六國酒店自助餐獨家優惠｜聖誕適用+任食龍蝦送鮑魚佛跳牆+41折起

自助餐獨家快閃優惠｜六國酒店推出自助餐快閃低至41折優惠，最平$368就食到！優惠更可在聖誕節、除夕期間使用，仲包埋加一服務費！自助餐12月開始將以「極緻細嚐･華麗自助晚餐-龍蝦･鴨肝･佛跳牆」為主題，除了可任食龍蝦、片皮鵝等美食外，每位客人還可獲贈足料鮑魚海參佛跳牆一客，超抵食！想知優惠幾時開搶？即睇內文！



六國酒店推出自助餐快閃低至41折優惠。（官方圖片）

六國酒店自助餐快閃優惠｜聖誕節、除夕都適用！吃足4小時＋免費升級紅白酒任飲

六國酒店將於11月24日早上11:00至12月7日晚上23:59，推出自助晚餐獨家低至41折優惠，部分優惠更可用於聖誕節和除夕，而且可免費將用餐時間由3小時升級至4小時，兼免費升級任飲紅白酒，啱晒特別節日時，與好五知己一邊歎美酒，一邊吃自助餐！

六國酒店自助餐快閃優惠｜復古氣氛餐廳！慶祝節日一流

六國酒店Le Menu裝修走古典英式風格，深綠色皮革長椅搭配大理石圓桌，大廳掛有水晶和華麗吊燈，充滿浪漫典雅氛圍，用餐體驗極佳！

六國酒店自助餐快閃優惠｜送超足料鮑魚海參佛跳牆

六國酒店自助餐今次以「極緻細嚐･華麗自助晚餐-龍蝦･鴨肝･佛跳牆」為主題，主打多款以龍蝦入饌的美食，包括龍蝦海鮮茶碗蒸、龍蝦海鮮瑪莎曼咖喱、龍蝦三文魚藜麥沙律等；每位客人更可獲贈一客燉製的佛跳牆，湯底內蘊含鮑魚、海參等珍貴食材，充滿誠意！

六國酒店自助餐快閃優惠｜特色鐵板燒＋廚師即席獻技

至於回本必吃的凍海鮮區，除了大大隻的波士頓龍蝦，還提供加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、青口等水產。而熱盤區則有酥炸生蠔、鹹蛋黃金蝦、薑蔥炒龍蝦鉗、蠔皇扣海螺片、香煎芙蓉蟹、龍蝦海鮮茶碗蒸等惹味海鮮。最後當然不少得聖誕火雞、蜜汁菠蘿焗火腿、凍火雞碟等慶節食物！

酒店更設有別具特色的鐵板燒，由廚師現場烤製各式各樣的食材，包括鴨肝多士、虎蝦、牛脷、雞軟骨及多春魚等。新鮮的食材在鐵板上滋滋作響，飄來陣陣香氣，非常吸引！

此外，餐廳在不同的日子也會推出廚師即席烹調不同食材的表演環節，例如法式龍蝦海鮮酥皮盒、火焰雪山、法國經典橙酒班戟，無論是視覺、嗅覺，還是味覺都能得到非常滿足的享受！

六國酒店自助餐快閃優惠｜重點推介燒肉眼扒、片皮鵝和威靈頓牛柳

肉車區必定是肉食控不能錯過的區域，重點推介燒肉眼扒、片皮鵝和威靈頓牛柳。其中片皮鵝皮脆肉香，鵝肉鮮嫩多汁、油脂豐盈。另外刺身及壽司區，壽司全部即叫即做，刺身還有三文魚、劍魚、鯛魚、赤貝、甜蝦等任君選擇。

肉車區重點推介燒肉眼扒、片皮鵝和威靈頓牛柳。（官方圖片）

六國酒店自助餐快閃優惠｜多款人氣甜品！回本必吃Häagen-Dazs雪糕

提提大家，最後記得留肚吃甜品！甜品區除了有多款聖誕應節蛋糕外，還有酒店人氣大熱的得獎甜品藍芝士撻，以及意大利芝士布甸、綠茶歌劇蛋糕、檸檬撻等，另外還有多款回本必吃的Häagen-Dazs雪糕，一個價錢可歎盡多款甜食，絕對大滿足！

甜品區有多款特色蛋糕，另外還有多款回本必吃的Häagen-Dazs雪糕。（官方圖片）

六國酒店Le Menu｜優惠詳情

六國酒店Le Menu｜自助晚餐

優惠價（成人）：$568起 | 原價$1,062.6

優惠價（長者）：$468起 | 原價$1,007.6

優惠價（小童）：$368起 | 原價$896.7

快閃日期：2025年11月24日早上11:00至2025年12月7日晚上23:59

兌換日期：2025年11月25日至2026年1月1日

地址：灣仔告士打道72號

交通：灣仔站A1出口步行約3分鐘



