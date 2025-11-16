長者日優惠2025｜11.16免費交通/景點+超市9折！餐廳折扣一文看

長者日優惠2025｜長者日將於11月16日舉行，屆時將有多種交通工具、景點免費，以及不同的零售店舖提供折扣優惠，長者只要憑長者咭或樂悠咭即可享用！《香港01》「好食玩飛」記者為老友記整合餐飲、購物、交通、景點等著數優惠詳情，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長者日2025將於11月16日舉行。（資料圖片）

長者日2025【1】交通優惠

65歲或以上長者，只要在上車時以長者八達通、個人八達通，或樂悠咭拍卡，即可享免費乘搭優惠。

適用於65歲或以上長者：

1. 港鐵、輕鐵及港鐵巴士（不適用於機場快綫、往來羅湖站及落馬洲站的車程及高速鐵路）

2. 九巴及龍運巴士（不適用於P960、P968、HK1線）

3. 城巴（機場快線、通宵路線、口岸巴士及觀光城巴開篷巴士路線除外）

3. 新大嶼山巴士（不適用於旅遊路線1R及X11R）

4. 山頂纜車（不適用於凌霄閣摩天台428）

5. 香港電車（向職員出示相關證件即可，請勿拍卡）

6. 港九小輪（出示長者咭／樂悠咭）



60歲或以上長者，只要乘坐以下交通工具時出示長者咭、身份證或樂悠咭，即可免費乘搭以下交通工具，當中富裕小輪、天星小輪更有同行者優惠，老友記只要向職員表明為同行者（限一位），同樣可享免費優惠。

7. 新渡輪（樂悠咭 / 長者咭）

8. 富裕小輪（身份證/ 長者咭）

9. 天星小輪（樂悠咭 / 長者咭／身份證）

10. 珀麗灣客運渡輪服務



長者日交通優惠詳情：

長者日2025【2】景點、公共設施優惠

1. 昂坪360：

優惠價$30（原價$155）購買即日來回纜車門票（標準車廂）。門票可於11月17日至2026年1月31日期間使用。

2. 香港摩天輪：

60歲或以上長者免費入場。

3. 香港海洋公園：

60-64歲長者可以$100（原價$538）購買標準門票；65歲或以上長者可享免費入場。

65歲或以上長者可享免費入場。（官方圖片）

4. 香港挪亞方舟：

凡購買成人即日正價門票（$198)，同行之一位60歲或以上長者即可免費入場。

5. 漁農自然護理署香港濕地公園：

60歲或以上長者及其一位同行者免費入場

6. 博物館、文物中心及游泳池設施：

60歲或以上的長者免費入場。當中香港科學館、香港太空館、康文署轄下游泳池，60歲或以上的長者及其一位同行者亦可享免費入場優惠。

景點、公共設施優惠詳情：

康文署豁下泳池及博物館優惠詳情：

長者日2025【3】餐廳優惠

長者日有多間食肆參與，不少更是連鎖餐廳，位置遍佈港九新界，當中重點包括：美心晚市堂食或外賣75折、譚仔雲南米線自選兩餸米線減$8、八方雲集送豆漿，以及多間知名酒樓、粵菜館免茶位等。

重點優惠：

1. 大家樂：

購買大家樂「食得樂」輕嚥料理便當，第二件享半價優惠。

2. 譚仔雲南米線：

長者憑長者咭或樂悠咭，購買自選兩餸或以上米線減$8；惠顧任何米線（不包括淨米線、過橋米線、素菜卷大纖米線、學生餐及下午茶餐），送冷或熱飲品一杯。

3. 銀龍飲食集團：

銀龍飲食集團旗下餐廳，於下午茶時段（2:00pm-6:00pm）惠顧「紫菜三寶河」配熱飲可享優惠價$30，另可加$18配油菜一碟或香脆炸魚。

4. 吉野家：

長者出示長者咭，惠顧滿$38減$6；及可以優惠價$2換購奶茶紅豆冰／抹茶紅豆冰一杯，優惠二選一。

5. 一粥麵：

惠顧正價產品滿$70或以上，送紅豆沙一碗。

於一粥麵晚市惠顧正價產品滿$70或以上，送紅豆沙一碗。（領展）

6. 爭鮮迴轉壽司：

消費滿$150出示長者咭可享9折優惠。

7. 霸嗎拉麵：

凡出示有效之長者咭，於餐廳消費滿$100，可享5折優惠，不得與其他優惠同時使用。

8. 海港酒家／海港薈／海王漁港：

長者憑長者咭惠顧，免茶一位（全包宴除外）。

9. 滿記甜品

出示有效樂悠咭或長者咭，即可享全單88折優惠，同行者亦可同享此優惠。

10. 百份百

長者出示有效樂悠咭／長者咭，並使用電子支付，即享全單消費滿$50減$5；全單消費滿$100減$10（滿$100後全單最多減$10）。

長者日2024【5】購物優惠

長者日有眾多店舖及娛樂場所提供折扣優惠，當中重點包括百佳超級市場指定產品9折、在萬寧消費可獲贈成人奶粉試用裝、豐澤低至57折等等。

重點優惠：

1. 百佳超級市場：

長者憑樂悠咭於11月16日在百佳或旗下超市門市選購「佳之選」、「金御膳」或「超值牌」系列產品，可享9折優惠。

2. 萬寧：

於2025年11月14日至11月16日，長者購買萬寧自家品牌85折；成人尿片及成人奶粉95折；以及憑任何消費，可獲成人奶粉試用裝一包（隨機派發）。

3. 日本城：

長者以長者日優惠價購買指定貨品。

4. 豐澤：

於11月10日至11月23日，凡出示長者咭，於豐澤門市可享全線小家電額外95折；全線豐澤牌及軽井沢額外95折；以及精選10件長者必備用品，低至57折（不包括部份品牌）。

5. 大生生活超市：

全線大生生活超市分店購物滿$100，並出示長者咭，即可享9折優惠（指定酒品及禮劵除外）。

6. 電訊數碼：

申請$58樂悠數據計劃即送每月5GB本地數據及$200飲食禮券。

7. Pricerite 實惠：

於門市（不包括黃埔分店）購買家品滿$200或以上，可享$20折扣優惠。

8. 零食物語：

長者出示長者咭，在門市購物滿$100或以上，可享$10折扣優惠。

9. 彩豐行：

長者出示長者咭，購買彩豐正價產品滿$200，即可享$10折扣優惠。

10. 名視眼鏡：

驗配架連鏡片全套，除原有折扣外，全單額外再獲得9折。

👉🏻 餐廳及零售優惠完整名單

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略