聖誕除夕交通安排｜平安夜/聖誕/倒數通宵車？地鐵班次+時間一覽

聖誕除夕交通安排2025｜港鐵在官方網站公布聖誕及除夕的交通安排！為方便市民在聖誕及新年期間出行，港鐵即日至2026年1月4日，將加強部分地鐵綫的班次。在平安夜（24日）及除夕（31日）當晚，港鐵部分地鐵綫及輕鐵綫亦將通宵行駛，讓市民出行更便利，詳情即看下文！



聖誕除夕交通｜聖誕、除夕期間有什麼交通安排？

港鐵表示，即日起至2026年1月4日期間，加強東鐵綫、港島綫及迪士尼綫列車班次，包括東鐵綫會在星期五至日及公眾假期，加密早上及傍晚時段的列車班次，南行及北行班次變得更頻密；港島綫也會在部分日子傍晚時段加強服務；迪士尼綫在晚上散場時段的班次亦會加密。

12月19日至2026年1月4日東鐵綫、港島綫及迪士尼綫加強列車服務詳情：

聖誕除夕交通｜聖誕、除夕有通宵車嗎？

在平安夜及除夕當晚，除了機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站外，本地鐵路綫及7條輕鐵路綫將會通宵行駛；迪士尼綫會配合樂園活動，於除夕延長服務至凌晨2:00；而港鐵巴士506、K51及K54A綫則會於平安夜及除夕延長服務時間。

此外，除了機場快綫及迪士尼綫，本地鐵路綫將於平安夜及除夕當日下午3:00起，逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。

聖誕、除夕通宵車服務詳情：

平安夜及除夕港鐵加強列車服務詳情：

港鐵表示，在平安夜及除夕當晚，除了機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站外，本地鐵路綫及7條輕鐵路綫將會通宵行駛。（資料圖片）

聖誕除夕交通｜機場快綫在聖誕、除夕期間有什麼交通安排？

準備在聖誕、除夕期間出外旅遊的朋友留意啦！12月22至24日期間，機場快綫的頭班車將提早在香港站至上午5:35分開出；而在12月24日及31日，尾班車將延後於凌晨1:30由博覽館站開出；12月28日及1月1日，尾班車將延後於凌晨1:00由博覽館站開出。

機場快綫延長服務時間詳情：

機場快綫延長服務時間詳情（港鐵文件截圖）

聖誕除夕交通｜高鐵在聖誕、除夕期間有什麼交通安排？

高速鐵路（香港段）將會在12月20日至1月3日期間，周末、平安夜、除夕及部分公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開13對列車，方便跨境旅客。

聖誕除夕交通｜屯馬綫除夕午夜後加強服務

由於啟德體育園在除夕當晚將有跨年演唱會舉行，因此，港鐵屯馬綫會在午夜後演唱會散場時加強服務。港鐵亦提醒參與跨年活動的市民留意東鐵綫過境列車服務的時間，而過境旅客亦須預早安排行程。

另外，港鐵表示，將會配合羅湖口岸的服務安排，相應地延長東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務，詳情於稍後公布。而東鐵綫來往落馬洲站的列車則維持原有服務時間。

