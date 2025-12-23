聖誕節後天文台料分區見11度　洗暖水壺千萬別只用水沖　隨時食菌

暖水壺清洗｜天文台表示，隨著一股季候風補充會在本周四（25日）早上抵達華南沿岸，聖誕節假期該區氣溫逐步下降，據分區天氣預測，本周五（26日）的折禮物日，新界1區最低氣溫更跌至攝氏11度。



天氣急轉冷， 暖水壺成為不少上班族和學生的必備保暖神器。不過長時間使用，保溫瓶內壁或會長出黏滑猶如「鼻涕」般的東西，如果未有正確清洗的話，分分鐘菌從口入。有醫生傳授2招正確清洗暖水壺秘技，助你徹底踢走異味與污垢，安心暖身過冬！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料星期日分區氣溫最低11度

天文台預料，一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸，預計聖誕節當日轉吹北風，天氣轉涼，星期五市區氣溫低至14度，周末期間早晚仍然清涼，天晴乾燥，日夜溫差較大。據分區氣溫預測，本周五上午8時，打鼓嶺最低僅11度，大部分新界地區亦徘徊在12至16度。本港氣溫至下周一預計才會逐漸回升。

聖誕節轉吹北風，天氣轉涼，稍後氣溫下降至翌日最低約14度。（天文台官網）

天文台預星期五分區低見11度。（天文台官網）

保溫瓶清潔齋沖水唔夠乾淨！醫生教2大正確洗保溫瓶方法

保溫瓶是不少打工仔必備的辦公室恩物，冬天時更加是保暖救星。然而許多人以為保溫瓶僅裝開水，想著用清水沖一沖內膽就足以乾淨，但其實時間一久，水壺內壁或會長出黏黏滑滑的東西，沒有正確清洗的話，嚴重起來甚至影響健康！

保溫瓶是不少打工仔必備的辦公室恩物，冬天時更加是保暖救星。（photo-ac）

早前台灣家醫科醫生陳崇賢於其社交媒體Facebook專頁發文分享，指長期使用且沒有清洗乾淨的保溫瓶會長出「生物膜（Biofilm）」，而生物膜是由微生物所分泌的黏液，所聚集在生物或非生物的表面而形成，往往由眾多微生物構成，猶如牙菌斑，就是在生物表面的生物膜；至於非生物的表面，則如抽濕機水箱內那層黏滑的東西。

陳崇賢指出，長時間潮濕的表面都可能會長出生物膜，不論是塑膠水壺，還是不鏽鋼保溫瓶均有機會長生物膜。「畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴，小朋友甚至會把食物殘渣掉進瓶子裡」，要是哪天有致病菌在裡面，就會影響到身體健康。

以下為陳醫生推薦清潔保溫瓶的正確方法。

正確洗保溫瓶方法【1】洗潔精定期刷洗

要定期「刷洗」，尤其是已經摸到黏滑的質感時，更可以配上洗潔精達到更乾淨的清潔效果。

正確洗保溫瓶方法【2】清洗後晾乾 保持乾燥

不使用保溫瓶時內裡應保持乾燥，因此清洗後建議晾乾，才能避免飲用水遭到細菌污染。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略