餐飲信用卡11大比較｜出街食飯必備！迎新送Apple禮品卡/飲水機

餐飲信用卡｜打工仔中午食餐LUNCH都六、七十元，所以很多人都會在銀包準備一張「飯卡」（餐飲信用卡），出街食飯幫銀包回血必備！今次《香港01》為大家挑選了11張港人必備的餐飲信用卡，針對現金回贈、里數回贈、積分回贈分作3類，滿足不同派別用家的需要！其中一張在推廣期內更有10%現金回贈、平日手機支付都可以有4%回贈！



餐飲簽賬都有回贈！（unsplash）

餐飲信用卡回贈、儲里數比較表

餐飲信用卡——現金回贈篇

餐飲信用卡【1】DBS Eminent Visa Signature Card——5%現金回贈

如果是高消費族，不妨考慮這張DBS Eminent Visa Signature Card，只要在DBS Card+ app登記「DBS Eminent Card高達5%回贈計劃」，餐飲簽賬即有高達5%現金回贈，回贈上限為HK$8,000！不過單一簽賬需滿HK$300或以上，方可享有5%現金回贈，如單一淨簽賬未滿HK$300，只能享有1%其他零售簽賬回贈。如果平日經常跟朋友聚會，就最好不過！立即申請

推廣期：即日起至2026年12月31日

全新DBS信用卡客戶透過指定連結申請DBS Eminent Visa Signature Card更可享額外迎新優惠！驚喜禮遇包括：

1. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase (價值HK$4,980; 顏色隨機)或

2. PHILIPS ADD6920 RO 即熱式純淨飲水機 (價值$4,288)（需以DBS信用卡以換購價HK$930換領）或

3. Philips輕量強效無線吸塵機 XC2011/61 (價值HK$2,498)或

4. 13,000 Max Miles 飛行里數（可以以 1:1 比例兌換30+航空及酒店獎賞計劃）或

5. HK$1,200 Apple Store禮品卡或

6. HK$1,200 惠康購物現金券或

7. HK$1,200 HKTVmall電子購物禮券或

8. 高達 HK$800 迎新獎賞



最適合去旅行想換新行李箱，或者想換個新無線吸塵機的朋友，如果想自主消費，亦可以換APPLE禮品卡、購物禮券，甚至簽賬回贈！

餐飲信用卡【2】Motion信用卡——6%現金回贈／長期飯卡霸主

Motion信用卡多年來一直是「飯卡」的霸主！只要商戶類別是「餐飲」 ，無論是快餐、酒樓、酒店，都享有6%回贈。每月回贈上限是HK$200，即簽賬HK$3,636就會爆，而這張卡最大缺點是回贈「下限高於上限」，簽賬下限是HK$3,800，換句話，最少要簽滿HK$3,800才可以獲得以上回贈。如果經常外出用膳的朋友，就絕對要申請！

推廣期：即日起至2026年6月30日

如果連同限時優惠，WeWa Visa Signature信用卡限時10%現金回贈簡直「無得輸」！自選玩樂類別選「手機支付」，透過指定手機支付（包括Apple Pay、OmyCard手機App二維碼支付或OmyCard App銀聯手機閃付）簽賬，隨時隨地賺4%簽賬回贈。而2026年1月1日至31日，更有限時推廣優惠，登記參與優惠後，透過WeWa卡在本地餐飲簽賬，邊食邊賺高達6%本地餐飲額外回贈，連同手機支付4%現金回贈，可獲10%現金回贈！不過單一簽賬最少要HK$100。

自選玩樂類別高達4%現金回贈

推廣期：即日起至2026年6月30日



食住賺高達10%現金回贈

推廣期：即日至2026年1月31日



大部份高額回贈的信用卡都需要配合限時推廣優惠，想找一張隨時隨地都有回贈的信用卡，安信EarnMORE銀聯卡可說是首選，即日至2026年6月30日前，簽賬首HK$80,000都有2%現金回贈（包括1%基本回贈及1%加碼現金回贈），回贈上限HK$1,600！優惠無須登記、不限商戶類別、適用於港幣及外幣簽賬，最重要是不設最低簽賬要求！簽幾多都有回贈！額外回贈滿額後，亦有1%無上限基本回贈。

推廣期：即日起至2026年6月30日

Citi Cash Back信用卡是另一張2%本地食肆簽賬回贈，而且回贈無上限，當月累積回贈結餘滿HK$200，回贈將直接抵銷下一期月結單的簽賬。如果作為日常飯卡使用或補位卡使用，可以慳下不少錢。

近月建行(亞洲)eye信用卡由2026年1月1日至3月31日推出限時推廣：「本地餐飲、外賣平台及交通簽賬高達11%現金回贈」，不過現金回贈需要每月經建行(亞洲)手機銀行登記！雖然本月的名額已滿，但過去建行(亞洲)eye信用卡也有餐飲優惠，所以未來有機會持續推廣。而且無須登記，網購及拍卡支付盡享高達5X積分回購（折合約2%現金回贈），也是一張不錯的補位卡。

高達11%現金回贈

推廣期：

第1階段：2026年1月1日至1月31日

第2階段：2026年2月1日至2月28日

第3階段：2026年3月1日至3月31日



其餘的餐飲信用卡有「東亞銀行World Mastercard卡」約5%現金回贈、「AEON Card Purple」登記推廣計劃，可於全港食肆、任何日子、餐廳簽賬均享高達15X積分 (=高達6%回贈)每個簽賬類別可享25,000積分獎賞等等。但由於以上均涉及不定期推廣，就不在此逐一列明。

餐飲信用卡——積分回贈篇（可換現金或里數）

以下信用卡主打高倍數積分回贈，積分可以換現金回贈或里數回贈，用途非常靈活。

無論是堂食、日常餐飲、外賣／外送平台，BOC Cheers Visa Infinite信用卡都可獲得10X積分回贈！每月首HK$10,000合資格餐飲交易，均可享10X積分，最多可獲100,000簽賬積分，相等於HK$1.5=1里或4%現金回贈。唯一的缺點是每月需累積零售簽賬滿HK$5,000，而每個月的簽賬上限為HK$25,000，而且Visa Infinite 申請門檻亦較高。

推廣期：即日起至2026年12月31日

Mox Credit作日常消費有1%回贈，如果存款達250,000，就可以啟動無上限2%簽賬回贈或HK$4=1里，如果資金充足，也是一張不錯的補位卡。

以HSBC Visa Signature卡登記「最紅自主獎賞」計劃，並選擇「賞滋味」回贈，憑卡於香港餐廳及食肆的簽賬首HK$100,000簽賬可獲享額外5X「獎賞錢」，折合約3.6%獎賞錢回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日

餐飲信用卡——儲里數篇

HSBC EveryMile信用卡的特點是儲得夠快！指定日常特選咖啡店及輕便美食店舖消費，當中包括天仁茗茶、Starbucks、Pacific Coffee、春水堂等等，可獲HK$2=1里，其他餐飲簽賬HK$5/里。滙豐EveryMile信用卡客戶於每個推廣期內，可免費享用香港及海外機場貴賓候機室服務或指定機場食肆之免費餐飲服務合共6次，而每次享用服務後需於60個曆日內，憑卡進行本地或海外消費並累積簽賬滿HK$4,000（或等值外幣）。

推廣期：即日至2026年12月31日

美國運通Explorer信用卡於指定餐飲商戶（如美心／Lark Group）可享5X積分，相等於HK$3=1里，而其他餐飲簽賬可獲HK$5=1里。每曆年合資格基本卡及每位附屬卡客戶可分別免費享用環亞機場貴賓室3次及1次。每曆年當卡累積合資格簽賬滿HK$30,000或以上，合資格卡基本卡及每位附屬卡客戶可分別額外免費享用環亞機場貴賓室5次及1次，即分別總共可免費享用環亞機場貴賓室最多8次及2次禮遇。

推廣期：即日至2026年12月31日

