颱風樺加沙︱港鐵幾時停駛?8號、10號風球有冇車?服務安排一文看

颱風樺加沙︱港鐵｜因應超強颱風樺加沙襲港，天文台在今日下午12時20分發出一號戒備信號，並預料在料周二（23日）晚上進入本港400公里範圍。天文台預測樺加沙周三（24日)日間最近香港，在天文台以南約60至70公里掠過，並預計周三離岸及高地可能達颶風級別。因應惡劣天氣，港鐵亦會調整服務安排。



颱風樺加沙︱天文台料周三達12級颶風

超強颱風樺加沙會在今日（22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部。樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅。天文台會在今日下午12時20分發出一號戒備信號。

天文台料周二天氣急轉壞。（天文台網頁截圖）

隨著樺加沙逐漸靠近，明日（23日）本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。預料星期三（24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

颱風樺加沙︱港鐵服務安排 隧道段列車／露天段列車／巴士／輕鐵

當熱帶氣旋接近或已經影響本港，港鐵會因應不同級別的警告信號調整服務，若天氣突然惡化，列車、輕鐵和港鐵巴士可能在未有通知的情況下即時暫停服務。

由於颱風過後有可能要清理路軌上的雜物及復修受損的設備，同時亦需要時間調配列車，部分列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏。

颱風樺加沙︱【1】隧道段列車

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常服務

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常服務，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會加密班次。隨著暴風接近，班次會逐步減少，維持有限度服務

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：維持有限度服務，班次較疏，行車時間較長

颱風樺加沙︱【2】露天段列車

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會加密班次。隨著暴風接近，班次會逐步減少，維持有限度服務

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：服務即時暫停

（仍行駛中的列車會盡可能在安全情況下行駛至原定的終點站或鄰近車站）

露天段的鐵路服務包括：

東鐵綫

馬鞍山綫

機場快綫

迪士尼綫

荃灣綫 – 荃灣站往返荔景站

觀塘綫 – 彩虹站往返調景嶺站

港島綫 – 杏花邨站往返柴灣站

東涌綫 – 九龍站往返東涌站

南港島綫 – 金鐘站往返利東站

西鐵綫 – 荃灣西站往返屯門站



颱風樺加沙︱【3】港鐵巴士

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會逐步加密班次，信號發出三小時後服務停止

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：服務即時暫停

颱風樺加沙︱【4】輕鐵

1號戒備信號及3號強風信號：維持正常

即將改發8號烈風或暴風信號：維持正常，有需要時會逐步加密班次

8號烈風或暴風信號：初期維持正常，有需要時會加密班次。隨著暴風接近，班次會逐步減少，維持有限度服務

9號烈風或暴風風力增強信號及10號颶風信號：服務即時暫停

