香港對孟加拉｜10.14啟德舉行！球衣購買點+直播平台+違禁品一覽

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽第三輪將於10月14日在啟德體育園主場館舉行，港隊將會迎戰孟加拉，作為香港人當然要一齊撐香港足球隊！《香港01》「好食玩飛」為大家整合比賽及購買港足周邊的詳情，即看內文了解！



香港對孟加拉｜門票火速售罄 購票平台保證有飛

亞洲盃外圍賽門票在上周四（2日）正式開售，一度引來超過兩萬名用戶登入售票網站排隊購票，門票現時已售罄。有指部份球迷在購票後無法獲得門票，主辦方Ticketflap已就事件發聲明釋除大眾疑慮，向付款成功後未能即時收到門票的球迷保證，「會收到你所購買同票價的門票」，並正全力處理相關安排，最遲將於10月10日晚上11時59分前發送至所登記的電郵地址。

另外，因系統錯誤而重複購票的顧客，主辦方亦表示可額外安排全額退款，包括相關手續費。

主辦方Ticketflap已就事件發聲明釋除大眾疑慮。（IG@hkfa_official截圖）

香港對孟加拉｜10.14港隊主場迎戰孟加拉 球員名單公布

2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三圈的小組賽，只有首名隊伍能晉身決賽周，而香港對孟加拉的賽事將於10月14日晚上8時於啟德體育園上演。港隊將會以先作客後主場的形式與孟加拉進行兩場賽事，而港隊上陣名單亦已公布。

港隊上陣球員名單：

香港對孟加拉｜入場人士自動參加抽獎

值得一提，門票採用實名制，完成實名登記的球迷，於賽事當天晚上8時30分或之前成功掃描門票入場，即可自動參加抽獎，有機會贏走總值$269,800的IM 6 Standard房車一部！得獎者需要於當晚10點前到場內指定地點登記領獎。

香港對孟加拉｜港隊球衣邊度買？

要入場撐港隊，當然要買定波衫，在場館內編織一片紅海！NIKE港隊波衫以及港隊外套將於啟德零售館二 NIKE Store及指定NIKE店舖發售。開售時間為10月11日早上11時，每款每人限購一件。數量有限，售完即止。

主場球衣：$599

港隊外套：$899（只於啟德零售館二 NIKE Store發售）



香港對孟加拉｜禁帶物品一覽

【1】塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

【2】任何類型的武器或懷疑改裝武器

【3】酒精飲品

【4】任何非法物品

【5】激光筆或指示器

【6】充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

【7】帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

【8】任何球類

【9】無人機、遙控飛行裝置或風箏

【10】尺寸超過 35 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

【11】長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

【12】任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

【13】根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

【14】禁止使用任何未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

【15】任何形式的未經授權的宣傳、信息或圖像（如旗幟、橫幅、服裝、配飾或其他物品上出現的挑釁或冒犯或煽動性內容）均被禁止

香港對孟加拉｜港台電視32獨家直播

港台電視32將會獨家直播全場賽事。即使買不到門票入場支持港隊的朋友，也可在家中為港隊打氣！

