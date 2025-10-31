自助餐優惠11月｜11大推介！生蠔龍蝦任食　獨家買1送1人均$101起

自助餐優惠｜11月有不少自助餐優惠，與親朋好友享受豐盛的自助餐定是不錯的選擇！《香港01》「好食玩飛」整合11大酒店自助餐優惠，最抵人均$101起就可以歎盡生蠔、龍蝦、蟹腳等美食！即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

自助餐優惠推介【1】嘉里酒店——龍蝦+烤韓牛／限時買1送1！

嘉里酒店將於11月帶來全新「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，由米芝蓮推薦餐廳的韓籍主廚主理，百分百採用韓國食材，呈獻包括燉人參雞湯、烤韓牛、韓式五花腩、新鮮自家製韓式泡菜等韓式美食。此外，餐廳亦有供應多款日式美饌、壽司刺身、烤肉、時令海鮮及冷盤等，星期五至日及公眾假期，更會特別呈獻龍蝦、日式磯煮鮑魚及拖羅壽司、以及無限暢飲指定韓國米酒、日本清酒及啤酒，大滿足！

由11月3日早上11:00至11月9日晚上23:59，更有自助午餐、自助早午餐以及自助晚餐的獨家買一送一優惠套票，優惠可於11月4日至11月30日期間使用！

嘉里酒店｜國際美饌體驗自助午餐

買一送一優惠：$538｜人均$269｜原價$986

嘉里酒店｜國際美饌體驗自助早午餐

買一送一優惠：$754｜人均$377｜原價$1,382

嘉里酒店｜「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助晚餐（星期一至四）

買一送一優惠：$886｜人均$443｜原價$1,624

嘉里酒店｜「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

買一送一優惠：$1,006｜人均$503｜原價$1,844

👉🏻11月3日11AM開賣

自助餐優惠推介【2】六國酒店——片皮鵝、龍蝦、花膠／快閃49折+送佛跳牆！

六國酒店Le Menu的「極緻細嚐･華麗自助晚餐- 龍蝦･花膠･佛跳牆」主打昂貴食材入饌美食，例如鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、片皮鵝等熱食；波士頓龍蝦、雪花蟹腳等冰鎮海鮮；燒肉眼扒、酥炸生蠔、龍蝦海鮮茶碗蒸等熱葷；還有慕絲蛋糕、椰汁西米糕、即叫即製窩夫等甜品。由即日起至11月30日，預訂享有快閃低至49折再送佛跳牆，11月24日更會有重磅優惠！

六國酒店｜華麗盛宴･自助晚餐（星期一至五）

成人：$499｜原價$921.8

長者：$399｜原價$811.8

小童：$309｜原價$602.8

六國酒店｜華麗盛宴･自助晚餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$638｜原價$976.8

長者：$438｜原價$657.8

小童：$538｜原價$866.8

👉🏻低至49折🍲送佛跳牆

地址：告士打道72號六國酒店1樓

電話：2866 3808



自助餐優惠推介【3】朗廷酒店——和牛海鮮盛宴！必食威靈頓和牛+生蠔／人均$223起

朗廷酒店「和牛海鮮饗宴」自助餐，有威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯等和牛美食。餐廳還有一系列海鮮冷盤，如長腳蟹、即開生蠔、黃鰭金槍魚等；熟食亦有波士頓活龍蝦、黑松露蝦多士、新鮮炒蟹等，還有入秋必吃的莓果甜品，從開心果紅桑子蛋糕到雜莓千層酥都不容錯過！現在預訂即享限時65折優惠，人均$223起！

朗廷酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$306｜原價$448.8

小童：$223.5｜原價$327.8

朗廷酒店｜自助午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$403.5｜原價$591.8

小童：$291｜原價$426.8

朗廷酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$576｜原價$844.8

小童：$366｜原價$536.8

朗廷酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$621｜原價$910.8

小童：$403.5｜原價$591.8

👉🏻限時65折包加一💕

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2132 7898



自助餐優惠推介【4】富麗敦海洋公園酒店——巨型魚生丼飯+壽喜燒／獨家買1送1！

富麗敦海洋公園酒店推出全新「日本秋祭慶典：品味秋日盛宴自助餐」，除了有時令海鮮，亦提供多款日式冷盤，包括巨型魚生丼飯、三文魚子拖羅蓉手卷及魚子醬松葉蟹肉手卷；熱盤則有炭香爐端燒、暖心壽喜燒及天婦羅配蕎麥麵、北海道豚肉料理等。每逢星期六及日，主廚更會即席表演切割原條可持續發展黃鰭吞拿魚！

至於甜品方面，酒店亦貫徹日式料理主題，提供鯛魚燒、蕨餅、士多啤梨櫻花慕絲與水信玄餅，或時令特選的焙茶香桃慕絲與抹茶巴斯克蛋糕等日式甜點，甜品控定能滿足！由即日起至11月2日晚上23:59預訂自助餐更可享有獨家買一送一優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

買一送一優惠：$466起｜人均$233｜原價$682

富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

買一送一優惠：$478起｜人均$239｜原價$875.6

富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

買一送一優惠：$718起｜人均$359｜原價$1,315.6

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐（星期一至四）

買一送一優惠：$958起｜人均$479｜原價$1,755.6

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

$1,066起 | 原價$1,953.6 | 人均$533

👉🏻望海景食好西

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



自助餐優惠推介【5】沙田萬怡酒店——金獎牛扒+法國生蠔+鴨肝／獨家買1送1

沙田萬怡酒店MoMo Cafe推出全新「秋日韓風」主題自助餐！自助午餐有法國新鮮生蠔、鱈蟹腳、京蔥清酒煮文蛤任食，還可享受曾榮獲世界牛扒挑戰賽金獎的「烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉」！

自助晚餐除了有一系列韓食，例如濟州島烤鯖魚、韓國柚子凍等之外，還可任食兩款法國生蠔、鱈蟹腳，兼每位成人獲贈清蒸本地新鮮龍蝦，其中香煎法國鴨肝配黑醋更是必試！鴨肝口感細膩柔滑、入口即化，還夾帶陣陣堅果和奶油香氣，令人一試難忘。自助午餐現有買一送一；自助晚餐亦有低至半價優惠！

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜平日自助午餐

買一送一優惠： $477.6｜原價$875.6｜人均$238.8

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜周末自助午餐

買一送一優惠： $621.6｜原價$1,139.6｜人均$310.8

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$442.8｜原價$811.8

小童：$280.8｜原價$514.8

長者：$364.8｜原價$668.8

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$478.8｜原價$877.8

小童：$292.8｜原價$536.8

長者：$406.8｜原價$745.8

👉🏻即搶買一送一優惠✨

地址：沙田安平街1號

電話：3940 8788



自助餐優惠推介【6】西環萬怡酒店——任食蟹腳+生蠔／買1送1人均$341起

西環萬怡酒店MOMO Cafe全新主題自助餐 「絲路之旅 · 東西薈萃」，除了可任食鱈場蟹腳、愛爾蘭黃金螺、即開生蠔和刺身外，還有麻辣芝士波、亞洲水牛城雞翼、紅酒腐乳燴牛肉、冬蔭功意式燉飯等中西合璧的創新美食。晚餐時段更可無限暢飲冰凍生啤，還有多達12款Mövenpick雪糕任食！現在預訂即可享買1送1優惠，人均$341起！

西環萬怡酒店｜自助晚餐（星期一至四）

買一送一優惠：$681.6｜人均$340.8｜原價$1,136

西環萬怡酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

買一送一優惠：$717.7｜人均$359｜原價$1,196

👉🏻買一送一 人均$341起🥘

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店（西環）MoMo Café

電話：3717 8888



自助餐優惠推介【7】悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買1送1人均$101起

悦品酒店推出「閒日精選半自助午餐」及全新「品味獅城自助午餐」，「閒日精選半自助午餐」提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖哩羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。現在預訂自助午餐更可享買1送1優惠，人均只需$101起！

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買1送1人均$101起（官方圖片）

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐（星期一至五）

買一送一優惠：$201.6｜人均$101.3｜原價: $369.6

悦品酒店｜品味獅城自助午餐（星期六、日及公眾假期）

買一送一優惠：$417.6｜人均$208.8｜原價$765.6

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【8】悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買1送1人均$155起

悦品酒店亦有「海王盛宴自助晚餐」，推介菜式包括荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，還有一系列冰鎮海鮮、刺身、Häagen Dazs及 Mövenpick雪糕任食，保證吃回本！

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買1送1人均$155起（官方圖片）

此外，「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。現在預訂即享買1送1優惠，人均$155起！

悦品酒店｜龍蝦松露•半自助晚餐（星期一至四）

買一送一優惠：$309.6｜人均$154.8｜原價: $567.6

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐（星期五）

買一送一優惠：$645.6｜人均$322.8｜原價$1,183.6

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐（星期六、日及公眾假期）

買一送一優惠：$705.6｜人均$352.8｜原價$1,293.6

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【9】九龍東皇冠假日酒店——和牛、廣島蠔、白朱古力甜品／人均$258起

九龍東皇冠假日酒店星幕最近推出「和風白朱古力蜜語下午茶」，除了有酥炸廣島蠔、日式磯煮鮑魚、北海道刺身帶子等鹹食外，還有日本蜜柑白朱古力蛋卷、北海道白朱古力芝士蛋糕、日本哈密瓜白朱古力千層酥等甜品。

餐廳另有半自助午餐及晚餐，半自助午餐有紅酒燴牛尾、美國肉眼扒、燒封門柳、炭燒美國豬扒、煎鯛魚等主菜選擇；忘憂半自助晚餐則有海鮮意大利飯、煎龍脷釀蝦膠、燴和牛面頰、寶雲酥羊架等。兩者均包含自助沙律吧、餐湯及自助甜品。限時9折人均$258起！

九龍東皇冠假日酒店星幕｜和風白朱古力蜜語下午茶（星期一至五）

優惠價：$336｜原價$369.6

九龍東皇冠假日酒店星幕｜和風白朱古力蜜語下午茶（星期六至日及公眾假期）

優惠價：$376｜原價$413.6

九龍東皇冠假日酒店星幕｜半自助午餐（星期一至五）

優惠價：$258｜原價$283.8

九龍東皇冠假日酒店星幕｜半自助午餐（星期六至日及公衆假期）

優惠價：$298｜原價$327.8

九龍東皇冠假日酒店星幕｜忘憂半自助晚餐

優惠價：$428｜原價$470.8

👉🏻限時9折🥩人均$258起

地址：將軍澳唐德街3號

電話：3983 0388



自助餐優惠推介【10】九龍東皇冠假日酒店——生蠔、蟹腳任食／人均$208起

九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「海鮮薈萃自助晚餐」及「環球美食盛宴自助午餐」，有新鮮生蠔、紐西蘭青口、松葉蟹腳任食，還有忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆、香煎法國鴨肝等熱盤；多達8款Haagen-Dazs和超人氣開心果巴斯克芝士蛋糕！

至於「鮑魚盛『燕』下午茶」自助餐，除了有冰鎮海鮮外，還有鮑魚蟹肉慕斯泡芙、鮑魚雲吞雞燉湯、鮑魚汁花菇燜鴨掌等以鮑魚入饡的奢華美食！甜品則有融合燕窩的料理，包括：法式燕窩啤梨撻、燕窩白桃乳酪蛋糕、燕窩香印提子芒果酥條、燕窩蜜瓜慕絲蛋糕及燕窩黑芝麻豆腐布甸等。限時9折人均$208起！

九龍東皇冠假日酒店—尚廚｜環球美食盛宴自助午餐（星期一至五）

成人：$348｜原價$383

長者：$298｜原價$328

小童：$248｜原價$273

九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$388｜原價$427

長者：$338｜原價$372

小童：$288｜原價$317

九龍東皇冠假日酒店｜海鮮薈萃自助晚餐（星期一至四）

成人：$598｜原價$658

長者：$518｜原價$570

小童：$418｜原價$460

九龍東皇冠假日酒店｜海鮮薈萃自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$638｜原價$702

長者：$558｜原價$614

小童：$458｜原價$504

九龍東皇冠假日酒店尚廚｜鮑魚盛「燕」下午茶自助餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$268｜原價$295

小童：$208｜原價$218

👉🏻限時9折🍨人均$208起

地址：將軍澳唐德街3號

電話：3983 0388



自助餐優惠推介【11】沙田帝逸酒店——蟹主題！必食焗蟹蓋、即開生蠔／人均$237起

沙田帝逸酒店推出蟹主題自助餐，精選來自世界各地的時令海鮮，並推出多款不同地區的鮮蟹菜式，包括京滬蟹粉花雕蒸蛋、四川剁椒蒸魚、泰式冬蔭公蟹肉意大利飯、焗蟹蓋、冰鎮蟹盛、香印提子及白桃主題甜品！此外，還有凍龍蝦、青口及即開生蠔等冰鎮海鮮，以及鐵板燒及爐端燒等熱食！現在預訂低至82折，人均$237起！

沙田帝逸酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$393.8｜原價$470.8

小童：$237.4｜原價$283.8

沙田帝逸酒店｜自助早午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$550.2｜原價$657.8

小童：$329.4｜原價$393.8

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$706.6｜原價$844.8

小童：$421.4｜原價$503.8

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$771｜原價$921.8

小童：$449｜原價$536.8

👉🏻82折人均$237起🦀

