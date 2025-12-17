聖誕樹打卡2025｜20大推介！中環20米戶外聖誕樹+60棵聖誕樹森林

聖誕樹打卡2025｜聖誕節將至，當然要去不同地方打卡迎接聖誕來臨！《香港01》「好食玩飛」整合全港20大聖誕樹打卡推介，除了有巨型聖誕樹，亦有迪士尼或卡通主題的得意聖誕樹，以及十分浪漫的聖誕樹森林，即看內文！



聖誕樹打卡2025【1】西九聖誕小鎮——60棵聖誕樹打造聖誕森林！

西九海濱化身成「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，其中一棵聖誕樹更高達12米！此外，寵物友善的「西九聖誕市集」，將提供30個餐飲及零售攤位，如著名電台DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」、本地香水品牌CitiScent、在Threads爆紅的人氣薄餅店Mother of Pizzas大腿蒜蓉包等，還有聖誕特色手作工作坊及音樂表演！

西九聖誕小鎮

日期：2025年12月12日至2026年1月1日

地點：藝術公園海濱東草坪



聖誕樹打卡2025【2】中環皇后像廣場——20米高戶外聖誕樹！

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」今年首度與置地公司合辦，將中環皇后像廣場花園打造成「聖誕天地」，往年大受歡迎的20米高戶外聖誕樹將再度現身！除了聖誕樹，整個「聖誕天地」亦佈滿玩具飛船、小木偶、小火車等。此外，聖誕天地亦推出多個聖誕及新年限定主題工作坊！

中環皇后像廣場

日期：2025年11月28日到2026年1月4日

地點：中環皇后像廣場花園（南、北）



聖誕樹打卡2025【3】迪士尼樂園——夜間無人機匯演+聖誕樹亮燈禮

香港迪士尼每年聖誕都有特別活動，而適逢今年樂園20周年，更特別推出「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」升級版30分鐘夜間匯演！此外，迪士尼樂園聖誕節最具代表性的聖誕樹燈飾，亦會舉行「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，無人機在空中拼湊出聖誕高飛、Olaf、小熊維尼等角色，搭配聖誕樹的光影效果，場面十分浪漫！

香港迪士尼樂園

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕樹打卡2025【4】Merry Balloon Hong Kong——7米高充氣聖誕樹

香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」除了有LuLu豬、Ｍ&M等近20個本地同國際人氣IP角色參與大型氣球巡遊，西九文化區更會舉行巨型夢幻充氣樂園及互動打卡專區，包括7米高的巨型充氣聖誕許願樹、巨型迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面，絕對是冬日必到的打卡熱點！

Merry Balloon Hong Kong

日期：2025年11月24日至2026年1月11日

地點：西九文化區藝術公園大草坪



聖誕樹打卡2025【5】馬會×大館——歷史建築打卡12米高聖誕樹！

馬會與大館攜手舉辦「馬會×大館⸺小心意•大眾樂2025」，除了有亮麗的聖誕燈飾外，在這座歷史建築前還有12米高的巨型聖誕樹、互動遊樂空間、音樂表演，以及大館節慶節目「玩轉大館馬戲季」，提供世界級藝術水準的演出！

香港賽馬會（馬會）與大館將舉辦「馬會×大館⸺小心意•大眾樂2025」。（官方圖片）

馬會×大館

日期：2025年12月1日至2026年1月4日

地點：中環荷李活道10號大館



聖誕樹打卡2025【6】利東街——8米高幻彩聖誕樹+7.5米空中摩天輪

利東街每年的聖誕燈飾都令人期待！今年利東街帶來「Luminous Carnival」，以歐洲嘉年華為靈感，運用了超過兩萬顆LED燈珠，打造了8米高幻彩聖誕樹、直徑達7.5米空中摩天輪、飛天熱氣球與旋轉木馬等大型光影裝置！此外，深受歡迎的「Let It Snow!」飄雪匯演在12月每逢星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜舉行，十分浪漫！

利東街

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

地點：灣仔利東街



聖誕樹打卡2025【7】遮打道⸺大型聖誕樹星光長廊！

遮打道將在佳節期間亮起浪漫的「星光長廊」，沿途30棵樹木將懸掛閃爍的燈飾，與聖誕天地的夢幻美景互相輝映，於街道上營造出夢幻的節日氛圍。此外，歷年最大型的聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」亦會再次出現在置地廣場中庭，予各位盡情打卡！

遮打道⸺大型聖誕樹星光長廊！（官方圖片）

遮打道

日期：2025年11月28日至2026年1月

地點：香港島中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶



聖誕樹打卡2025【8】半島酒店⸺CHANEL主題燈飾＋巨型聖誕樹

CHANEL和香港半島酒店已經連續第五年合作呈獻節日主題燈飾，今年採用了多達74個CHANEL的標誌性小飾物及LOGO佈置酒店的外建築，搭配每晚8時和10時的燈光匯演更華麗！此外，半島酒店內亦同步設置了同一主題的標誌性巨型聖誕樹，絕對要去打卡！

香港半島酒店

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地點：尖沙咀梳士巴利道22號



聖誕樹打卡2025【9】海港城⸺9米高迪士尼主題聖誕樹

海港城與香港迪士尼合作舉辦「Magical Christmas@海港城」，除了在維多利亞港海旁、商場內設有多個打卡熱點，及限定快閃店外，在海運大廈露天廣場更有9米高的聖誕樹裝飾，以及以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」花車為靈感的米奇與好友主題裝置，讓大家盡情打卡！

海港城

日期：2025年11月12日至2026年1月4日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭



聖誕樹打卡2025【10】時代廣場⸺優獸大都會4.8米聖誕樹！

時代廣場今年以迪士尼超人氣動畫《優獸大都會2》為主題，帶來充滿節日歡樂與動物魅力的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》！除了有1:1人氣角色、經典電影場景、閃亮燈飾，還有十分打卡able的4.8米高聖誕樹，場內更設有彩繪體驗、頭飾工作坊、居民證換領及解謎任務等互動體驗！此外，2樓中庭更有3.5米高掛滿冬甩雪條裝飾的聖誕樹！

銅鑼灣時代廣場

日期：2025年11月18日至2026年1月4日

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭



聖誕樹打卡2025【11】朗豪坊⸺Noodoll裝飾4米巨型聖誕樹！

英國超人氣Noodoll薯仔家族首度登陸朗豪坊，呈獻「Langham Place 💙 Noodoll: Merry PotatoMAS」！朗豪坊化身奢華百貨，穿過標誌性的玻璃旋轉門及大堂後，有12隻造型獨特的毛毛Noodoll隱藏於不同角落等你打卡，更有以薯仔家族裝飾的4米巨型聖誕樹！活動更推出限量版薯寶湯Noodoll家族及聖誕紀念品，絕對要把握機會入手！

朗豪坊

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

地點：朗豪坊4樓通天廣場



聖誕樹打卡2025【12】新港城中心——7.5米高mofusand聖誕樹

新港城中心聯乘mofusand推出「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」主題企劃，設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，包括3米高巨型毛茸mofusand、7.5米高mofusand聖誕樹、室內冰雪樂園等，更有以貓貓為主題的聖誕市集及工作坊！

新港城中心

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

地點：新港城中心L2天幕廣場



聖誕樹打卡2025【13】德福廣場——4米高Pucky聖誕洞穴樹屋

今個聖誕，德福廣場聯乘香港藝術家Pucky（畢奇）裝作的小精靈，呈獻全港首個「Pucky聖誕奇幻森林」！場內設有6大打卡位，包括3米高巨型豆子裝置及4米高森林蘑菇洞穴樹屋！現場更設有特色展覽及期間限定店，帶來Pucky全球首發的商品！德福廣場亦於指定日子舉辦「PUCKY 簽名會」，可以與藝術家互動獲得簽名！

德福廣場

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：德福廣場一期中庭



聖誕樹打卡2025【14】青衣城——Care Bears™ 彩虹馬卡龍聖誕樹

青衣城特別打造全新甜點主題裝置「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」，除了有Cheer Bear坐於6.5米高超巨型聖誕蛋糕上，還有Friend Bear與5米高的彩虹馬卡龍聖誕樹、Love-a-Lot Bear與聖誕薑餅人共同打造冬日暖心咖啡杯、Wish Bear與3米高的甜蜜蜜冬甩等打卡裝置！

青衣城——Care Bears™ 聖誕彩虹甜蜜樂園（官方圖片）

青衣城

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地點：青衣城一期一樓中庭



聖誕樹打卡2025【15】新都城中心——9米高小飛象星光聖誕樹

新都城中心於今個聖誕聯乘迪士尼經典動畫《小飛象》呈獻「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」！3,000呎的Dumbo主題聖誕嘉年華內設有6米高充氣「星空小飛象」裝置、星願馬戲門廊、小飛象馬戲大舞台、9米高的閃爍星光聖誕樹等打卡裝置，更有4個小飛象主題攤位遊戲，挑戰攤位遊戲更有機會贏得會場限定小飛象主題精品！

新都城中心

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

地點：新都城中心2期L1天幕廣場



聖誕樹打卡2025【16】K11 Art Mall⸺巨型金莎聖誕樹+聖誕花園

今年聖誕，金莎再次於K11 Art Mall 露天廣場打造佈滿金輝奪目節慶裝飾的「Ferrero Rocher Add Your Golden Touch 金莎璀璨聖誕花園」，除了有巨型6米高金莎聖誕樹及璀璨的金色夢幻小屋，更會連續三個週末，開放「金色聖誕玻璃彩繪」、「金莎聖誕影子盒」期間限定工作坊！

K11 Art Mall

日期：2025年11月25至2026年1月2日

地點： K11 Art Mall 地下露天廣場



聖誕樹打卡2025【17】Mira Place——UNIQLO主題7米高聖誕樹屋！

Mira Place與UNIQLO攜手打造全球首個聖誕樂園「"Gift" Warmth this Christmas」！場內特設6大溫暖系打卡空間，融入了UNIQLO禮物盒和歡樂聖誕元素，包括：7米高暖「粒粒」聖誕樹屋、毛絨絨暖心打卡牆、4米高沉浸式夢幻聖誕雪人屋、旋轉木馬等！活動期間，商場中庭每15分鐘更有音樂光影匯演，可以盡情感受聖誕氣氛！

Mira Place

日期：2025年11月18日至2026年1月1日

地點：Mira Place B1中庭



聖誕樹打卡2025【18】YOHO MALL——夢幻聖誕樹海璀璨燈飾

YOHO MALL II及I中庭化身成「星願聖誕Christmas Wish Upon a Star」夢幻樹海，數十棵掛滿燈飾的璀璨聖誕樹閃爆全場，任何角度都能輕鬆捕捉最浪漫動人的夢幻拍攝場景！YOHO MALL亦會舉辦集合多間香港本地匠人品牌的「PICK! Market」、「YOHO冬日手作工坊」及「聖誕『星』and Dance」節慶活動！

YOHO MALL

日期：2025年11月13日至2026年1月1日

地點：YOHO MALL I 及 II中庭



聖誕樹打卡2025【19】新城市廣場——6米高聖誕樹旋轉滑梯

新城市廣場「聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival」設有四大夢幻打卡點，包括全港首個室內6米高聖誕樹旋轉滑梯、巨大版飄雪水晶球、熊熊三輪挑戰賽及星光童話旋轉木馬！此外，在戶外空中花園更會舉行「星夜願語．光影匯演」及動感音樂噴泉，包括「浮花之境」及「幻花水晶球」兩大光影打卡位！

新城市廣場

日期：2025年11月13日至2025年12月31日

地點：新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1期7樓NTP Sky Garden



聖誕樹打卡2025【20】中港城⸺車尾箱聖誕市集+巨型聖誕樹

尖沙咀中港城的車尾箱聖誕市集是全港最大規模的車尾箱聖誕市集，今年中港城聯乘START FROM ZERO，為大家帶來難忘的海邊市集體驗！市集匯聚了過百本地及海外品牌單位，設有多個打卡位、巨型聖誕樹、SFZ會場限定攤位遊戲、慈善攤檔、本地美食、大型本地潮流及復古手藝攤位等，更有本地樂隊及歌手演出！

中港城 x START FROM ZERO車尾箱聖誕市集

日期：2025年12月12至14日、20至21日、25至28日及31日

地點：中港城海豚池平台花園



