麗的水晶吊燈、典雅的木質裝潢、精緻的傢俱和柔和的燈光營造出高貴而溫馨的氛圍，彷彿置身於歐洲的宮殿或古典咖啡館一樣。Cova的Tiramisu是選用了高品質的Mascarpone芝士，質地幼滑且帶有淡淡的奶香，是構成完美Tiramisu的關鍵！

Cova的Tiramisu是選用了高品質的Mascarpone芝士，質地幼滑且帶有淡淡的奶香，是構成完美Tiramisu的關鍵！（IG@covahongkong）

Cova Ristorante & Caffe

地址：

九龍塘達之路80號又一城LG1樓LG1-10-11號舖

銅鑼灣希慎道33號利園一期1樓101-103號舖

尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心1樓116A&B號舖



Tiramisu香港推薦9大｜【7】Vission Bakery——香港烘焙界的愛馬仕！$58非傳統餅底Tiramisu

Vission Bakery位於中環蘇豪區，鄰近半山自動扶梯，是香港著名的烘焙店，被譽為「香港烘焙界的愛馬仕」！店面不大，主要提供外帶服務，但眾多食客奔赴Tiramisu而來！他們的Tiramisu並非傳統酥皮基底，而是使用了Brioche Feuilletée（酥皮布里歐），這種獨特的法式酥皮麵包令口感、層次感更豐富！除了酥皮基底，還包含了Coffee Ganache（咖啡甘納許），浸泡了濃縮咖啡和馬薩拉酒的手指餅乾、馬斯卡彭奶油和頂部的可可粉，$58就能吃到這件「香港烘焙界的愛馬仕」的Tiramisu啦！

Vission Bakery

地址：中環蘇豪士丹頓街7號翠文樓地下低層



Tiramisu香港推薦9大｜【8】Kactus Koffee——大人細路都啱吃！$60無酒精配方Tiramisu！

Kactus Koffee以獨特的Tiramisu和富有趣味的仙人掌主題裝潢而聞名，在網上受到不少好評，許多網民都提到它的甜點和環境都值得一試！它有別於傳統提拉米蘇，採用了非酒精配方，無論是大人或小孩都能安心享用！Tiramisu當中使用了馬斯卡彭芝士，口感綿密細膩，甜而不膩！$60一件！

Kactus Koffee

地址：

佐敦文英街47號地舖

上環皇后大道西新成大廈地下1號舖



Tiramisu香港推薦9大｜【9】The Edible Projects（T.E.P.）——Tiramisu關注組推介！椰子香氣Tiramisu

位於坪洲的 The Edible Projects (T.E.P.) 不僅是咖啡店，更是一間推動社會共融的社企，以「慢活」為理念，為自閉症青年提供就業培訓和實習機會，讓他們能在一個有愛的環境中發揮潛能，同時也為客人帶來用心製作的美食！在Tiramisu關注組中，店家也是「老是常岀現」！店內Tiramisu的特別之處是使用了椰子奶代替mascarpone cheese的位置，充滿獨特的椰子香氣，口感也更清爽！素食者也能品嚐！

The Edible Projects（T.E.P.）

地址：坪洲永安街1K號地舖



（全文完）