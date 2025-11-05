Puma雙11優惠｜Speedcat低至7折 精選貨品3件即享額外5折

【Puma雙11優惠】一年一度的「雙11購物節」即將開始！運動品牌 Puma 近年成為潮流達人的新寵兒，當中RS-X、Speedcat 及ROSÉ 聯乘系列更成為必備單品。Puma 將於雙11 推出了震撼級的折扣，包括經典 Speedcat 系列低至 7 折，精選貨品更祭出 3 件即享額外 5 折的驚人優惠，把握機會掃貨啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Puma 創立於 1948 年，是全球知名的德國運動品牌，將高性能運動科技與前衛的街頭時尚完美結合。Puma 在跑鞋、足球鞋等領域表現出色，近年來更與 Rihanna、Dua Lipa 等偶像的合作，以及與 F1 賽車等領域的聯名，大受新一代歡迎！

Puma 人氣波鞋系列

Suede：品牌的經典款。

RS-X：帶來誇張的大底和多層次設計，是復古跑鞋潮流的代表。

Cali：備受女性喜愛的厚底鞋款。

Speedcat：源自賽車運動的經典平底鞋，流線型設計。

PUMA X ROSÉ 聯乘系列：人氣韓團成員 ROSÉ 的首個 PUMA 聯乘系列。

【Puma 最新優惠】雙11精選貨品 3 件額外 5 折

在指定的精選優惠區內，只要購買 3 件或以上的貨品，即可在現有折扣價的基礎上，再享 額外 5 折（即半價）優惠！這項優惠力度極大，非常適合與朋友一同湊單或一次性購買服飾、配件。

11.11 SINGLE'S DAY! 精選貨品3件額外5折 優惠期：2025/10/24 00:00 ~ 2025/11/13 23:59

指定減價貨品2件額外9折 優惠期：2025/09/02 00:00 ~ 2025/11/04 23:59

PUMA FAM 會員9折

優惠期：2025/08/01 00:00 ~ 2025/12/31 23:59

Puma減價必買1. RS-X Efekt PRM 男女皆宜休閒鞋 $799 （原價：$999）

立即購買：限時 8折 $799

Puma減價必買1. RS-X Efekt PRM 男女皆宜休閒鞋 $799 （原價：$999）

Puma減價必買2. Speedcat Leather 男女皆宜休閒鞋$629 （原價：$899）

立即購買：限時 7 折 $629

Puma減價必買2. Speedcat Leather 男女皆宜休閒鞋$629 （原價：$899）

Puma減價必買3. Suede Classic 男女皆宜休閒鞋 $599（原價：$449）

立即購買：限時 75 折 $449

Puma減價必買3. Suede Classic 男女皆宜休閒鞋 $599（原價：$449）

Puma減價必買4. Cali Court Embroidery 女子休閒鞋 $659（原價：$499）

立即購買：限時 75 折 $499

Puma減價必買4. Cali Court Embroidery 女子休閒鞋 $659（原價：$499）

Puma減價必買5. PUMA x ROSÉ 女子Oversize衛衣 $539（原價：$599）

立即購買：限時 9 折 $539

Puma減價必買5. PUMA x ROSÉ 女子Oversize衛衣 $539（原價：$599）

成為 PUMA FAM 會員享獨家優惠

要成為 PUMA 會員，只需以手提電話號碼註冊即可獲得永久會員資格。成為會員後，您有機會根據您的消費升級您的會員等級：

升級至銀卡：單次消費滿港幣 1,200 元，或自購買日起過去 12 個月累計消費滿港幣 1,200 元，即可升級為銀卡。

升級為金卡：如需在會員效期內消費滿港幣5,000元，方可升級為金卡。

會員福利

專屬優惠通知： 優先接收新品上架、限時折扣、雙 11 額外優惠碼等重要資訊。

生日禮遇： 在生日月份，會員通常可獲得專屬的生日折扣碼或優惠券。

11.11 SINGLE'S DAY! 精選貨品3件額外5折｜PUMA 官網 🛍️

Puma 運費政策

Puma 官方網站的商品配送範圍目前僅限於香港及澳門地區的工商或住宅地址。

香港地區

運費：滿 HK$399免運費，$399以下須支付HK$30

配送時間：2 - 5 個工作天

澳門地區

運費：滿 HK$599免運費，$599以下須支付HK$50

配送時間：4 - 6 個工作天

11.11 SINGLE'S DAY! 精選貨品3件額外5折｜PUMA 官網 🛍️

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略