馬年特別郵票｜香港郵政1.5發售！靈蛇駿馬為題　附購買方法+連結

蛇年郵票｜馬年郵票｜香港郵政宣布將推出以「歲次丙午（馬年）」為題的生肖郵票與相關郵品，並於2026年1月5日發售。《香港01》「好食玩飛」整合蛇年郵票的發行及購買詳情，即看內文了解！



香港郵政全新馬年郵票 22K金箔燙壓／剪紙圖案郵票

香港郵政宣布將推出發售以「歲次丙午（馬年）」為題的生肖郵票及相關郵品，同日亦會推出「十二生肖金銀郵票小型張——靈蛇駿馬」及中國郵政、香港郵政和澳門郵電共同發行的馬年聯合紀念套摺，包括一套四枚郵票、兩張郵票小型張及相關郵品，各以不同姿態的駿馬為主題。

其中$10郵票小型張和$50鐳射剪紙郵票小型張，均以年花圖案為馬身裝飾，而$50郵票小型張的剪紙圖案更以鐳射技術切割，刻劃出細緻的駿馬剪影。

至於題為「靈蛇駿馬」的十二生肖金銀郵票小型張，嵌有「歲次乙巳（蛇年）」郵票及「歲次丙午（馬年）」郵票，面值各$50。郵票上的靈蛇和駿馬分別以銀箔和22K金箔燙壓點綴，並附有黃金成色證明書。

此外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電亦會共同發行馬年聯合紀念套摺，內附三地郵政機關共同發行的生肖郵票小全張，展現三地同根同源、共融共通的文化血脈。

特別郵票1.5發售 郵局提供特別郵戳即時人手蓋印服務

全線郵政局及「郵購網」率先將於2025年12月16日率先發售「歲次丙午（馬年）」正式首日封及「十二生肖金銀郵票小型張——靈蛇駿馬」生肖紀念封。上述的珍藏版首日封／生肖紀念封，以及全新設計的「2026年紀念封」，亦會於同日起在集郵局和「郵購網」發售。

至於特別郵票及相關郵品，則會於2026年1月5日起各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封／生肖紀念封、貼有特別郵票的已蓋銷珍藏版首日封／生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡（空郵郵資）、「心思心意郵票」小版張（本地／空郵郵資）、聯合紀念套摺及聯合紀念套摺（珍藏版）只限在集郵局發售。

各郵政局會在2026年1月5日為首日封及自製封，提供郵政局郵戳及特別郵戳的即時人手蓋印服務。

