颱風樺加沙｜8號風球來了！鋁窗窗台滲水急救5招　網民1神物自救

颱風樺加沙｜天文台表示，於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。天文台預計樺加沙會在今日最接近本港，屆時預計本港有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。海有非常大浪及湧浪，離岸及高地風力可能達12級。



每逢狂風雷暴，家中的鋁窗都有機會出現漏水問題，過去有不少網民分享過打風期間，窗台「養金魚」的慘況，如單靠狂塞毛巾，恐怕無法止住漏水。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合以下5大急救方法，不論是窗台、冷氣機及抽氣扇都用得，而且材料易找，做法簡單。有網民更在小紅書分享，一個東西吸水力超強，可輕鬆解決滲水困擾！



颱風樺加沙｜天文台料今明2日大驟雨及雷暴

據天文台九天天氣預報，熱帶氣旋樺加沙將會在今日（23日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東沿岸。受其影響，本港未來兩日會持續有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。

熱帶氣旋樺加沙逐漸靠近廣東沿岸。（天文台網頁截圖）

此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在週末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

鋁窗滲水急救5招 網民實測1物自救！

連綿大雨襲來，相信不少人家中也會面對鋁窗漏水的問題，網上亦有不少網民動用「民間智慧」為漏水的鋁窗急救。今次就為大家介紹鋁窗漏水急救5招方法！

天文台預料今日至下周五一連九日雨。

打風漏水急救方法【1】膠飲管——利用虹吸原理排水

有網民就在小紅書分享，只要將一支可彎曲的膠飲管放窗邊，利用虹吸原理便可排走積水。網民更指，她使用這個方法足足排了兩桶水，成效十分顯著！不過各位記得事前除了要準備飲管，也要預備膠桶接水！

打風漏水急救方法【2】保鮮紙／垃圾膠袋——材料便宜易找

家中沒有飲管，也可使用保鮮紙或垃圾膠袋。如果是窗邊小罅隙，可以將保鮮紙搓成條狀再封住；罅隙較大，則可利用垃圾膠袋，在打開窗時沿著窗邊四周攝入去，然後關窗將膠袋夾實。因窗外氣壓小，膠袋會被吸進窗縫，這樣就可以輕鬆阻隔雨水進屋。此方法同樣適用冷氣機或抽氣扇漏水的情況，只要將垃圾膠袋包住抽氣扇或鋪在隔麈網上，就可防止雨水入屋。

打風漏水急救方法【3】毛巾——最環保的做法

如果不想浪費膠袋或膠飲管，也可以選擇把毛巾塞在窗邊，然後將毛巾的一邊懸在窗台，下面放一個水桶，毛巾吸滿水後便會滴進水桶內，不過事後就要自己扭乾毛巾。

打風漏水急救方法【4】暴封膠——防水性高＋容易買到

窗框膠邊老化或是手工欠佳都會引致逢打風雨天滲水入屋，很多人都會用防水玻璃膠圍封窗框，但玻璃膠凝固時間長，難以解決燃眉之急，加上過往不少裝修師父亦提醒，玻璃膠不能用於濕水表面。因此，如要臨急抱佛腳，可改用暴封膠，暴封膠不但防水性高，可在雨天使用，且容易購買，在五金鋪、日本城等地方都能找到。

打風漏水急救方法【5】尿片——吸水力超強

曾有網民在小紅書分享，打風時遇到窗台滲水問題，醒起家中有剩餘的尿片，於是嘗試將尿片代替毛巾，讓吸水的一面朝上再塞進窗邊，結果竟然成功解決滲水問題！

有網民仿傚做法，並大讚方法好用。（小紅書@wendywang）

吸水後的尿片發脹了不少，可見其吸水力非常強。假如家中有剩餘或是過期的尿片，不妨試試這招。

以上方法僅供各位遇上打風落雨時解決燃眉之急，如果漏水問題持續不斷且情況嚴重，建議還是找專業人士處理。

