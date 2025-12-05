超級月亮｜12.5香港夜空登場　2025最後一場｜附10大最佳觀賞點

超級月亮｜天文迷請注意！本年度重頭戲「超級月亮」將於今晚（5日）登場！屆時月球將運行至近地點附近，呈現出比平時滿月更大、更亮的壯麗景觀。錯過這次，就要等到明年才能再次目睹如此震撼的月色。《香港01》好食玩飛頻道記者為大家整理了最佳觀賞時間、地點以及拍攝技巧，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

賞月｜超級月亮｜今年最後召集

2025年共有3次「超級月亮」出現，12月5日的滿月被定義為年度第二大的「超級月亮」！（FB@香港天文台 HKO）

根據臺北市立天文科學教育館，今年最後一顆「超級月亮」將於今晚（12月5日）華麗現身！每年都會有「超級月亮」，而2025年共有3次「超級月亮」出現，分別在10月7日、11月5日及12月5日，12月5日的滿月被定義為年度第二大的「超級月亮」！

這回「超級月亮」將位於12星座中「射手座」的對宮，也就是「雙子座」，有「改變」與「自主」的寓意，是民眾向月亮許願，重新整理生活步調，並朝願望邁進的難得時機。

超級月亮是什麼？

所謂「超級月亮」，其實就是指「近地點滿月」。（FB@香港天文台 HKO）

所謂「超級月亮」，其實就是指「近地點滿月」。根據香港太空館，由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，軌道上距離地球最近一點為「近地點」，若滿月正好位於近地點附近，就會被稱為「近地點滿月」。它的視覺直徑會增加14%、亮度更比平時高30%，看起來與一般滿月更大更圓，所以成為了「超級月亮」啦！

超級月亮｜拍攝技巧

觀賞「超級月亮」無需攜帶任何設備，其亮度和大小僅憑肉眼觀賞便足夠震撼。若有7至12倍的雙筒望遠鏡，更可觀測到月球表面的主要環形山和月海結構，而更專業的天文望遠鏡則可進一步觀測月球表面的更多細節，如輻射紋、撞擊坑邊緣的陰影等地貌。

用手機相攝「超級月亮」時，可以將ISO感光度調至100左右，快門速度設置在1/125秒到1/500秒之間，再鎖定焦點，降低曝光值，直到月亮輪廓清晰、細節分明。（資料圖片）

用手機相攝「超級月亮」時，可以將ISO感光度調至100左右，快門速度設置在1/125秒到1/500秒之間，再鎖定焦點，降低曝光值，直到月亮輪廓清晰、細節分明；手機也要保持穩定，建議使用三腳架固定手機拍攝。

超級月亮｜最佳觀賞地點推介

戶外觀賞「超級月亮」的最佳地點以視野開闊為前提，例如遠離光污染的郊區山頂、鄉村田野，城市中的高樓天台、公園內的制高點等，或湖邊、海邊等也可觀賞。假如尚未決定到哪裡觀賞這顆「超級月亮」，以下推介10個觀賞勝地予大家，地點遍布港九新界，最合適約親朋好友一同前往！

超級月亮最佳觀賞地點｜【1】西九海濱長廊

提到賞月勝地，西九海濱長廊絕對是理想選擇！這裏坐擁維港西岸的遼闊海景，沿著長廊散步微風輕拂，旁邊則是寬廣的大草坪，不僅是寵物友善的休憩空間，亦非常適合鋪開野餐墊、吃著月餅擺上花燈，一邊野餐一邊欣賞日落與夜空明月，沉浸於中秋氣氛當中！

西九海濱長廊

地址：尖沙咀西九文化區

交通：港鐵九龍站E4或E5出口，步行約10分鐘；港鐵九龍站乘搭專線小巴26D至西九文化區



超級月亮最佳觀賞地點｜【2】觀塘海濱花園

觀塘海濱花園向來都是熱門節慶地點，設有觀景長廊，大家可以帶著花燈在這裏散步，沿著長廊有一片長型草地，在旁也有兒童遊樂區，大人可以野餐閒聊，小朋友可以任意追逐嬉戲，同時飽覽港島東、維港、鯉魚門的景色，感受中秋熱鬧氛圍！

觀塘海濱花園

地址：觀塘海濱道80號

交通：港鐵牛頭角站B6出口，步行約10至15分鐘



超級月亮最佳觀賞地點｜【3】南昌公園

南昌公園鄰近港鐵南昌站，交通便利，園內設有多片廣闊草坪及栽種黃花風鈴木等植物，提供適合野餐與休憩的開放空間，中秋期間不妨來散步！

南昌公園（資料圖片）

地址：深水埗深旺道20號

交通：港鐵南昌站D1出口步行約4分鐘



超級月亮最佳觀賞地點｜【4】佐敦谷公園

佐敦谷公園占地面積6.3公頃，不但交通方便，更擁有兩大幅中央草坪，非常適合一家人野餐！此外，公園內亦設有分齡的兒童遊樂場、國際級遙控模型賽車場、長者健體設施等，任何年齡層都適合到訪！佐敦谷公園更會在中秋節當晚延長開放至凌晨1時！

佐敦谷公園（官方圖片）

地址：茶寮坳新清水灣道71號

交通：九龍灣站步行約20分鐘



超級月亮最佳觀賞地點｜【5】金鐘添馬公園

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放，由政總一直延伸至海傍，能將維港月色與璀璨燈光盡收眼底，適合與摯愛鋪開野餐墊，在圓月下共度浪漫時刻，有時間亦可以到附近的中環海濱長廊散步。

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放。

金鐘添馬公園

地址：香港金鐘夏慤道

交通：港鐵金鐘站A出口，步行約10分鐘



超級月亮最佳觀賞地點｜【6】山頂公園

太平山山頂公園前身為港督避暑別墅，園內保留文藝復興風格的守衛室、象牙白古典石階及維多利亞式涼亭，充滿歐陸古典氛圍。公園擁有多片樹蔭環繞的草坪區，從山頂纜車站步行5分鐘即可抵達兒童遊樂場與初階草坪，續行25分鐘可達中央涼亭周邊的幽靜草坪野餐區，該處可俯瞰港島全景與維港夜色，適合中秋賞月。

山頂公園

山頂公園

地址：香港香港島太平山柯士甸山道

交通：從山頂凌霄閣經柯士甸山路前往



超級月亮最佳觀賞地點｜【7】數碼港海濱公園

南區數碼港海濱公園交通雖然不算方便，但是反而有種遠離市區的舒適閒逸。公園內擁有長條型大草地，面前有鋼綫灣的無敵大海景，感覺舒適又寫意，非常適合野餐，周末帶小朋友或寵物一起玩樂。鄰近數碼港商場，想買食物或者在陽光底下曬得太耐想休息，都非常方便。

數碼港海濱公園

地址：鋼綫灣數碼港道100號

交通：港鐵中環站乘搭新巴30X至貝沙灣，步行約3分鐘



超級月亮最佳觀賞地點｜【8】香港單車館公園

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，交通方便，公園內有大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大，24小時開放，仰望夜空，便能看見皎潔的月色。場內同時設有遊樂場、緩步徑、戶外攀石牆、滑板場等，是將軍澳及附近地區居民野餐的最佳地點！

+ 1

香港單車館公園

地址：將軍澳寶康路105-107號

交通：港鐵坑口站B出口步行約9分鐘；將軍澳站A1出口步行約13分鐘



超級月亮最佳觀賞地點｜【9】大埔海濱公園

大埔海濱公園作為全港面積最大的公園，擁有多片廣闊草坪及完善的休閒設施，是中秋節理想的野餐去處。大家可在草地上欣賞吐露港月色，或會有中秋限定燈飾，同時享受放風箏、騎單車等活動，或參觀主題花園與昆蟲屋，適合不同年齡層共度節日！

大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

交通：港鐵大埔墟站乘搭K17號港鐵接駁巴士或巴士71K線



超級月亮最佳觀賞地點｜【10】青衣公園

青衣公園就近港鐵青衣站，交通方便。公園以其歐陸式園林設計及秋季湖畔落羽松變色形成的「港版加拿大湖景」而聞名。園內設有紅瓦屋頂觀景台、廣闊草坪、人工湖及大型瀑布等設施，提供適合中秋野餐的環境。

青衣公園

地址：青衣青敬路60號

交通：港鐵青衣站C出口，步行約2分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略