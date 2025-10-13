長者優惠超市14大｜樂悠咭、長者咭77折起　百佳/惠康/大生/一田

長者優惠超市｜長者到超市購物其實有非常多的優惠，只要出示長者咭或樂悠咭就能享有相關折扣及福利，優惠更涵蓋百佳、惠康、大生、759阿信屋等多間遍佈港九新界的知名連鎖品牌。《香港01》好食玩飛頻道已為大家整合14大有長者優惠的超市，讓各位老友記在日常生活節省更多開支！



樂悠咭優惠【1】百佳／百佳旗下品牌 ── 逢星期三享9折／慳$10

長者憑長者咭，逢星期三在百佳或百佳旗下的超市，選購超值牌、佳之選或金御膳系列產品，可享受全單9折優惠。

此外，由即日至11月4日（星期三除外），長者只要帶同樂悠咭到全線百佳或屈臣氏門市即場完成綁定，並以樂悠咭全數付款，可享以下優惠。

1. 即日至10月21日（10月15日除外）：買新鮮蔬果滿$50減$5；

2. 10月23日至11月4日（10月29日除外）：買餅乾產品滿$50減$5。



百佳旗下品牌：Express、Fusion、Gourmet、PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE、SUPADEPA、International、Taste



樂悠咭優惠【2】759阿信屋 ── 全場貨品77折

由即日起至12月31日，老友記使用樂悠咭於759阿信屋購物，可享全場貨品77折。優惠不包括折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷、特別優惠、次品、清貨價貨品及標明不享額外折扣之貨品。

老友記使用樂悠咭於759阿信屋購物，可享全場貨品77折。（領展）

樂悠咭優惠【3】惠康 ── 逢星期三享9折

60歲及以上的長者，逢星期三在惠康購買自家品牌產品，憑長者咭／樂悠咭，可享受全單9折優惠。

樂悠咭優惠【4】AEON ── 黃金朝市貨品額外95折

每月的第二及第四個星期日，AEON都會舉行「黃金朝市」，AEON會員使用樂悠咭購買「黃金朝市」相關產品可享額外95折。但要留意，商品須以樂悠咭全數支付。

樂悠咭優惠【5】一田超市 ── 指定產品滿$50享95折

長者逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠，提提大家，需要以樂悠咭支付所有款項。

逢星期四，購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠。（資料圖片）

樂悠咭優惠【6】營多東南亞美食市場 ── 9折

長者憑長者咭，可享9折優惠，但要留意，相關優惠不適用於電話卡及特價貨品。

樂悠咭優惠【7】APITA／UNY ── 指定分店買滿$100享95折

即日起至12月31日，老友記在APITA，以及UNY樂富店、元朗店及將軍澳店，買滿$100並以樂悠咭付款，可享95折。

指定分店滿$100並以樂悠咭付款，可享95折。（官方圖片）

樂悠咭優惠【8】3hreesixty ── 9折

3hreesixty主打有機食品，逢星期三，長者憑長者咭／樂悠咭購買自家品牌可享9折。

樂悠咭優惠【9】大生 ── 逢星期三中午12時前消費滿$80享9折

即日至12月31日，每逢星期三中午12時前，長者持樂悠咭於大生超市消費滿$80，可享全單9折優惠，指定酒品及禮券除外。每張八達通每日限用優惠一次，不可與其他優惠同時使用。

每逢星期三中午12時前，長者持樂悠咭於大生超市消費滿$80，可享全單9折優惠。（領展）

樂悠咭優惠【10】家園便利店 ── 會員可享貼近來貨價的優惠

家園便利店為非牟利連鎖超級市場。65歲或以上的香港永久居民，只要登記成為家園便利店會員，購買商品即可享貼近來貨價的優惠。

樂悠咭優惠【11】寶達食品超市 ── 逢星期三下午4時前急凍食品88折

逢星期三下午4時前，長者憑長者咭或樂悠咭，於寶達食品超市購買急凍食品，可享88折優惠。

長者憑長者咭或樂悠咭，逢星期三下午4時前，於寶達食品超市購買急凍食品有88折。（領展）

樂悠咭優惠【12】永安百貨 ── 指定貨品低至85折

永安百貨推出兩大優惠，憑長者咭或樂悠咭可享：除特價貨品外，指定貨品85折至95折；以及逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。

樂悠咭優惠【13】優品360° ── 逢星期二指定品牌商品95折

即日至12月31日，逢星期二，長者出示長者咭或樂悠咭，購買Familie、PANDO、Kalbarri品牌的貨品，可享95折。

樂悠咭優惠【14】裕華國貨百貨店 ── 9折

長者出示長者咭，可享正價商品9折。公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品除外。

