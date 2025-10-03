中秋節交通安排｜港鐵/巴士/小巴　7大交通幾點無車?服務班次一覽

中秋節交通特別安排｜運輸署10月2日宣布，為配合中秋節的節慶活動，即日起至8日期間將實施特別交通安排，7條鐵路線以及7條輕鐵路綫會通宵行駛，中秋當日更可免費乘坐輕鐵，想知詳情即看下文啦！



中秋節交通安排【1】港鐵

港鐵公司宣布，即日至10月8日期間，7條鐵路綫，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫及屯馬綫，將於下午3時至5時及晚上8時至10時半加密班次。10月6日（中秋節），7條鐵路綫更設有通宵服務，午夜12時30分至上午2時30分，班次為10分鐘一班；上午2時30分至6時，班次則為20分鐘一班。惟需注意，羅湖站及落馬洲站將按照正常服務時間關閉。

因假期多人北上，東鐵綫亦將在同樣日子加密班次，南行及北行班次均會比平時更頻密！

中秋節交通安排｜【2】輕鐵

10月6日中秋節當晚，由上午1時至5時30分，7條輕鐵路綫會通宵行駛。505、507、610、614P、615P、751的班次為20分鐘一班；而706的班次為15分鐘一班。

中秋節交通安排【3】電車

中秋節當晚，部分電車路線會延長服務至翌日凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務。

西行線

筲箕灣⭢跑馬地尾班車時間：晚上11時20分

筲箕灣⭢上環（西港城）尾班車時間：翌日凌晨1時

北角⭢石塘咀尾班車時間：晚上11時20分

跑馬地⭢堅尼地城尾班車時間：翌日凌晨12時40分



東行線

石塘咀⭢北角尾班車時間：晚上10時20分

堅尼地城⭢跑馬地尾班車時間：翌日凌晨1時

跑馬地⭢筲箕灣尾班車時間：翌日凌晨12時15分

堅尼地城⭢上環（西港城）尾班車時間：翌日凌晨12時45分

上環（西港城）⭢筲箕灣尾班車時間：翌日凌晨1時



中秋節交通安排【4】巴士

10月6日中秋節當晚，港鐵巴士506、K51及K54A也會延長服務時間，方便市民外出賞月。

除了港鐵巴士，3條特別巴士路線會提供服務，包括港島區專營巴士173R，中秋節當晚10時及11時提供服務，由赤柱村開岀至尖沙咀東（麼地道）；九巴N64P，由大埔墟站往梧桐寨（白牛石），班次開出時間為凌晨12時40分及凌晨1時30分；九巴N272，由大學站往白石角（博研路）（循環線），班次開出時間為凌晨1時30分及凌晨2時。

中秋節交通安排【5】小巴

九條專線小巴路線會延長服務時間！包括九龍專線小巴16、16A、19M、37M、54M、74；以及新界專線小巴20A、20C、101M，服務延長至7日凌晨1時30分至3時。

中秋節交通安排【6】渡輪

天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求情況加強服務。此外，沙頭角至荔枝窩／鴨洲／吉澳的街渡渡輪服務，也將於6日提供服務！

中秋節交通安排【7】高鐵

高速鐵路（香港段）方面，會於即日至8日期間，每日額外加開13對短途班次列車。周六（4日）會有120對列車來往香港西九龍站及內地站點，是高速鐵路（香港段）通車以來，單日最多列車運行！高鐵亦會在部分日子加强來往香港及北京和上海的臥鋪列車服務。

中秋節交通安排｜中秋免費乘車

適逢中秋，當日人人免費搭輕鐵！沒有八達通卡的乘客，可無需購票直接乘搭輕鐵，使用八達通卡的乘客，則如常拍卡出入輕鐵站即可。

中秋節交通安排｜應對高峰客流措施！特別通道／免費Wi-Fi

港鐵東鐵綫羅湖站及落馬洲站2站，會新設「愛心服務站」處理乘客查詢。並且會在客流高峰時，開啟「關愛通道」予有特別需要的乘客，包括長者、帶同嬰孩的家庭及行動不便人士等使用。

除了「愛心服務站」以及「關愛通道」，車站也會提供免費Wi-Fi服務，羅湖、落馬洲、上水、旺角、尖沙咀及銅鑼灣站等，港鐵已更新Wi-Fi配置以加大容量，方便未有流動網絡數據而需要上網的乘客。

中秋節交通安排｜2大注意事項

港鐵呼籲市民慶祝節日時，切勿在鐵路露天路段附近，燃放孔明燈或攜帶金屬氣球進入港鐵範圍，以免影響鐵路運作。

