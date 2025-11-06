K-Fest｜K-POP迷狂歡DJ派對！市集必買JOGUMAN／門票獨家$187起

K-FEST｜由D2 PLACE舉辦，駐香港韓國文化院、韓國⼤韓貿易投資振興公社及CJ ENM全力支持的「K-FEST」，現已登陸D2 PLACE！活動涵蓋電影、市集及音樂表演，《香港01》「好食玩飛」整合K-Fest活動詳情，門票現正獨家發售，即看內文了解！



K-FEST登陸D2 PLACE K-pop迷必去DJ狂歡之夜！

K-pop迷注意！「K-FEST」由即日起至11月23日於D2 PLACE帶來一連串韓流文化活動！活動包含「K-MOVIE NIGHT」、「K-MARKET」及「K-DJ NIGHT」三大主題，涵蓋電影、市集及音樂表演，讓你可以盡情感受韓流魅力！

「K-MOVIE NIGHT」已於10月31日舉行，於CGV戲院播放了《枕邊怪嚇》及《破。鏡。慾》兩部韓國驚悚電影；「K-MARKET」則持續舉行至11月23日；而壓軸活動「K-DJ NIGHT」將於11月21日舉行。

K-Fest（官方圖片）

K-FEST｜活動詳情

日期：2025年10月30日至11月23日

地點：D2 PLACE ONE & TWO



K-DJ NIGHT｜K-pop狂歡派對！必玩隨機舞蹈挑戰

K-FEST壓軸活動 —「K-DJ NIGHT」將於11月21日晚上9時至凌晨12時，在D2 PLACE 一期7樓THE UPPER STAGE舉行，與朋友在狂歡派對中度過Happy Friday！「K-DJ NIGHT」邀請了DJ Zoie及DJ Will J輪住打碟，由2000年經典韓國金曲到2025年最HIT新歌都有得聽，可以chill住聽BIGBANG、BLACKPINK、CORTIS等人氣歌曲！

此外，現場更融合了韓國超人氣的Random Play Dance 隨機舞蹈挑戰環節，可與K-pop同好組隊跳舞，無論是跳舞初哥或高手，一樣可以high爆全場！「K-DJ NIGHT」門票定價為$250，現在經指定連結買飛，可以享有2人同行9折或4人同行75折優惠，人均$187.5起再送特飲一杯！特飲可選Gin Tonic或Whiskey Soda，現場另設有小吃攤位可以選購K-pop主題飲品及小食。

K-DJ NIGHT｜活動詳情

日期：2025年11月21日

時間：21:00 - 00:00

地點：THE UPPER STAGE, 7/F, D2 PLACE ONE

票價（包一杯特飲）：

1人票：$250

2人票：$450｜人均$225

4人票：$750｜人均$187.5



K-MARKET｜必買JOGUMAN周邊！選購正宗韓國商品

「K-MARKET」韓國市集將由即日起至11月23日限時登陸D2 PLACE 二期地下！市集將分為P2P及THE LOFT兩個區域，匯聚多個韓國品牌及產品！

K-Market（官方圖片）

除了有韓國健康食品及美容用品外，還有韓流文化粉絲們不能錯過的「K-Pop Namu」！K-pop Namu將售賣一系列K-pop周邊商品，例如aespa、NewJeans、LE SSERAFIM、TWICE的專輯及小卡等。

此外，還有JOGUMAN粉絲必去的「W4Shopper」！以恐龍為主角的韓國文創角色JOGUMAN近日在香港爆紅，「W4Shopper」是JOGUMAN官方授權銷售點，將會售賣Brachio及Woody的鎖匙扣、公仔、水杯等精緻又實用的周邊商品，絕對是必搶之選！

K-MARKET｜活動詳情

日期：2025年10月30日至11月23日

時間：12:00 - 21:00

地點：P2P, G/F, D2 PLACE TWO｜THE LOFT, G/F, D2 Place TWO



