膠手柄老化溶解變黏　家品店教低成本方法　起死回生即變乾爽

膠手柄｜無論在家中還是辦公室，想必都遇過滑鼠、鍵盤、直髮夾、行李箱手柄等塑膠製品，用久了便「出油」，變得黏黏的情況。台灣家具品牌D-Life Select早前就曾在官方社交平台親自實測3大清潔偏方，並整理出這些方法的優點及缺點，幫助大家輕鬆解決塑膠物件變黏的煩惱！即睇內文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

膠手柄｜為什麼用久會變得黏黏的？

有些廠商為了讓產品更加光滑美觀，或是增加觸感的舒適度、親膚性和更加耐磨，會在產品表面噴上一層增塑劑（塑化劑）或橡膠漆。這些添加劑會隨著塗層老化，以及受環境中的濕度、溫度、油煙等影響，產生化學作用，然後形成黏膩層，這就是為什麼塑膠產品用久了容易變得黏黏的原因。

塑膠製品用久了便會「出油」，變得黏黏的。（AI生成圖片）

膠手柄｜台灣家居品牌實測3大清潔偏方

台灣家居品牌D-Life Select早前在其官方Facebook發布影片，實測3大清潔塑膠物品的偏方，並整理出這些方法的優點及缺點，包括清潔效果以及清洗的時間長度等，以便大家對症下藥。

膠手柄變黏解決方法【1】洗甲水

第一個實測的方法是用布沾上含有丙酮的洗甲水，然後擦拭物件變黏的表面，而效果相當明顯，黏在塑膠上的黏膩層在幾秒內便回復乾爽的手感。不過，由於丙酮的溶解性較強，所以亦令表面的油漆有稍微甩掉的情況，因此可能會對塑膠材質造成永久性的傷害，故不建議用在貴重的物品上。

膠手柄變黏解決方法【2】酒精

第二個方法是將75%的醫療酒精噴在餐紙上，然後擦拭塑膠物件表面。實測結果發現，黏膩層很快被抹掉，不過，酒精揮發得比較快，如果使用在體積較大的物件，便需要消耗大量酒精，可能有點「治標不治本」，但與洗甲水相比，對物件的傷害程度相對較低。

膠手柄變黏解決方法【3】小蘇打粉

第三個方法則是在蘇打粉中加入少量清水，然後沾一點點在塑膠物件表面上搓洗，亦是相較溫和的方法，不過也相比前兩個方法所用的時間更長，但效果相當不俗，搓洗的部分很快便回復光滑，適用於「食用性」的物件上。

膠手柄如何防止變黏？

如果不想塑膠物件表面變得黏黏的，建議可以在不使用該物件時，將它放在乾燥陰涼處，避免陽光照射和處於高溫環境；此外，若該物件屬於矽膠材質，亦可定期清潔，擦掉表面的油脂，以減緩物件老化的速度。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）