⁠Merry Balloon｜$168起入場!7米高許願樹+巨型跳彈區　2大必睇位

⁠Merry Balloon｜西九文化區藝術公園｜香港氫氣球巡遊｜Merry Balloon Parade｜今個冬天，全城最矚目的節慶活動，香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」即將隆重登場西九文化區藝術公園！活動合適大人小朋友，當中的波波池、7米高巨型充氣聖誕樹、迷宮等，全部都超吸引，包你可以盡情地玩足全日！《香港01》好食玩飛記者率先介紹活動2大必睇位，想知更多即看下文啦！



香港Merry Balloon｜門票率先預售！

「Merry Balloon Park」將於2025年12月6日起至2026年1月4日，登陸西九藝術公園大草坪！當中包含三大主題活動，包括「反轉波波池」、7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道、「互動打卡區」：7米高巨型充氣聖誕許願樹、色彩繽紛迷宮、多個人氣IP角色大型打卡裝置，為全港市民與旅客帶來與眾不同的打卡體驗！

活動設有「日夜雙場」時段，日間場次較適合親子；晚間場次則配合燈光效果與音樂節奏，適合「大細路」與好友派對！此外，「Merry Balloon Park」更特設「幼童專場」，專為高度120cm或以下之小朋友及其家長而設。

「Merry Balloon Park」的第一個必睇位是巨型跳彈區！有波波池、競技賽道任你玩！

香港Merry Balloon Park｜【1】巨型跳彈區

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，是主打大型充氣裝置，包括特別為配合活動主題而設的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，玩足全日無難度！

香港Merry Balloon Park｜【2】打卡專區

「Merry Balloon Park」的第二個必睇位就是打卡專區！聖誕樹有7米高，不同角度任你影！當中的「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面！

香港Merry Balloon Parade｜20個IP角色氣球巡遊

另外，香港首個大型人氣角色氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，將於2025年12月28日，在西九文化區藝術公園舉行，供市民和遊客免費近距離欣賞！巡遊隊伍屆時，將沿海濱遊走香港故宮文化博物館至M+，帶領近20個全球及本地的人氣IP角色巨型氣球，在維港天空下翱翔。

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025年12月6日至2026年1月4日

時間：上午9時30分至晚上10時40分

地點：西九文化區藝術公園大草坪

費用：$168起



「Merry Balloon Parade」

日期：2025年12月28日

時間：待公布

地點：西九文化區藝術公園

費用：免費



