換新鈔2026｜中銀/渣打/滙豐換領日期＋安排　1.27起可網上預約

換新鈔2026｜香港金融管理局（金管局）今日宣布，金管局及三間發鈔銀行將於2月3日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。網上預約將於1月27日起開放，市民亦可直接前往三間銀行現場排隊。想知詳情，就要留意下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

金管局及三間發鈔銀行，包括香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司及中國銀行（香港）有限公司今日宣布，將於2月3日至16日期間，提供新鈔及「迎新鈔*」兌換服務。（*「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。）

滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）即將提供新鈔兌換服務。（資料圖片）

換新鈔2026｜3間銀行換新鈔安排

為了方便市民換鈔，三間換鈔銀行將會實施以下措施，以便市民兌換新鈔。

1. 延長營業時間：

提供換鈔服務的首三日（即2月3至5日），提早營業至早上8時，並安排額外營業時段（早上8時至9時），專門用作提供換鈔服務

2. 網上預約服務：

於1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情。

3. 實施人流管理措施：

實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

銀行將於換鈔服務期間實施人流管理措施。（資料圖片）

換新鈔2026｜中國銀行（香港）換新鈔安排

由2026年2月3日起，中銀香港各分行提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，設有兌換新鈔專窗，以及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元港幣及20張50元港幣新鈔予市民兌換。

為縮短輪候時間，市民可於1月27日起透過手機銀行及網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。另外，中銀全線分行及理財中心亦由2月3日至5日期間，提前1小時於早上8時營業，並設有派籌登記安排，專門提供換鈔服務。

市民即日起可透過手機銀行及中國銀行（香港）本行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。（資料圖片）

中銀香港BoC Pay今年繼續提供「Phone 利是」服務，更聯乘M&M's推出一系列新春主題電子利是封，以便市民派發電子利是！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略