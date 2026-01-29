旅遊信用卡11大比較｜免費入貴賓室／海外簽免手續費／8%現金回贈

旅遊信用卡｜去旅行最開心當然是「食玩買」！不過大部份信用卡於海外簽賬都會有1.95%手續費（CBF）！今次《香港01》好食玩飛精選11張旅遊必備信用卡，無論你著重現金回贈、里數回贈、免海外簽賬手續費，抑或想入Lounge歎碗魚蛋粉，統統都可以照顧到！其中1張最高可以回贈8%，想知哪一張？即看內文！



旅遊信用卡推介——儲飛行里數篇

對於熱愛旅遊的朋友，儲里數隨時比現金回贈更抵！只要選對信用卡，旅行簽賬隨時賺取低至HK$2=1里！儲夠里數換一張日本來回機票，甚至升級坐Business Class歎住飛都得！回報率分分鐘高過現金回贈！想知邊張卡儲里數最快、最易入Lounge？即睇以下推介！

旅遊信用卡推薦【1】HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里數／6次機場貴賓室

滙豐EveryMile信用卡的優點是賞得夠快！指定日常及旅遊消費商戶都可賺里數，每HK$2／里！ 無論是在Klook或KKday預訂1 Day Tour，都可以賺到HK$2/里。而且乘坐公共交通工具，例如九巴、城巴，都可以回贈！而外地簽賬的就可以輕鬆賺取里數每HK$5／里！而且每個推廣期內，可免費享用香港及海外機場貴賓候機室6次，只需於每次享用服務後於60個曆日內，憑卡進行本地或海外消費並累積簽賬滿HK$4,000（或等值外幣）即可。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

旅遊信用卡推薦【2】Citi PremierMiles —— 低至HK$3=1里數／12次機場貴賓室

另一張里數回贈比例較高的信用卡就是Citi PremierMiles信用卡！憑卡於海外及網上外幣簽賬低至HK$3=1里數，涵蓋10個飛行獎勵計劃，可兌換超過100間航空公司之飛行里數，而且積分兌換飛行里數及酒店住宿，無需任何手續費。還可以憑卡進入機場貴賓室！每年有12次免費專享額度，只需於每次享用貴賓室服務後30天內，簽賬滿HK$5,000便可。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

旅遊信用卡｜現金回贈篇

對於講求實際的朋友，現金回贈最直接了當。雖然海外簽賬大多要收取1.95%外幣手續費，但只要手持一張高現金回贈的旅遊信用卡，扣除手續費後，隨時「淨賺」幾百蚊！補貼你買手信！以下幾張高現金回贈神卡，絕對是你的回血恩物！

旅遊信用卡推薦【3】富邦白金卡 —— 8%台幣簽賬回贈／4%日韓簽賬回贈

喜歡飛台灣飲飲食食，就要申請富邦白金卡！以台幣簽賬可獲相等於8%的積分回贈，而日圓、韓圜也有相等於4%的積分回贈，回贈比率相當高！而且積分兌換不用累積到HK$100才兌換，最低HK$20已經可以兌換！不過唯一的缺點是每年積分都會清0重新計算，大家要留意到期日，及早兌換。

推廣期：即日起至2026年6月30日

旅遊信用卡推薦【4】恒生Travel+ Visa Signature卡 —— 7%外幣簽賬回贈／指定平台訂機票、酒店優惠

恒生Travel+ Visa Signature卡打着「旅遊信用卡天花板」旗號，全因它是一張針對旅遊消費的信用卡。在推廣期內，憑卡於Rakuten Travel、Trip.com、Agoda和Expedia簽賬享有機票和酒店預訂優惠。成功登記+FUN Dollars獎賞計劃，外幣簽賬高達7% +FUN Dollars，不過要留意，每個月需要簽賬滿HK$6,000才能獲得7%的回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

旅遊信用卡推薦【5】恒生MMPOWER —— 6%外幣簽賬回贈

恒生還有另一張外幣簽賬高回贈的信用卡「MMPOWER」。在推廣期內，成功登記+FUN Dollars獎賞計劃，海外外幣簽賬高達6%+FUN Dollars，網購簽賬都可獲高達5% +FUN Dollars回贈。不過留意，每個月需要簽賬滿HK$5,000才能獲得6%的回贈，如果消費力不夠強的朋友，就要再三考慮一下。

推廣期：即日起至2026年3月31日

旅遊信用卡推薦【6】BOC Chill Card —— 5%海外消費或網購回贈

如果平日喜歡旅行，間中又會網購，中銀Chill Card可說是補位神卡！無論在海外餐飲、購物、交通，一切海外實體簽賬都有5%現金回贈，扣取手續費1.95%，還有3.05%落袋！不過每月回贈上限較低，只有HK$150，換句話簽賬滿HK$3,260就已經到達回贈上限，如果高消費一族可能要夾其他信用卡一起使用！

推廣期：即日起至2026年6月30日

旅遊信用卡推薦【7】Aeon WAKUWAKU —— 3%日本簽賬回贈／6%網上簽賬回贈

喜歡遊日的朋友，就一定要申請一張Aeon WAKUWAKU傍身！憑卡在日本簽賬有3% WAKU COIN回贈外，它還是一張擁有6%網上簽賬回贈的網購神卡！而且申請門檻低，無最低年薪要求，學生都可以申請，而且永久免年費！

推廣期：即日起至2026年2月28日

旅遊信用卡｜海外簽賬免手續費篇

如果旅行在即，來不及申請新的信用卡，可以查看手上有沒有銀聯卡，或下列介紹的信用卡，部份信用卡可豁免外幣簽賬手續費，間接慳高達1.95%手續費，加上信用卡基本回贈，也是一個不錯的選擇。

旅遊信用卡推薦【8】安信 EarnMORE銀聯卡 —— 2%簽賬回贈／免外幣手續費

部份旅人亦喜歡在旅遊時使用銀聯卡，全因銀聯卡本身就免外幣手續費，而安信EarnMORE銀聯卡於本地簽賬、海外簽賬及網購更有高達2%現金回贈（1%基本回贈+1%加碼回贈）！優惠無須登記、不限商戶類別、適用於港幣及外幣簽賬，最重要是不設最低簽賬要求！簽幾多都有回贈！不過今年起更改條款，即日起至6月30日的簽賬上限HK$80,000，即回贈上限HK$1,600，滿額後回贈將會回落至1%無上限回贈。

旅遊信用卡推薦【9】ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡 —— 無上限1.5%簽賬回贈／免外幣手續費

另一張萬用卡就是ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡！無論本地消費還是海外消費，都可享HK$1=1.5%回贈！雖然1.5%看起來不多，但由於銀聯卡節省了1.95%外幣手續費，所以這張卡的回贈相等於一張含手續費3.45%回贈的信用卡，加上回贈無上限，絕對是傍身必備的萬用卡！

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

旅遊信用卡推薦【10】渣打Smart卡 —— 免外幣手續費

假如手上其他高回贈的信用卡都已經簽滿額，渣打Smart卡也是一張不錯的補位卡！渣打Smart卡主打免海外簽賬手續費的信用卡，在外地簽賬可以省高達1.95%外幣簽賬手續費，而且簽賬可享基本0.56%現金回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

旅遊信用卡推薦【11】中銀淘寶 World Mastercard —— 免外幣手續費

如果平日會在淘寶上購物，申請一張中銀淘寶 World Mastercard傍身也不錯。它同樣是主打免海外簽賬手續費，可節省1.95%海外簽賬手續費，同時亦可賺取0.4%回贈，雖然它的回贈比率較低，但它屬於World Mastercard的級別，可以登記World Mastercard旅遊優惠計劃，賺取額外現金回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

💡 海外消費小貼士：結算時應揀港幣定外幣？

外地簽賬時，偶爾會遇到商戶要你選擇以「當地貨幣」結算或以「港幣」結算的情況，遇到這情況應怎樣做？大家要注意，當選用港幣結算時，將會收取一項「動態貨幣兌換」服務（DCC）收費，當中包括兌換差價、跨境交易收費等等，服務收費相比外幣簽賬可高達5%，所以去旅行揀1張回贈高或免外幣手續費的信用卡，就慳得最多！

