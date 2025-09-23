颱風樺加沙｜8號風球超市營業時間一覽！百佳／惠康／一田／Aeon

颱風樺加沙｜天文台在今午（23日）2時20分改發八號烈風或暴風信號。天文台預測，本港今日吹清勁至強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達烈風程度，海有非常大浪及湧浪。



颱風襲港，大家如果想買餸或者生活用品，也不必太煩惱，本文整合各大超市營業時間供參考。惠康、百佳部份分店暫停營業，DONKI在8號風球下照常營業，會因應天氣情況作出營業安排。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

8號風球超市營業時間一覽！

塔巴風球逼近香港，天文台於昨晚下午9時20分正式懸掛8號風球。不少街市及日常用品店，因應天氣狀況，或暫停營業。以下整合惠康、百佳、Market Place、DONKI開業時間。

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【1】 惠康

八號颱風信號將於下午2時20分生效，大部分分店會照常營業至正常關門時間。（圖片來源：惠康＠Facebook）

八號颱風信號於下午2時20分生效，大部分分店會照常營業至正常關門時間。而部分惠康分店將於下午12時20分暫停服務。 ​

至於所有惠康網店送貨服務，於八號風球或以上信號生效期間將會暫停，網購店取訂單的取貨日期或會順延，請留意網店短訊或APP通知了解最新安排。

以下惠康分店將暫停服務：

中環金利大廈

般含道嘉威花園

山頂和福道

舂磡角

薄扶林美景臺

畢架山

葵涌華景山莊

青衣長青邨

大埔嘉豐花園

沙田水泉澳邨地下

大譚紅山半島

長洲新興街

坪洲

銀礦灣

西貢大廈​

火炭 ​

上水新豐路130號 ​

觀塘電訊一代廣場​

香港仔富嘉



颱風樺加沙｜8號風球營業安排【2】 百佳

今天所有百佳門市會提早關店！（圖片來源：香港百佳超級市場＠Facebook）

颱風來勢洶洶，今天所有百佳門市會提早關店！明天（24日）所有百佳門市，則將不會如常開店營業，最新營業時間會因應當日颱風走勢再作排及公布！網購送貨方面，原定於9月23日下午及24日全日之送貨訂單會透過短訊通知最新的送貨時間。

此外，網購店取及快趣送暫定接受新訂單，並於8號颱風及更高颱風信號懸掛期間暫停服務。而客戶服務服務將維持正常，等候時間可能較長。

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【3】 DON DON DONKI

DON DON DONKI在8號颱風期間，全線分店照常營業！（IG@dondondonkihk）

天文台將於今午2時20分改發八號烈風或暴風信號。面對8號颱風，DON DON DONKI全線分店照常營業！至於9號或以上颱風，DON DON DONKI全線分店暫停營業。各店將按實際情況，在改掛8號颱風訊號或3號颱風訊號後恢復正常營業。

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【4】 Market Place

八號颱風信號生效期間，大部分Market Place分店舖會照常營業至正常關門時間。（FB@Market Place）

八號颱風信號生效期間，大部分分店舖會照常營業至正常關門時間。而部分Market Place分店將於下午12時20分暫停服務。

此外，所有Market Place網店送貨服務於八號風球或以上信號懸掛期間將會暫停，網購店取訂單的取貨日期或會順延，請留意網店短訊或APP通知了解最新安排。

以下分店將暫停服務：

【1】中環盈置大廈Market Place

【2】山頂Market Place

【3】清水灣Market Place

【4】愉景灣Market Place

【5】中環太子大廈 Oliver's the Delicatessen



颱風樺加沙｜8號風球營業安排【5】 Citysuper

（FB@city'super official page）

8號颱風信號現正懸掛，city'super各大門市將提供有限度服務，送貨服務則會暫停並順延，電話專線服務同樣暫停。

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【6】 Fusion

颱風來勢洶洶，今天所有百佳旗下品牌Fusion之門市會提早關店！明天（24日）所有Fusion門市，則將不會如常開店營業，最新營業時間會因應當日颱風走勢再作排及公布！

此外，網購店取及快趣送暫定接受新訂單，並於8號颱風及更高颱風信號懸掛期間暫停服務。而客戶服務服務將維持正常，等候時間可能較長。

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【7】 一田百貨

全線一田、YATADAY及特別展場於8號風球下繼續按正常營業時間開店為大家服務。

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【8】 Aeon Store

官網回應網民稍後公佈AEON、AEON STYLE 及AEON SUPERMARKET於8號烈風訊號懸掛期間的營業時間！

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【9】 屈臣氏

所有屈臣氏分店將於8號風球生效後一小時關閉。另外，網店送貨服務亦需要暫停。受影響嘅運單會盡快安排喺1至3日內送到。送貨前將會有專人聯絡你確認送貨時間。

立即選購👉🏻萬寧網店

8號風球現正懸掛，除了機場分店外，萬寧分店將全線暫停營業。如需採購可前往萬寧網店。

立即選購👉🏻萬寧網店

颱風樺加沙｜8號風球營業安排【10】 SOGO

崇光銅鑼灣店及啟德店的超市將營業至今晚10時，至於明天的營業安排有待官方公佈！（IG@sogohongkong）

崇光銅鑼灣店及啟德店的超市將營業至今晚10時，至於明天的營業安排有待官方公佈！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略