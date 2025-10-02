香港對孟加拉｜10.14啟德再現紅海！$80起入場撐港隊　附購票連結

香港對孟加拉｜香港足球代表隊將於10月14日的亞洲盃外圍賽，在主場迎戰孟加拉！港隊對孟加拉賽事將於啟德體育園主場館舉行，作為香港人當然要一齊撐香港足球隊！《香港01》「好食玩飛」為大家整合比賽及購買港足周邊的詳情，即看內文了解！



2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三圈的小組賽，只有首名隊伍能晉身決賽周，而香港對孟加拉的賽事將於10月14日晚上8時於啟德體育園上演，門票將於今日（2日）早上11時在Ticketflap開賣，票價由$80起。

門票採用實名制，每次交易可買最多8張門票，每張需額外收取$30手續費。完成實名登記的球迷，並於賽事當天晚上8時30分或之前成功掃描門票入場，即可自動參加抽獎，即自動參加大抽獎，有機會贏走總值$269,800的IM 6 Standard房車一部！得獎者需要於當晚10點前到場內指定地點登記領獎。

截止12時20分，許多港隊球迷湧入足總的社交平台，指在購票時出現Error，卻被多次扣錢，付款後也沒有收到確認通知。目前足總未有就相關問題回覆網民。

2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪 - 香港對孟加拉｜票價​詳情

主場球迷區（上層門票）：$80​

主場球迷區（下層門票）：$200​

普通門票 (上層門票）：$80​

普通門票 (上層門票）：$150​

普通門票 (下層門票）：$200​

作客球迷區（上層）* ：$80​

*作客球迷區須主動向足總查詢，購票網並沒有作客球迷區選擇



香港對孟加拉｜港隊球衣邊度買？

要入場撐港隊，當然要買定波衫，在場館內打造一片紅海！目前足總尚未公布有關港隊波衫的發售安排，本文將會持續更新。

香港對孟加拉｜禁帶物品一覽

【1】塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

【2】任何類型的武器或懷疑改裝武器

【3】酒精飲品

【4】任何非法物品

【5】激光筆或指示器

【6】充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

【7】帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

【8】任何球類

【9】無人機、遙控飛行裝置或風箏

【10】尺寸超過 35 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

【11】長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

【12】任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

【13】根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

【14】禁止使用任何未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

【15】任何形式的未經授權的宣傳、信息或圖像（如旗幟、橫幅、服裝、配飾或其他物品上出現的挑釁或冒犯或煽動性內容）均被禁止

