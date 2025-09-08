高德打車優惠｜1折搭的士！記者實測旺角去尖沙咀$7｜附登記連結

高德打車優惠｜如果遇到趕時間的情況，大部份港人都選擇用Call車平台，節省在街邊截車的時間，一出門就可以上車，一路直達目的地。高德打車最近大派優惠！新用戶下載高德地圖App，可獲得$200 Call車禮包，低至1折！記者即場實測！只需要$7即可Call的士從旺角先達到尖沙嘴海港城！想齊齊1折搭的士？馬上看教學！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

喜歡北上的朋友對高德Call車應該不陌生。(資料圖片）

👉點撃指定連結🔗即享無門檻1折Call車優惠券🚕

高德Call車是阿里巴巴集團旗下「高德地圖」App內的Call車服務，目前服務已經擴展到香港地區！在「高德地圖」已經可以Call的士，而且還支持信用卡、Alipayhk、微信支付！想享受無門檻1折Call的士的優惠，即日起至2025年9月30日，按以下步驟到指定連結領取禮包！

新用戶經指定連結登記可獲$200call車禮包。（官方圖片）

👉點撃指定連結🔗即享$200高德地圖Call車優惠🚕

高德打車香港優惠｜記者實測打的價錢超抵

記者實測旺角到尖沙咀Call車最平$7！（高德截圖）

記者實測利用高德Call車從旺角先達到尖沙咀海港城，加上新人無門檻1折優惠可減高達$76.23！折扣後最抵只需支付$7，價格媲美地鐵或巴士！

👉點撃指定連結🔗即享$200高德地圖Call車優惠🚕

高德打車香港優惠｜領取「HKD200call車禮包」步驟

1. 透過指定連結進入優惠頁面

2. 驗證手提號碼

3. 成功驗證手提號碼後按「拎HKD200call車禮包」以領取禮包

4. 成功拎取HKD200call車券包後，可於「高德地圖」查看HK$200Call車優惠券

5. 選擇「使用」後再call車，優惠會自動計算在預算收費內

（官方圖片）

👉點撃指定連結🔗即享無門檻1折Call車優惠券🚕

高德打車香港優惠｜新舊用戶2大超值優惠

新用戶拎取「HK$200Call車禮包」可獲2大超值優惠！當中包括：

1. 首單無門檻1折優惠，最高減HK$102

2. 8折、9折乘車券，合共最高減HK$92

5張折扣券最多可減$200！（官方圖片）

舊用戶亦可獲得Call車禮包，當中包括：

1. 特價車8折乘車券

2. 9折乘車券

領取優惠券小貼士：

1. 需確保登記領券的手機號碼和註冊用戶的手機號碼一致

2. 已下載App及註冊的用戶，只要從沒使用高德call車，都可能按連結登記獲得優惠券

3. 獲取優惠券後，以相同的手機號碼經Alipay小程序、微信小程序或高德地圖App，使用高德Call車服務，都可以使用優惠券



👉點撃指定連結🔗即享無門檻1折Call車優惠券🚕

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略