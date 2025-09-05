朗廷自助餐優惠｜獨家買1送1！$245起生蠔、蟹腳任食　中秋節都有

香港朗廷酒店自助餐獨家快閃優惠｜香港朗廷酒店有自助午餐、自助晚餐獨家快閃買一送一優惠（每日名額有限），人均低至$245就食得！優惠更可在中秋期間享用，仲包埋加一服務費！自助晚餐現時以蟹為主題，可任食甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、炒蟹等。而酒店亦會在10月推出全新「和牛海鮮主題自助晚餐」，優惠同時適用於新主題自助餐！想知點搶優惠？即刻睇內文！



香港朗廷酒店自助餐獨家買1送1 每日名額有限／可於中秋節期間使用

香港朗廷酒店在9月8日早上11:00至9月14日晚上23:59，自助午餐、晚餐將推出獨家買1送1優惠套票，每日限5個名額，當中優惠更可於中秋節期間使用，大家記得較定鬧鐘開搶！👉🏻即搶優惠！每日限量5個

香港朗廷酒店自助餐推出快閃買1送1優惠套票。（官方圖片）

朗廷酒店自助餐｜The Food Gallery｜自助晚餐｜買1送1（已包加一）

香港朗廷酒店9月以「蟹迷出動」作為自助餐主題，愛吃蟹的朋友有口福了！自助餐除了有新鮮活蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、熟蝦、翡翠螺、紐西蘭青口等輪流供應外，還有帶子、天使紅蝦、三文魚、油甘魚、立魚和希靈魚等多款刺身以及手握壽司等日本料理。

熟食方面，重點推介姜蔥炒蟹、胡椒炒蟹、避風塘炒蟹、泰式咖喱炒蟹等以惹味見稱的多款炒蟹，無論是中式、泰式還是新加坡風味的炒蟹，都能一次過品嘗！另外，餐廳還提供蟹肉披薩、蟹肉漢堡、帝皇蟹肉茶碗蒸等以蟹入饌的美食，其中蟹肉披薩，鮮甜的蟹肉滿佈在充滿烘烤風味的Pizza餅皮上，味道充滿驚喜！

喜歡吃中式美食的，餐廳每天還有多款中菜輪流提供，包括賽磅蟹、蒜香骨、無錫骨、糖醋骨、川味麻辣蟹肉炒飯等，而點心區亦有豬肉燒賣、小籠包等中式點心；在粥品區更有充滿蟹膏和蟹肉的蟹膏蟹肉粥，由小巧點心、粥品再到鑊氣小炒一應俱全！

喜歡芒果和榴槤的朋友記得不要錯過甜品區！酒店提供一系列芒果和榴槤甜點，如芒果奶凍、榴槤牛奶布甸、榴槤炸波、榴槤忌廉雪糕等等，另外還有現場即製的可麗餅、椰子焦糖燉蛋，以及多達8款的精選雪糕，作為整頓自助餐的總結非常完美！

The Food Gallery｜自助晚餐

時間：18:00-22:00

優惠價（買1送1）：$921.6起｜原價$1,689.6｜人均$461

香港朗廷酒店自助午餐推出買1送1優惠。（香港朗廷酒店）

朗廷酒店自助餐｜The Food Gallery｜自助午餐買1送1（已包加一）

香港朗廷酒店的自助午餐提供多款冰鎮海鮮，包括在周末及公眾假期限定的即開生蠔、長腳蟹、麵包蟹、凍瀨尿蝦、熟蝦、翡翠螺、青口等等。西式熟食方面，除了有食肉控最喜歡的烤阿根廷沙朗牛排、紅酒雜菜燴牛尾、醬燒美國豬肋骨外，還有白酒忌廉汁或香草鮮茄汁兩款藍青口任選。

中式熟食方面，有花雕辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞、四川麻辣雞煲等等，其中花雕辣酒煮東風螺，以甘醇、帶有濃郁酒香的花雕烹調，味道辛辣與鮮甜交織，非常開胃！喜歡鑊氣及辛辣食物的朋友最適合不過！

除了中西美食之外，酒店另外還有以惹味見稱的東南亞熱食，當中重點推介泰式紅咖喱牛肋肉、泰式黃咖喱豬頸肉、巴東牛肉，以及青咖喱雜菜，一頓自助午餐就可嘗盡三款不同香氣的咖喱，非常抵食！

The Food Gallery｜自助午餐

時間：12:00-14:30

優惠價（買1送1）：$489.6｜原價$897.6｜人均$245

