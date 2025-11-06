香港博物館節2025｜11月100+活動免費玩　蜂蜜製作＋製作立體模型

香港博物館節2025｜香港博物館｜香港博物館免費｜康樂及文化事務署（康文署）將於11月一連4個週末舉辦「香港博物館節2025」，轄下的17間博物館及藝術空間將推出超過100項活動，包括工作坊、天文電影、導賞團、李小龍照相等，更可以免費入場暢玩！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了5大必去活動，即看下文啦！



香港博物館節2025｜100+活動／免費入場

康樂及文化事務署（康文署）將於11月一連4個週末舉辦「香港博物館節2025」，轄下的17間博物館及藝術空間，將分別舉行同樂日，推出超過100項活動，供大家免費入場！包括孫中山紀念館、香港歷史博物館、香港文化博物館、油街實現藝術空間和位於荃灣三棟屋博物館的香港非物質文化遺產中心等等，將舉辦不同特備節目和攤位活動。

香港博物館節2025｜【1】孫中山紀念館同樂日

位於中環半山衞城道的孫中山紀念館，將於本周日（9日）率先舉辦同樂日，館方冀透過不同活動增進公眾對孫中山先生及中國近現代史的了解及興趣，包括舉辦電影欣賞會《十月圍城》、「何家寶物何家猜」故事工作坊、小偵探活動及親子音樂劇場等。

孫中山紀念館

地址：香港中環半山衞城道7號



香港博物館節2025｜【2】香港文化博物館同樂日

沙田香港文化博物館為慶祝成立25周年，館方將於下周六及日（15日至16日），舉辦同樂日，將有一連串動靜皆宜、老少咸宜的精彩節目特別呈獻公眾！活動包括「閃遊展廳尋寶樂」，遊戲邀請參加者邊玩邊尋寶，發掘館藏背後的有趣故事，完成任務後可在禮品換領處領取紀念品一份！

喜歡靜態活動的你也可以參加「水墨無限Fun」，盡情投入創意水墨藝術，發揮想像力；或者可參與「花帶易解易結初體驗」，體驗傳統手藝，親自製作專屬自己的花帶！同樂日還有壓軸彩蛋，就是「週末文博輕鬆Chill」及「今晚夜：廣東歌靜音派對」，包你玩到樂而忘返！

香港文化博物館

地址：新界沙田文林路1號



香港博物館節2025｜【3】香港非物質文化遺產中心同樂日

為配合「香港博物館節2025」及響應「第十五屆全國運動會」（全運會），位於荃灣三棟屋博物館的香港非物質文化遺產中心，將在11月16日舉辦「全．動非遺」同樂日，以運動與活力為題，加入與全運會相關的非遺項目，包括舞龍、舞獅、太極拳及龍舟競渡。並且透過一連串表演、工作坊、示範講座及互動體驗，讓大眾感受非遺的生命力！

香港非物質文化遺產中心

地址：新界荃灣古屋里二號



香港博物館節2025｜【4】非物質文化遺產市集

「非物質文化遺產市集2025」將於本月22日至23日，在北角藝術綠洲——油街實現登場！以「自然啟迪 工藝傳香」為主題，探索非物質文化遺產傳承人如何從大自然汲取靈感，所有活動均免費參與，活動包括工作坊、技藝示範、表演及互動攤位遊戲等，透過多樣化活動認識香港的非遺及本地文化！

油街實現

地址：炮台山油街12號近電氣道交界



香港博物館節2025｜【5】香港歷史博物館同樂日

為慶祝香港歷史博物館成立50周年，館方將於11月最後一個周六舉辦同樂日，屆時將會有特備活動、表演、飾物製作工作坊以及飲食攤位，認識館方50年來的歷程、藏品等。

香港歷史博物館

地址：尖沙咀漆咸道南100號



香港博物館節2025｜6館辦「生日派對」！

今年博物館節以「博物館慶典年」為主題，其中6間博物館會舉行「生日派對」，分別是李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年、香港鐵路博物館40周年、香港文化博物館25周年及香港抗戰及海防博物館1周年，館內會在特定日子輪流置有「夾蛋機」，市民可透過互動遊戲贏取禮品！✨即看更多同樂日豐富節目啦😍

