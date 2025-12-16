大寶冰室｜肉餅飯爆紅被質疑犯法！冰室≠茶餐廳 產油煙隨時釘牌？

大寶冰室｜近期大寶冰室在Threads上爆紅，除了其招牌肉餅飯引起討論，也有人質疑「冰室」應該只能供應小食或輕食，售賣肉餅飯等熱食是否符合法例規定。「香港01」《好食玩飛》為大家拆解原因！究竟大寶冰室賣肉餅飯有無犯法？



冰室只能賣指定輕食？

香港的冰室起源於1913年創辦的安樂園，當時的安樂園主打大眾化西餐，後來增設了冰室部，售賣自家製雪糕、紅豆冰、咖啡、西餅等輕食。

根據食環署的發牌制度，香港食肆牌照分為「普通食肆」和「小食食肆」牌照。過往「小食食肆」（俗稱細牌）牌照規定只可以配製及售賣《小食食肆獲准烹製及售賣的食物一覽表》中的其中一類食物，且限制烹調方式，不能供應即時製作的主食；「普通食肆」（俗稱大牌）則以任何烹調方法配製及售賣食物，供顧客在食肆內進食。若違反牌照條件，有可能會被暫時吊銷牌照或取消牌照。

當時大部分的「茶餐廳」所持有的是「普通食肆」牌照，可以配製及售賣任何種類的食物；而傳統冰室主要供應簡單的小吃而並非主食，因此大部分冰室所持有的是「小食食肆」牌照。亦因為當時申請「小食食肆」牌照門檻較低，故成為主流。

冰室=茶餐廳？

隨著80年代香港人生活節奏加快，單靠賣輕食難以生存，部分冰室因為只持有小食食肆牌照，未能提供熟食而逐漸被淘汰，亦有部份冰室改向申請「普通食肆」牌照進行轉型，提供如茶餐廳般的多樣化食物。

時至今日，市面上絕大部分「冰室」都已是領有「普通食肆」牌照的餐廳，在法律地位上與「茶餐廳」無異，以「冰室」為名更多是為了走懷舊路線的品牌行銷。因此，近期爆紅的「大寶冰室」即使售賣肉餅飯或番茄湯等即叫即製的食物亦完全符合法例規定。

（全文完）