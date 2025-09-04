中秋野餐2025｜港九新界14大賞月好去處　維港草地、寵物友善公園

中秋野餐2025｜中秋節除了吃月餅、玩燈籠，與親友共聚野餐賞月更是節日必備活動！《香港01》好食玩飛記者精選全港14個中秋野餐賞月好去處，包括維港兩岸的海濱長廊、啟德的隱世草坪，到坐擁無敵海景的屯赤隧道浩和街，無論是浪漫賞月、親子同樂還是寵物共遊，都能找到最適合的野餐地點。



中秋野餐2025【1】西九海濱長廊

提到賞月勝地，西九海濱長廊絕對是理想選擇！這裏坐擁維港西岸的遼闊海景，沿著長廊散步微風輕拂，旁邊則是寬廣的大草坪，不僅是寵物友善的休憩空間，亦非常適合鋪開野餐墊、吃著月餅擺上花燈，一邊野餐一邊欣賞日落與夜空明月，沉浸於中秋氣氛當中！

西九海濱長廊

地址：尖沙咀西九文化區

交通方式：港鐵九龍站E4或E5出口，步行約10分鐘；港鐵九龍站乘搭專線小巴26D至西九文化區



中秋野餐2025【2】金鐘添馬公園

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放，由政總一直延伸至海傍，能將維港月色與璀璨燈光盡收眼底，適合與摯愛鋪開野餐墊，在圓月下共度浪漫時刻，有時間亦可以到附近的中環海濱長廊散步。

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放。

金鐘添馬公園

地址：香港金鐘夏慤道

交通方式：港鐵金鐘站A出口，步行約10分鐘



中秋野餐2025【3】觀塘海濱花園

觀塘海濱花園向來都是熱門節慶地點，設有觀景長廊，大家可以帶著花燈在這裏散步，沿著長廊有一片長型草地，在旁也有兒童遊樂區，大人可以野餐閒聊，小朋友可以任意追逐嬉戲，同時飽覽港島東、維港、鯉魚門的景色，感受中秋熱鬧氛圍！

觀塘海濱花園

地址：觀塘海濱道80號

交通方式：港鐵牛頭角站B6出口，步行約10至15分鐘



中秋野餐2025【4】香港單車館公園

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，交通方便，公園內有大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大，24小時開放，仰望夜空，便能看見皎潔的月色。場內同時設有遊樂場、緩步徑、戶外攀石牆、滑板場等，是將軍澳及附近地區居民野餐的最佳地點！

香港單車館公園

地址：將軍澳寶康路105-107號

交通方式：港鐵坑口站B出口步行約9分鐘；將軍澳站A1出口步行約13分鐘



中秋野餐2025【5】大埔海濱公園

大埔海濱公園作為全港面積最大的公園，擁有多片廣闊草坪及完善的休閒設施，是中秋節理想的野餐去處。大家可在草地上欣賞吐露港月色，或會有中秋限定燈飾，同時享受放風箏、騎單車等活動，或參觀主題花園與昆蟲屋，適合不同年齡層共度節日！

大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

交通方式：港鐵大埔墟站乘搭K17號港鐵接駁巴士或巴士71K線



中秋野餐2025【6】青衣公園

青衣公園就近港鐵青衣站，交通方便。公園以其歐陸式園林設計及秋季湖畔落羽松變色形成的「港版加拿大湖景」而聞名。園內設有紅瓦屋頂觀景台、廣闊草坪、人工湖及大型瀑布等設施，提供適合中秋野餐的環境。

青衣公園

地址：青衣青敬路60號

交通方式：港鐵青衣站C出口，步行約2分鐘



中秋野餐2025【7】山頂公園

太平山山頂公園前身為港督避暑別墅，園內保留文藝復興風格的守衛室、象牙白古典石階及維多利亞式涼亭，充滿歐陸古典氛圍。公園擁有多片樹蔭環繞的草坪區，從山頂纜車站步行5分鐘即可抵達兒童遊樂場與初階草坪，續行25分鐘可達中央涼亭周邊的幽靜草坪野餐區，該處可俯瞰港島全景與維港夜色，適合中秋賞月。

山頂公園

山頂公園

地址：香港香港島太平山柯士甸山道

交通方式：從山頂凌霄閣經柯士甸山路前往



中秋野餐2025【8】數碼港海濱公園

南區數碼港海濱公園交通雖然不算方便，但是反而有種遠離市區的舒適閒逸。公園內擁有長條型大草地，面前有鋼綫灣的無敵大海景，感覺舒適又寫意，非常適合野餐，周末帶小朋友或寵物一起玩樂。鄰近數碼港商場，想買食物或者在陽光底下曬得太耐想休息，都非常方便。

數碼港海濱公園

地址：鋼綫灣數碼港道100號

交通方式：港鐵中環站乘搭新巴30X至貝沙灣，步行約3分鐘



中秋野餐2025【9】梳士巴利花園

尖沙咀海旁的梳士巴利花園，位處鬧市之中，交通方便。梳士巴利花園內有大型草坪、藝術裝置、海濱階梯、噴泉等，相約朋友在草地上一邊野餐，飽覽維港景色。

梳士巴利花園

地址：尖沙咀梳士巴利道

交通方式：港鐵尖沙咀站E出口；港鐵尖東站J1及J2出口



中秋野餐2025【10】中山紀念公園

中山紀念公園不僅是歷史文化地標，更是中西區難得的臨海野餐勝地！園內以孫中山先生銅像為核心的環形草坪，可同時容納百人共聚，特別適合中秋夜與親友在維港海風與月色環繞下品嘗應節美食。

中秋野餐2025【11】南昌公園

南昌公園鄰近港鐵南昌站，交通便利，園內設有多片廣闊草坪及栽種黃花風鈴木等植物，提供適合野餐與休憩的開放空間，中秋期間不妨來散步！

地址：深水埗深旺道20號

交通方式：港鐵南昌站D1出口步行約4分鐘



野餐好去處【12】屯赤隧道浩和街

屯赤隧道在2020年12月正式通車後，附近的浩和街也成為近年其中一個打卡好去處及野餐好去處，不但有一大片草地，還有超長沿海堤壩，可以飽覽270度海天一色靚景，沿路種有一列棕櫚樹，不時有飛機在上空經過，更有「港版邁亞密」之稱，充滿異國風情！

屯赤隧道浩和街

地址：屯門浩和街

交通方式：屯門港鐵站乘搭K52 巴士於「望后石站」下車，車程約25分鐘。然後步行約25分鐘到達浩和街



野餐好去處【13】樂富配水庫公園

樂富後山的配水庫公園低調清靜，是中秋野餐的隱世選擇。坐在草地上賞月，同時把獅子山夜色收入眼底，氛圍滿分。帶小朋友同行也不怕不便，公園步行約5分鐘就有公廁，附近更有樂富廣場與樂富街市熟食檔，買飲品與小食都方便，輕鬆備齊野餐補給。

地址：九龍樂富富安街

交通方式：樂富港鐵站A出口，步行約20分鐘



野餐好去處【14】啟德跑道公園

啟德跑道公園兩面環海，1.5公頃的大草地在微風中格外舒適，適合中秋夜帶上餐墊與燈籠來一場月下野餐。這裡視野開闊，可遠眺維港與鯉魚門夜色，月光映海更添氣氛。相比其他熱門賞月地點，公園人流較少，不擁擠更自在，而且屬寵物公園，可攜帶毛孩同行，一起在草地上跑跳放電，享受團圓的悠閒時光。

（全文完）