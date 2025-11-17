朗廷自助餐優惠｜獨家買1送1+聖誕早鳥85折！$245起和牛/生蠔任食

香港朗廷酒店自助餐獨家快閃優惠｜香港朗廷酒店有自助午餐、自助晚餐獨家快閃買一送一優惠（每日名額有限），人均低至$245就食得！此外，現時預訂聖誕節及除夕期間的自助餐（12月24-26、31日），更有早鳥85折優惠，仲包埋加一服務費！朗廷酒店全新「和牛海鮮饗宴」，一個價錢便可任食和牛及多款海鮮，CP值超高！想知點搶優惠？即刻睇內文！



香港朗廷酒店自助餐獨家買1送1 每日名額有限／聖誕節早鳥85折

香港朗廷酒店在11月20日早上11:00至11月27日晚上23:59，自助午餐、晚餐將推出獨家買1送1優惠套票，每日限5個名額，當中低至人均$244.8即可吃到飽！此外，酒店現時另外設有聖誕節及除夕早鳥優惠，預訂12月24-26、31日的自助餐，即可享85折，慶祝節日最適合不過！⏰11月20準時11AM開賣

香港朗廷酒店自助餐獨家買1送1。（官方圖片）

朗廷酒店自助餐｜The Food Gallery｜自助晚餐｜買1送1（已包加一）

香港朗廷酒店11月以全新「和牛海鮮饗宴」作為自助餐主題，和牛控有口福了！自助餐除了有新鮮活蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、熟蝦、翡翠螺、紐西蘭青口等輪流供應外，還有帶子、天使紅蝦、三文魚、油甘魚、鯛魚和希靈魚等多款刺身以及手握壽司等日本料理。

熟食方面，重點推介威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯等和牛入饌美食，一個價錢便可嘗盡多款風味的和牛，其中威靈頓和牛外層酥脆，內裡保留了和牛的油香和軟嫩的口感，絕對值得一試！此外，餐廳還提供波士頓活龍蝦，黑松露蝦多士，以及新鮮炒蟹，從姜蔥風味到避風塘風味都應有盡有。

餐廳每天還有多款西式熱食輪流提供，包括香煎龍躉配力嬌酒、海鱸魚柳配甜椒醬、法式家常紅酒燉雞、西班牙辣肉腸烤雞配鷹嘴豆及番茄、印度羊肉焗飯、越式炆豬肉等，從歐洲到中東地區的美食都一應俱全！

喜歡莓果的朋友記得不要錯過甜品區！酒店提供一系列莓果甜點，如開心果紅桑子蛋糕、雜莓千層酥、士多啤梨千層蛋糕等等，另外還有現場即製的法式可麗餅，以及中式糖水及糕點，作為整頓自助餐的總結非常完美！

The Food Gallery｜自助晚餐獨家買1送1

時間：18:00-22:00

優惠價（買1送1）：$921.6起｜原價$1,689.6起｜人均$461起

優惠兌換日期：2025年11月21日至12月31日（部份日子不適用）

The Food Gallery｜聖誕自助晚餐85折起

時間：17:30-20:00／20:30-23:00

優惠價（成人）：$986.1起｜原價$1,141.8

優惠價（4-11歲兒童）：$663.1起｜原價$767.8

優惠價（65歲或以上長者）：$986.1起｜原價$1,141.8

優惠適用日期：2025年12月24-26日、12月31日

🎅🏻聖誕早鳥85折

香港朗廷酒店自助午餐推出買1送1優惠。（香港朗廷酒店）

朗廷酒店自助餐｜The Food Gallery｜自助午餐買1送1（已包加一）

至於自助午餐方面，香港朗廷酒店提供多款冰鎮海鮮，包括在周末及公眾假期限定的即開生蠔、長腳蟹、麵包蟹、凍瀨尿蝦、熟蝦、翡翠螺、青口等等。西式熟食方面，除了有食肉控最喜歡的烤阿根廷沙朗牛排、紅酒雜菜燴牛尾、醬燒美國豬肋骨外，還有白酒忌廉汁或香草鮮茄汁兩款藍青口任選。

中式熟食方面，有花雕辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞、四川麻辣雞煲等等，其中花雕辣酒煮東風螺，以甘醇、帶有濃郁酒香的花雕烹調，味道辛辣與鮮甜交織，非常開胃！喜歡鑊氣及辛辣食物的朋友最適合不過！

除了中西美食之外，酒店另外還有以惹味見稱的東南亞熱食，當中重點推介泰式紅咖喱牛肋肉、泰式黃咖喱豬頸肉、巴東牛肉，以及青咖喱雜菜，一頓自助午餐就可嘗盡三款不同香氣的咖喱，非常抵食！

The Food Gallery｜自助午餐獨家買1送1

時間：12:00-14:30

優惠價（買1送1）：$489.6起｜原價$897.6起｜人均$244.8起

優惠兌換日期：2025年11月21日至12月31日（部份日子不適用）

The Food Gallery｜聖誕自助午餐85折起

時間：11:30-13:45／14:15-16:30

優惠價（成人）：$577.6起｜原價$668.8

優惠價（4-11歲兒童）：$387.6起｜原價$448.8

優惠價（65歲或以上長者）：$577.6起｜原價$668.8

優惠適用日期：2025年12月24-26日、12月31日

🎅🏻聖誕早鳥85折

