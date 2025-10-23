富麗敦海洋公園酒店自助餐｜快閃買1送1！任食龍蝦蟹腳+聖誕用得

自助餐獨家快閃優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐快閃買一送一優惠，人均低至$233就食得！優惠更可在聖誕節、除夕期間享用，仲包埋加一服務費！自助晚餐現時以「一喜種田×海洋農莊」為主題，可任食慢烤肉眼扒、加拿大龍蝦、梅花鹿肉等。而酒店亦會在11月推出全新「日本秋祭慶典：品味秋日盛宴」主題自助餐，優惠同時適用！想知優惠幾時開搶？即睇內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳可欣賞南中國海的壯麗景色。（官方圖片）

香港富麗敦海洋公園酒店限時買一送一 優惠可於聖誕節、除夕期間使用

香港富麗敦海洋公園酒店將於10月27日早上11:00至11月2日晚上23:59，推出自助早餐、自助午餐、半自助午餐、自助晚餐獨家買一送一優惠套票，當中優惠更可於聖誕節、除夕期間使用，啱晒與三五知己一同食住自助餐慶祝節日，大家到時記得較定鬧鐘開搶！

⏰10月27日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐推出快閃買買一送一優惠套票。（官方圖片）

自助餐買一送一優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店10月主題⸺必試慢烤肉眼扒／香草醃製梅花鹿肉

自助餐今個月將以「一喜種田×海洋農莊」作為主題，以多種新鮮香料和香草為食物提升風味！自助餐不但有慢烤肉眼扒、炭火燒烤串、土耳其烤肉，配搭自家製香草油、阿根廷青醬、孜然粉、麻辣燒烤粉等調製香料，另外亦有多款特色熱盤，如無花果燒蒜燴牛臉肉、蕉葉森巴醬烤魔鬼魚等，當中無花果燒蒜燴牛臉肉以無花果溫和的甜味，混和軟嫩的燴牛肉，風味醇厚獨特，值得一試！

除了牛肉、豬肉等常見肉類外，星耀廳更特別準備了以新鮮香草醃製的鴕鳥肉和梅花鹿肉。鴕鳥肉口感軟糯且沒有腥味；梅花鹿肉肉質細嫩，夾帶獨特的香甜，兩款肉類再配以特調香草油，為食物增添原野風味，味道非常特別！

快閃7日! 限量10個➡️即搶

不得不提，自助餐亦有多款時令海鮮及冷盤，包括鱈蟹腳、日式刺身、新加坡海南雞，以及晚餐時段提供的加拿大龍蝦，冷熱盤均一應俱全。另外提提大家記得留肚吃甜品！自助餐甜品區提供多款特色甜點，包括印度香料奶茶凍、羅勒草莓撻、肉桂葡撻等，每款都以特色香料豐富甜品層次，最後再來一杯清新香草特飲解解膩，大大滿足！

⏰10月27日準時11AM開賣

自助餐買一送一優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店11月主題⸺必試沖繩咖喱豬肋條／主廚切割藝術表演

至於11月的全新主題「日本秋祭慶典：品味秋日盛宴自助餐」亦不容忽視，啱晒一眾喜歡日式料理的朋友！自助餐提供多款日式冷盤，包括巨型魚生丼飯、三文魚子拖羅蓉手卷及魚子醬松葉蟹肉手卷；熱盤則有炭香爐端燒、暖心壽喜燒及天婦羅配蕎麥麵等，秋冬必吃的和式美食。

而今次全新主題自助餐更特別推出多款北海道豚肉料理，每款均以獨特手法烹調，包括入口即化的日式叉燒豬軟骨、風味濃郁的沖繩咖喱豬肋條，以及帶有濃郁的甘蔗香氣、外脆內嫩的脆皮意式豬腩卷，及充滿焦糖風味的沖繩黑糖炆豬手。

至於甜品方面，酒店亦貫徹日式料理主題，提供鯛魚燒、蕨餅、創新的士多啤梨櫻花慕絲與水信玄餅，或時令特選的焙茶香桃慕絲與抹茶巴斯克蛋糕等日式甜點，甜品控定能滿足！

值得一提，自助餐每逢星期六及日，主廚都會即席表演切割原條可持續發展黃鰭吞拿魚，大家可一邊欣賞廚師精湛的刀工，一邊品嘗美食！

快閃7日! 限量10個➡️即搶

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜優惠詳情

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助晚餐

時間：18:00-21:30

優惠價（買一送一）：$958起｜原價$1,755.6｜人均$479

⏰10月27日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助午餐

＊適用於星期六、日及公眾假期

時間：12:00-14:30

優惠價（買一送一）：$718起｜原價$1,315.6｜人均$359

快閃7日! 限量10個➡️即搶

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜半自助午餐

＊適用於星期一至星期五

時間：12:00-14:30

優惠價（買一送一）：$478起｜原價$875.6｜人均$239

⏰10月27日準時11AM開賣

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助早餐

時間：9:00-10:45

優惠價（買一送一）：$466起｜原價$682｜人均$233

快閃7日! 限量10個➡️即搶

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略