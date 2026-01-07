香港好去處｜從心所欲7050：香港藝術家謝克半世紀藝術心路展覽

香港資深藝術家謝克將呈獻《從心所欲7050：謝克當代藝術創作及收藏展》（MAVERICK 7050 Xie Ke Art & Collection Exhibition），以紀念邁入70歲從心所欲之齡與走進藝術世界50周年的重要里程碑。是次展覽不僅是謝克半世紀藝術生涯的全景回顧，更匯聚其跨地域、跨文化的創作精華與珍貴收藏，旨在向香港公眾訴說藝術心路，並透過中港藝術家專題論壇，為本地青年藝術家傳遞創作力量，推動香港獨特藝術風貌的國際傳播。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

從心所欲7050：香港藝術家謝克半世紀藝術心路展覽 暨 中港名家論壇啟迪青年

1955年出生於香港的謝克，集雕塑家、畫家、設計師、國際策展人與收藏家多重身份於一身，其藝術足跡遍布海內外——八十年代初於北京中央工藝美術學院（現清華美術學院）專注傳統藝術，輾轉新加坡經營藝術畫廊開拓國際視野，更曾於北京設立工作室、於台灣、日本開展文化研究，最終紮根香港持續創作。

從心所欲7050：香港藝術家謝克半世紀藝術心路展覽 暨 中港名家論壇啟迪青年

這段跨地域經歷不僅讓他親歷中國當代藝術從醞釀到百花齊放的黃金年代，更孕育出兼容中西的獨特創作視角，其作品涵蓋裝置、雕塑、繪畫、書法等多種形式，既帶有批判性思維與文化反思，又擅以明亮色彩與幽默造型傳遞正向人生觀。展覽除謝克自己的作品外，還將首度公開他多年珍藏的20件當代藝術精品，包括黃永玉、趙少昂、靳埭强、隋建國、閰平、申樹斌等海內外知名藝術家的作品，不僅見證了收藏家的多元審美，更為公眾提供窺探中國當代藝術發展脈絡的獨特角度。

為深化展覽影響，主辦方同步策劃重磅講座《從心所欲7050：謝克暢談50年藝術生命與中港藝術發展》，邀請了中港兩地藝壇重量級人物共話藝術傳承與創新。講座匯聚劉巨德教授、彭鋒教授、靳埭强博士、林天行先生及吳秋全教授等兩地藝壇重量級嘉賓。

除介紹是次展覽主題及謝克收藏作品分享外，更會暢談藝術價值、創作觀念與收藏心得，並會以謝克跨越香港、北京、新加坡等地的文化藝術碰撞體驗來深度共議香港藝術未來發展、文化交流動力及青年藝術人才培育，精彩內容歡迎所有有興趣的朋友參加。謝克表示，他始終心繫香港，希望藉展覽激勵年輕一代：「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」在大灣區文化藝術熱潮崛起之際，為香港青年藝術家樹立堅持夢想的榜樣，助力本土藝術在國際舞台綻放光彩。

策展人：

吳秋全教授



學術顧問：

劉巨德教授 （清華大學美術學院教授／吳冠中藝術研究中心主任）

彭鋒教授 （北京大學藝術學院院長）



開幕日期／時間：

2026年1月16日 週五 17:30~19:30



展覽日期／時間：

2026年1月17日至1月21日 10:00~20:00

2026年1月22日 10:00~16:00



地點：

香港藝術中心五樓包氏畫廊



講座活動：

《從心所欲7050：謝克暢談50年藝術生命與中港藝術發展》講座（2026/01/17 3:30-5:00 pm，香港藝術中心古天樂電影院）



開幕主禮嘉賓：

劉巨德教授 （清華大學美院教授／吳冠中藝術研究中心主任）

彭鋒教授 （原北京大學藝術學院院長）

李家駒博士 JP （立法會議員）

靳埭强博士 SBS. BBS. AGI （香港設計師、藝術家）

林天⾏ （香港美協主席）方毓仁 （香港「一畫廊」創辦人）

劉⽂邦 （香港藝術中⼼監督團主席）

紀文鳳 GBS. JP （香港天籟敦煌樂團創辦人及榮譽團長）

馮永基教授 （藝術家／建築師／香港康⽂署博物館榮譽顧問）

文潔華教授 （香港都會大學人民社會科學院 人文學講座教授及香港浸會大學榮休教授）

許焯權教授 （香港恆生大學藝術設計系及文創系主任）



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）