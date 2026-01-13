免費做Gym｜地區康健中心健身室免費任玩！地點+申請資格+方法

香港好去處｜地區康健中心健身室｜香港人想做gym除了可以去連鎖健身中心、康文署轄下健身室，現在又有多個新選擇！全港3間地區康健中心健身室免費開放予香港人使用，《香港01》「好食玩飛」整合申請資格及登記方法，即看內文！



免費做Gym｜3間地區康健中心健身室 免費開放

以往康文署健身室需要按月收費$180或按小時收費$14，不過現在地區康健中心健身室則可以供市民免費使用。地區康健中心是香港政府近年推動基層醫療的重要平台，提供由政府資助、以地區為本的重點基層醫療健康服務，包括健康推廣、健康風險評估和慢性疾病管理。

目前香港共有10間地區康健中心及8間地區康健站。其中南區、荃灣、屯門的地區康健中心則另設有大型健身室，配備完善的健身器材，更引入智能器械及健身系統可供免費使用。

南區地區康健中心

面積：約1,000平方米

設施：智能運動復康器材

地址：黃竹坑香葉道28號嘉尚匯21樓



開放時間：

星期一、五： 11:00 ~ 21:00

星期二、三、四、六： 10:00 ~ 20:00

星期日： 10:00 ~ 14:00

公眾假期：休息



荃灣地區康健中心

面積：約1,080平方米

設施：智能健身鏡、互動地板訓練系統、智能器械

地址：荃灣楊屋道荃灣88商場9樓3及5號舖



開放時間：

星期一至四：10:00 ~ 20:00

星期五及六：10:00 ~ 21:00

星期日：14:00 ~ 18:00

公眾假期 ：休息（除特别註明外）



屯門地區康健中心

面積：約1,500平方米

設施：智能肌力訓練器材、互動運動牆、動感攀石牆

地址：屯門新墟青山公路133號玫瑰花園商場1樓



開放時間：

星期一至星期六：10:00 ~ 21:00

星期日：14:00 ~ 28:00

公眾假期：休息



「體適能健康運動課程」需要經過抽籤才可以參加（官方圖片）

申請資格及登記方法 1類人除外！

【1】必須持有香港身份證，並且於中心所屬地區居住或工作，即可免費登記成為地區康健中心會員。未持有香港身份證不能申請。

【2】成為會員後報名，並經過抽籤後參與「體適能健康運動課程」，上3小時課、通過評估並獲發證書

【3】憑證書每期填表申請並抽籤，中籤者則可免費使用健身器材。

（全文完）