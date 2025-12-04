學生信用卡優惠7大比較｜免年費＋交學費＋賺迎新　1張卡6%回贈

學生信用卡｜平日ReU食飯、睇戲、網購，有張信用卡傍身最實際！今次《香港01》好食玩飛頻道就幫大家精心挑選7張零門檻、高回贈、真正實用的學生神卡，憑學生證就可以申請！其中2張交學費仲有回贈，識得用隨時慳到幾百蚊！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

學生信用卡門檻一般較低。（資料圖片）

學生們尚未投身社會，更沒有入息證明，想申請一般的信用卡往往比較困難。而不少銀行為了「吸客」，都會推出學生信用卡，這類學生信用卡的特點是沒有年薪要求，即使沒有正式工作，只需要年滿18歲，申請時提交大學、大專院校的學生證明文件（例如學生證、入學證明），便可以輕鬆申請，大部份學生信用卡更加是免年費！

學生信用卡分哪幾類？

學生信用卡主要可以分作2類，銀行為學生而設的信用卡和大學聯乘的信用卡，前者會針對年輕人消費的項目，例如購物、餐飲、消閒等等推出優惠；後者則針對跟校園有關的優惠。今次會主力為大家介紹優惠範圍較廣泛的銀行學生信用卡！

渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

如果喜歡去旅行的朋友，就要留意渣打銀行這張渣打國泰 Mastercard！即日起至1月15日推廣期內，透過《香港01》平台內的指定連結，向發卡銀行遞交表格申請本活動推廣的信用卡。成功完成信用卡申請，便可免簽賬額外獲贈5,000里數！即按👉即刻申請賺取HK01獨家額外里數！

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

學生信用卡邊張好【1】Aeon WAKUWAKU —— 6%網購回贈／申請門檻低

學生信用卡邊張好【1】Aeon WAKUWAKU —— 6%網購回贈／申請門檻低

Aeon WAKUWAKU可說是學生界最強神卡！Aeon批核信用卡的申請較為寬鬆，由於不設最低年薪要求，所以非常適合學生申請。而且Aeon WAKUWAKU的回贈非常豐厚！不單有6%網購回贈，還有3%日本簽賬回贈，最適合喜歡網購、遊日的年輕一代！而且Aeon不時推出推廣優惠計劃，簽賬賺上賺！

學生信用卡邊張好【2】BOC Chill Platinum Mastercard —— 4%網購回贈／交學費有回贈

學生信用卡邊張好【2】BOC Chill Platinum Mastercard —— 4%網購回贈／交學費有回贈

信用卡都可以交學費！推廣期間*，經中銀香港手機銀行或個人客戶網上銀行， 繳交專上或專業教育學費，更可享高達4%現金回贈（最高回贈HK$200）！另外，每月累積實體零售簽賬滿HK$1,000，可享人氣生活消閒及影視娛樂Chill商戶簽賬消費高達8%現金回贈，包括睇戲、購物、串流平台（如Netflix、Spotify、Disney+等等）都適用，而且海外消費及網上簽賬都可以獲得4%現金回贈！（如申請Chill World Mastercard，更可享指定商戶10%回贈、指定類別簽賬高達5%）

*推廣期由 2025 年 9 月 1 日至 12 月 31 日（包括首尾兩日）

學生信用卡邊張好【3】EarnMORE 銀聯 —— 2%簽賬回贈／旅行簽賬0手續費

學生信用卡邊張好【3】EarnMORE 銀聯 —— 2%簽賬回贈／旅行簽賬0手續費

如果不想每次簽賬都要分門別類地賺回贈，無論任何簽賬都享2%回贈（有上限）的EarnMORE銀聯，可說是最好的選擇！而且銀聯卡簽賬可豁免1.95%手續費，旅行都好抵用！

另外，繳付大專院校學費，同樣可以獲得2%回贈（視乎簽賬當年的信用卡條款）。申請門檻極低，雖然標明首2年免年費，但只要電話聯絡客服，大多數都可以豁免！而且EarnMORE屬於銀聯鑽石卡，參與銀聯的推廣並符合指定簽賬要求，更可免費入Lounge！

學生信用卡邊張好【4】恒生 MMPOWER —— 5%網購回贈

學生信用卡邊張好【4】恒生 MMPOWER —— 5%網購回贈

恒生MMPOWER是另一張學生容易申請，而且簽賬回贈較多的信用卡。只要登記獎賞計劃，並每月累積合資格消費滿$5,000，海外外幣簽賬即可享高達6%+FUN Dollars、網上零售簽賬高達5%+FUN Dollars和自選簽賬類別簽賬高達1%+FUN Dollars，每月回贈合共最多$500+FUN Dollars！

MMPOWER是目前少數學生可以直接申請的World Mastercard，可以登記Mastercard Travel Rewards計劃，相比一般Platinum Mastercard，旅行消費可以享有額外現金回贈！

學生信用卡邊張好【5】渣打Smart卡 —— 5%消費回贈／免海外手續費

學生信用卡邊張好【5】渣打Smart卡 —— 5%消費回贈／免海外手續費

渣打Smart卡於指定商戶，如麥當勞、foodpanda、百佳、759阿信屋等消費，都可享有5%回贈。不過要留意，回贈有簽賬下限，每月需簽賬滿$4,000方可獲得回贈。對於消費力不高的大學生來說，要獲得回贈可能有點吃力。不過Smart卡也有其他可取之處，例如不設海外簽賬手續費、外幣交易費，無論是去旅行，還是網上外幣簽賬都可以節省1.95%的手續費。

學生信用卡邊張好【6】DBS Live Fresh —— 5%網購回贈

學生信用卡邊張好【6】DBS Live Fresh —— 5%網購回贈

DBS Live Fresh有推出「大專生」信用卡，只要經DBS Card+ App填妥個人資料並上傳有效學生證即可申請。成功出卡後，可以在DBS Card+ app登記並選定心儀交易類別，當中包括網上娛樂、網上服飾、網上旅遊商戶、網上外幣及網上慈善捐獻，即可獲得5%回贈，上限$150。另外，網上外幣簽賬更有額外1%回贈，合共6%回贈！不過5%回贈只限於指定網上簽賬類別，靈活性相對較低。

DBS Live Fresh首年免年費，不過隨後都容易waive，想知怎樣申請豁免下年度年費？即睇：

學生信用卡邊張好【7】恒生enJoy卡 —— 2% yuu 積分回贈

學生信用卡邊張好【7】恒生enJoy卡 —— 2% yuu 積分回贈

假如平日有用yuu儲分，可以考慮恒生enJoy卡，無論是7-Eleven、KFC、Pizza Hut都有4倍積分回贈，相等於2%回贈，而且每月3、13及23日於萬寧購物有95折優惠、於惠康超級市場購物滿指定金額則有92折優惠，如果平日多到惠康超級市場消費，綁定enJoy卡至yuu奬賞計劃，即賺3倍yuu積分，相等於1.5%回贈。

很多人都擔心學生申請信用卡，會「先使未來錢」，不過透過信用卡簽賬、準時還款，都有助建立良好的信貸記錄，對於日後申請貸款、按揭都有幫助！

提示：借定唔借，還得到先好借！

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略