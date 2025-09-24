颱風樺加沙｜10號風球超市營業時間一覽！百佳／惠康／一田／Aeon

颱風樺加沙｜天文台在昨天（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。今早（24日）凌晨1時40分發出9號風球後一小時，就轉發出10號風球，其時樺加沙位於香港東南約130公里。本文整合各大超市營業時間供參考，即看下文啦！



10號風球超市營業時間一覽！

颱風樺加沙逼近香港，天文台已改發十號烈風或暴風信號。不少街市及日常用品店，因應天氣狀況，或暫停營業。以下整合惠康、百佳、Market Place、DONKI開業時間。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【1】 惠康

當9或10號風球懸掛時，所有分店將暫停營業直至另行通知。 ​

至於所有惠康網店送貨服務，於八號風球或以上信號生效期間將會暫停，網購店取訂單的取貨日期或會順延，請留意網店短訊或APP通知了解最新安排。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【2】 百佳

10號風球期間全線百佳門市暫停營業，直至另行通知。（圖片來源：香港百佳超級市場＠Facebook）

今天全線百佳門市暫停營業，直至另行通知。網購送貨方面，原定於9月23日下午及24日全日之送貨訂單會透過短訊通知最新的送貨時間。網購店取及快趣送暫停接受新訂單及暫停服務。 客戶服務熱線電話亦會暫停服務。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【3】 DON DON DONKI

十號烈風或暴風信號，全線DON DON DONKI暫停營業。（IG@dondondonkihk）

十號烈風或暴風信號，全線DON DON DONKI暫停營業。各店將按實際情況，在改掛8號颱風訊號或3號颱風訊號後恢復正常營業。有關最新的營業時間，請留意本DONKI的Facebook或Instagram專頁！

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【4】 Market Place

由於風勢逐漸增強，當9或10號風球懸掛時，所有分店將暫停營業直至另行通知。

所有Market Place網店送貨服務於8號風球或以上信號生效期間將會暫停，網購店取訂單的取貨日期或會順延，請留意網店短訊或APP通知了解最新安排。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【5】 Citysuper

（FB@city'super official page）

由於10號西北烈風或暴風信號現正懸掛，全線city’super及city’super neighbourhood門市目前暫停服務，送貨服務則會暫停並順延，電話專線服務同樣暫停。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【6】 Fusion

今日所有百佳門市將不會開店營業，最新營業時間會因應當日颱風走勢再作安排及公布。

此外，網購店取及快趣送暫定接受新訂單，並於8號颱風及更高颱風信號懸掛期間暫停服務。而客戶服務服務將維持正常，等候時間可能較長。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【7】 UNY生活創庫

受惡劣天氣影響， UNY全線分店暫停營業。（FB@UNY 生活創庫 Hong Kong）

受惡劣天氣影響， UNY全線分店暫停營業。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【8】 一田百貨

（IG@yatahk）

受惡劣天氣影響，全線一田、YATADAY及特別展場暫停服務。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【9】 Aeon Store

（FB@AEON Stores Hong Kong）

今天全線AEON暫停營業直至另行通知！

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【10】 屈臣氏

所有屈臣氏分店關閉。另外，網店送貨服務亦需要暫停。受影響嘅運單會盡快安排在1至3日內送到。送貨前將會有專人聯絡你確認送貨時間。

颱風樺加沙｜10號風球營業安排【11】 SOGO

（FB@SOGO Hong Kong (香港崇光百貨)）

崇光銅鑼灣店、啟德店及店內餐廳將暫停營業直至另行通知，請密切留意SOGO專頁最新消息！

