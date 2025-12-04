洗衣機禁忌9大｜以為洗衣時間愈長愈好超錯！做漏1步衣服越洗越髒

洗衣技巧｜洗衣機洗衣程序｜洗衫看似是平常不過的家務事，但原來一個不經意的動作，竟暗藏危機！許多人以為多放洗衣液、塞滿洗衣機就能洗得更乾淨，殊不知這些習慣會讓衣物越洗越髒、細菌滋生的元兇！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了9大洗衣禁忌，立即檢視自己有沒有踩中這些致命地雷啦！



洗衣禁忌｜【1】洗衣珠為何不溶解？

為什麼在衣物中加入了洗衣珠，仍然岀現洗不乾淨或洗衣珠仍未溶解的情況呢？台灣洗衣達人沈富育解釋，洗衣服有正確步驟，使用者需先將洗衣膠囊放入洗衣機，才加入待洗衣物，最後才啟動洗衣機，這樣才是正確步驟，否則洗衣珠難以溶解，不但導致清潔劑殘留，更令衣物無法洗淨。

洗衣禁忌｜【2】誤以為洗衣時間愈長，衣物愈乾淨

不少人常誤會使用洗衣機的「快洗」模式，衣物會洗得不乾淨。美國清潔與生活作家 Rebecca Jones對此解釋，大家會有這想法是因為對洗衣機有個既定印象，舊式洗衣機之所以需要長時間洗滌，是因為機械結構與噴水模式未能有效帶走污垢，唯有靠「浸」與「搓」來延長清潔時間。

不要再誤會洗衣機的「快洗」功能了！（Freepik圖片）

可是，現在的洗衣機已大幅改善水流強度、洗衣粉或洗衣球的分散效率，加上滾筒的運動方向更複雜，令快洗模式不但更省水、省電，洗淨力十足，所以不要再誤會洗衣機的「快洗」功能了！

洗衣禁忌｜【3】一次過洗過量衣物

許多人認為，洗衣機容量越大，一次就能洗越多衣服，達到省時、省水、省電的效果，那就大錯特錯了！洗衣機的洗衣原理是透過滾筒和波輪轉動，帶動水流和衣物相互摩擦，進而達到去污效果。如果一次洗太多衣服，會無法讓衣服均勻洗淨，導致洗滌不徹底。

此外，一次洗太多衣服還會讓洗衣機在運轉過程中失去平衡，產生劇烈震動、噪音，加速內部零件磨損，減少洗衣機壽命，長期過度負荷運轉，還可能導致洗衣機過熱引發電路故障。

許多人認為，洗衣機容量越大，一次就能洗越多衣服，達到省時、省水、省電的效果，那就大錯特錯了！（Freepik圖片）

洗衣禁忌｜【4】加入過量洗衣粉、洗衣精

洗衣粉越多，衣服就會洗得越乾淨？錯了！過量的洗衣粉不僅造成浪費，還會令衣物殘留大量泡沫，不僅難以漂洗乾淨，還可能刺激皮膚，引發過敏不適等症狀，尤其是嬰幼兒衣物、貼身衣物更要注意！

洗衣禁忌｜【5】忽略定期清潔洗衣機的程序

千萬不要忽略定期清潔洗衣機的程序！洗衣精長期沒清潔，容易藏污納垢，變成細菌溫床！

洗衣機在運轉過程中，衣物上的皮屑污垢等雜質會殘留在洗衣機的內外桶之間夾層，以及排水管道、密封圈等部位，用久就會滋生大量細菌、黴菌、蟎蟲，不僅會產生難聞異味，還會讓下次清洗衣物時越洗越髒！建議使用滾筒洗衣機者，應每1至2個月清潔一次，使用直立洗衣機者則1至1.5個月清潔一次！

洗衣禁忌｜【6】用完洗衣機立即關上機門

千萬不要用完洗衣機立即關上機門！保持洗衣機內部乾燥是防止異味的關鍵！否則會讓濕氣滯留於機內，成為霉菌滋生的溫床。

每次洗衣結束後，應該保持打開洗衣機蓋子，讓內部充分通風，排出濕氣。如果有時間，還可以用乾淨的乾布擦拭洗衣槽內部，進一步吸除殘留的水分。這樣的小習慣能有效避免霉菌繁殖，也能減少異味的產生。

用乾淨的乾布擦拭洗衣槽內部，進一步吸除殘留的水分，有效避免霉菌繁殖，也能減少異味的產生。（Freepik圖片）

洗衣禁忌｜【7】把防水衣物放進洗衣機

防水衣物例如泳衣、防水外套等，面料通常經過特殊處理，表面有防水、防曬塗層，能有效防止水分滲透，同時阻擋紫外線對皮膚的傷害。可是，洗衣機的高速轉動、揉搓及普通洗衣劑中的化學成分，會直接破壞這層特殊塗層，導致防水衣物的防水性能大幅下降。建議先用用清水沖洗，再以中性洗衣劑手洗，避免擰乾，平放陰乾。

洗衣機的高速轉動、揉搓及普通洗衣劑中的化學成分，會直接破壞這層特殊塗層，導致防水衣物的防水性能大幅下降。（AI生成圖片）

把防水衣物放進洗衣機洗滌除了會影響衣物的防水性能外，嚴重起來更會釀成意外！日本主播高木聖佳在社交平台X發文指，她把運動防水外套放進洗衣機，過程中突然聽到爆炸聲，走近發現整台洗衣機已經移位，機體和面板更是分離狀況。

日本電器工業協會指，防水性衣物在高速脫水時，容易因不透水堵塞排水孔，導致水仔無洗順利排出，積水在洗衣槽內便會形成水球，加上脫水時靠離心水運轉，會讓內桶發生劇烈震盪，增加洗衣機損壞的風險，嚴重更可能導致內部管線破損、漏水或整部機損壞。

洗衣禁忌｜【8】把運動鞋放進洗衣機

運動鞋材質複合，機洗會在筒內猛烈撞擊，皮面刮花、網布勾破；泥沙會堵濾網與內筒，滋生細菌，污染後續衣物。鞋重且不規則，易致離心力不平衡，引發震動噪音，傷電機與減震。建議用刷子配合清潔劑手洗，徹底清除泥沙後自然晾乾；或市面有不少波鞋專用清潔噴劑，有助你手洗波鞋。

鞋重且不規則，易致離心力不平衡，引發震動噪音，傷電機與減震。（AI生成圖片）

洗衣禁忌｜【9】把帶金屬配件衣物放進洗衣機

金屬鈕扣、拉鏈、鉚釘、亮片等機洗時會與內筒摩擦碰撞，鍍層剝落、易氧化生銹；硬件還會刮花內筒，長期削弱強度。帶金屬配件的衣物在洗衣機內轉動時，堅硬的金屬部件會刮花洗衣機內筒壁，在內筒上留下划痕。

長期如此，還會削弱洗衣機內筒強度，縮短使用壽命。若金屬配件較多且衣物不便手洗，可將衣物反轉，把金屬配件包裹在內部，選用洗衣機的「輕柔模式」，並單獨清洗，盡量減少對衣物和機器的損傷。

帶金屬配件的衣物在洗衣機內轉動時，堅硬的金屬部件會刮花洗衣機內筒壁，在內筒上留下划痕。（AI生成圖片）

