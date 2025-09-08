高德打車優惠｜1折搭的士！記者實測旺角去尖沙咀$7｜附登記連結
高德打車優惠｜如果遇到趕時間的情況，大部份港人都選擇用Call車平台，節省在街邊截車的時間，一出門就可以上車，一路直達目的地。高德打車最近大派優惠！新用戶下載高德地圖App，可獲得$200 Call車禮包，低至1折！記者即場實測！只需要$7即可Call的士從旺角先達到尖沙嘴海港城！想齊齊1折搭的士？馬上看教學！
高德Call車是阿里巴巴集團旗下「高德地圖」App內的Call車服務，目前服務已經擴展到香港地區！在「高德地圖」已經可以Call的士，而且還支持信用卡、Alipayhk、微信支付！想享受無門檻1折Call的士的優惠，即日起至2025年9月30日，按以下步驟到指定連結領取禮包！
高德打車香港優惠｜記者實測打的價錢超抵
記者實測利用高德Call車從旺角先達到尖沙咀海港城，加上新人無門檻1折優惠可減高達$76.23！折扣後最抵只需支付$7，價格媲美地鐵或巴士！
高德打車香港優惠｜領取「HKD200call車禮包」步驟
1. 透過指定連結進入優惠頁面
2. 驗證手提號碼
3. 成功驗證手提號碼後按「拎HKD200call車禮包」以領取禮包
4. 成功拎取HKD200call車券包後，可於「高德地圖」查看HK$200Call車優惠券
5. 選擇「使用」後再call車，優惠會自動計算在預算收費內
高德打車香港優惠｜新舊用戶2大超值優惠
新用戶拎取「HK$200Call車禮包」可獲2大超值優惠！當中包括：
1. 首單無門檻1折優惠，最高減HK$102
2. 8折、9折乘車券，合共最高減HK$92
舊用戶亦可獲得Call車禮包，當中包括：
1. 特價車8折乘車券
2. 9折乘車券
領取優惠券小貼士：
1. 需確保登記領券的手機號碼和註冊用戶的手機號碼一致
2. 已下載App及註冊的用戶，只要從沒使用高德call車，都可能按連結登記獲得優惠券
3. 獲取優惠券後，以相同的手機號碼經Alipay小程序、微信小程序或高德地圖App，使用高德Call車服務，都可以使用優惠券
