港車北上懶人包｜10.13起轉用電子批准信　申請流程、資格一文看

港車北上最新消息｜港車北上申請流程｜運輸署公布由10月13日起，獲批准參與「港車北上」的車輛，將無須申請封閉道路通行許可證（許可證），車輛擋風玻璃上不用再展示此證，自行下載或列印「電子批准信」予執法人員檢查便可！想知詳情即看下文啦！



港車北上新消息｜10.13起不用貼北上許可證

運輸署於10月3日公布，為了讓大家的跨境行程更方便快捷，於10月13日起所有獲批准參與「港車北上」的車輛，或已持有許可證之車主，將無須車輛擋風玻璃上不用再展示此證。惟仍需繼續保留有效的許可證及批准信直至到期日，以便當有執法人員檢查車輛時，出示以作證明。

運輸署公布，由10月13日起，獲批准參與「港車北上」的車輛將無須申請封閉道路通行許可證。

至於針對新申請以及續期之車主，計劃的申請資格和其他條件維持不變，有意參與計劃人士仍須按計劃要求，向運輸署遞交申請，運輸署會向成功申請人發出「電子批准信」，將不受指定封閉道路的限制，無須因駛經連接邊境管制站的封閉道路而申請許可證！

至於不受限制的指定封閉道路包括介乎順朗路及港珠澳大橋香港連接路、介乎赤鱲角路及港珠澳大橋香港連接路、介乎屯門赤鱲角隧道公路及港珠澳大橋香港連接路。只需自行下載或列印「電子批准信」予執法人員檢查便可！

港車北上｜申請資格

申請者需持有香港身分證、回鄉證以及駕駛執照，而車輛的登記車主必須以個人名義持有，並且需位8人座（包括司機）或以下、車長少於6米、持有效的香港車輛牌照。

獲批准的車輛，會獲運輸署發出封閉道路通行許可證，以及內地的電子臨時入境機動車牌證（電子牌證）。

按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》（「管理辦法」）規定，車輛註冊登記6年（或出廠年限6年）以上，需提交機動車安全檢驗合格證明。

港車北上｜申請方法

針對新申請者，「港車北上」只接受網上遞交申請，透過官網遞交申請登記電腦抽籤。中籤者須在指定申請時段（共13個曆日）內遞交新申請。申請人須於遞交申請時，提供正確的電郵地址，以收取兩地政府就進行後續申請手續、申請進度、內地的審批結果、續期申請通知，以及交通安排等發出的電郵訊息。

申請會由兩地政府共同審批。收到通知後，申請人可透過「港車北上」網站，前往內地「港車北上管理服務系統」查詢申請情況，及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 （即交強險／等效先認保險)。

至於合資格的續期申請人，可在無須參與電腦抽籤的情況下，在運輸署分配的指定時間內於網上提交續期申請。

港車北上｜申請費用

運輸署會收取申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年$540或每月$45。

運輸署會收取申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年$540或每月$45。

除了「港車北上」，「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」和「深圳灣一次性特別配額計劃」下的車輛，也會由10月20日起實施同樣安排。

