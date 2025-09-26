國慶軍艦訪港｜解放軍艦昂船洲免費參觀！9.27起搶飛　附預約方法

國慶軍艦訪港｜國慶軍艦｜中國人民解放軍駐香港部隊於周四（25日）公布，中國人民解放軍海軍戚繼光艦以及沂蒙山艦，將於9月底執行遠海實習任務，期間赴香港組織艦艇開放活動。屆時，艦艇將停靠駐香港部隊昂船洲軍港，大家可於10月1日及2日，上午8時30分至下午5時30分前往參觀！想知詳情即看下文啦！



國慶軍艦訪港｜10.1-2免費參觀！附登記方法

活動為免費，不過需在網上預約入場！於周六（27日）起，上午10時、下午3時及晚上8時各放票一次，予公眾登記，只要透過駐香港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」，點擊進入「艦艇開放」程式，按提示進行網上預約登記即可。

另外，每日活動共發放參觀票1.1萬張，約滿即止！至於11周歲（含）以下兒童無需預約，但須有監護人陪同參觀。因參觀路線需多次上下舷梯，出於安全考慮，每名監護人僅可帶1名11周歲（含）以下兒童登艦。

駐香港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」。

國慶軍艦｜【1】戚繼光艦

戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。（網上圖片）

戚繼光艦舷號83，艦長163米，艦寬22米，滿載排水量近萬噸，是目前人民海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦。戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。不僅可保障學員近、遠海實習任務，還圓滿完成了多項出國訪問、海外撤僑、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。

國慶軍艦｜【2】沂蒙山艦

沂蒙山艦於2016年2月1日正式入列東海艦隊，舷號988。沂蒙山艦是中國自行研製設計生產的新型兩棲船塢登陸艦。沂蒙山艦是中國071型船塢登陸艦的第四艘，排水量接近兩萬噸。今年4月，沂蒙山艦首次對上海市民開放參觀。沂蒙山艦可作為登陸艇的母艦，用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，具備大型直升機起降甲板及操作設施。

國慶軍艦訪港｜5大參觀注意事項

【1】鑒於參觀人數受限，預約時須登記參觀人姓名、證件號碼等身份資訊，確保一人一票。實際參觀人身份資訊應與預約時登記的參觀人身份資訊保持一致，否則無法入營登艦參觀。預約成功後，系統不支援更改身份資訊，僅可退票後重新預約。

【2】WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」是唯一公眾預約管道，不收取任何費用，請勿輕信任何非官方票源，提防被騙。

【3】市民登艦參觀前須憑預約所用的有效身份證件原件和電子二維碼位元安檢處兌換紙質參觀票，接受核驗和安檢後方可入營。參觀票為入營參觀憑證，不得轉讓他人。

【4】市民不能帶管制刀具、易燃易爆、腐蝕性等可能影響參觀秩序或危及軍事設施安全的物品。除受邀媒體外，參觀市民請勿攜帶採訪用專業攝影錄影設備。

【5】請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。請勿倚靠欄杆，不得隨意觸碰艦艇設備，確保自身安全。未經允許，請勿進入非開放區域，不得在禁拍區域攝影錄影。

【6】請照看好同行長者和兒童，上下舷梯及空間狹小處請勿使用嬰兒推車，避免出現安全問題。現場設有飲水點，駐香港部隊展覽中心內設母嬰室。如需幫助，請聯繫身邊工作人員。

國慶軍艦訪港｜交通方法

市民可乘坐公共交通工具前往參觀。港鐵美孚站B出口步行往美荔道，轉乘九巴第6R號線直達昂船洲軍營。

解放軍軍艦

地點：昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）

活動日期：2025年10月1日至10月2日

活動時間：8:30 - 17:30

活動對象：香港居民



(全文完)