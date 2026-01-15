平價手機隨時傷腎致癌！醫生教0成本自測+選購4招　1款千萬別買！

手機殼｜手機殼如何選擇？手機殼款式多樣，而且功能多多，可以防撞、防水、防變黃等等，但其實除了追求款式和性能之外，其製造物料也應多加留意。馬來西亞胸腔暨重症專科醫生黃軒曾在網上發文提醒，製造手機殼的3種物料可能含有大量重金屬及有害物質，長期接觸隨時傷腎，甚至增加致癌風險！如果擔心正在使用的手機殼是否安全，以下零成本自測方法必看！



手機殼｜劣質手機殼或含有害物料 隨時傷腎及增致癌風險

買到劣質手機殼，隨時影響身體健康！馬來西亞胸腔暨重症專科醫生黃軒曾在網上發文，提醒大家要注意手機殼的物料，皆因無良廠商可能會為了降低成本而使用有害物料製造手機殼，當中或殘留大量重金屬和塑化劑，一旦長期接觸，除了影響神經系統、損害腎臟，還可能會增加致癌風險！

黃醫生指，無良廠商可能會為了降低成本而使用有害物料製造手機殼。（Pixabay）

手機殼｜劣質手機殼中常見的3種有害物質

手機殼劣質物料【1】回收廢料

黃醫生指，一些廠商為了降低成本，可能會使用醫療廢料、電子垃圾等回收廢料來製造手機殼，這些物料未完全淨化，只經過簡單處理便用來製成手機殼，當中可能殘留大量重金屬和塑化劑。

手機殼劣質物料【2】劣質染料和塗料

為了增加手機殼的光澤和顏色，廠商可能會使用含有重金屬的劣質染料和塗料。這些物料可能含有鉛、鎘、汞等重金屬，長期接觸可能會對人體造成危害。

手機殼劣質物料【3】添加塑化劑的軟膠材質

市面上許多手機殼，尤其是軟膠材料，會在製造過程中加入塑化劑，如鄰苯二甲酸酯，來增加柔軟度和延展性，這些塑化劑如果超標，便會隨著時間、溫度或摩擦而釋放，經皮膚進入人體。

塑化劑如果超標，便會隨著時間、溫度或摩擦而釋放，經皮膚進入人體。（AI生成圖片）

手機殼｜劣質手機殼對人體有什麼危害？

黃醫生更指出，重金屬通常不會被身體代謝排出，並長期累積在體內，導致慢性中毒。據一篇發表在《Toxicity of Heavy Metals and Recent Advances in Their Removal:A Review》的文獻明確指出，鉛、鎘、汞等重金屬具有高度毒性，會損害多個器官系統，甚至有致癌風險。

手機殼劣質物料危害【1】重金屬

鉛：屬於極具毒性的重金屬，長期接觸或會影響神經系統，導致學習能力下降、記憶力衰退，還會損害腎臟健康，甚至引起腎功能衰竭；也可能會影響骨骼發育和血液系統。



鎘：長期攝入可能導致腎臟損傷、骨骼病變，甚至增加致癌風險。



汞：汞中毒會影響神經系統、消化系統和腎臟。



手機殼劣質物料危害【2】塑化劑（鄰苯二甲酸酯）

塑化劑被視為環境荷爾蒙，會干擾人體的內分泌系統。人體長期接觸，可能會導致出現兒童發育異常、性早熟、男性精子品質下降、女性內分泌紊亂等，影響生殖系統的問題。此外，也可能增加哮喘、過敏症、肥胖、甚至注意力不足過動障礙（ADHD）的風險。

手機殼劣質物料危害【3】雙酚A（BPA）

部分PC（聚碳酸酯）材質的手機殼可能含有雙酚A。雙酚同屬環境荷爾蒙，可能影響生殖、代謝、神經行為和免疫系統。

手機殼｜什麼方法可以預防買到有毒手機殼？

手機殼選購方法【1】選擇知名品牌及正規商家

購買手機殼時，應選擇知名品牌的正規商家，避免購買來歷不明、價格過於低廉的手機殼。

選擇知名品牌及正規商家。（AI生成圖片）

手機殼選購方法【2】檢視產品標籤

仔細檢查產品標籤，確認其是否有廠名、廠址、材料說明等完整資訊，如果標示標糊不清，最好不要購買。

不要買標示標糊不清的手機殼。（AI生成圖片）

手機殼選購方法【3】優先選擇安全材質

黃醫生建議應選用無異味、手感有韌性的產品。液態矽膠（Liquid Silicone）一般沒有異味，手感柔軟且具彈性，相對安全，另外TPU（熱塑性聚氨酯）亦是常見的軟殼材質。

選用無異味、手感有韌性的產品。（AI生成圖片）

手機殼選購方法【4】避免高風險材質及鮮艷花俏的款式

警惕那些氣味刺鼻、手感過於黏膩或有掉色情況的手機殼，這些很可能是劣質產品。另外，過於鮮艷花俏、裝飾物過多的手機殼也可能重金屬含量超標。例如過去曾有「水鑽閃粉彩膜」手機殼被驗出鉛含量嚴重超標的案例。

氣味刺鼻、手感過於黏膩、掉色以及過於鮮艷花俏、裝飾物過多的手機殼也可能重金屬含量超標。（AI生成圖片）

手機殼｜注意使用習慣

此外，黃醫生亦提醒大家要注意以下使用手機的習慣，以減低被手機殼影響健康的風險。

1. 定期清潔手機殼。可用清水或中性清潔劑輕輕擦拭，保持清潔，以減少污垢累積和化學物釋放的機會。

2. 避免手機長時間暴露在陽光直射，或處於高溫環境中。

3. 定期更換手機殼。即使是合格的產品，也可能因磨損、老化而釋放有害物質。

4. 減少臉部接觸。盡量使用耳機作長時間通話，以減少與手機殼直接接觸，尤其是油性肌膚的人更要留意。



注意使用手機的習慣。（AI生成圖片）

手機殼｜有什麼方法可測試手機殼是否含有毒素？

黃軒醫生提到，雖然沒法像實驗室那樣精密檢測手機殼用料，但可先觀察以下4點來判斷手機殼是否安全。如果真的很在意，也可把手機殼送到化學實驗室測試重金屬和塑化劑，或購買家用重金屬試紙測試其表面。

簡單4招自測手機殼安全

1. 氣味：打開包裝時如果氣味十分刺鼻、有塑膠味或油漆味，很可能含有揮發性有害物質。

2. 來源：不明來歷的便宜產品具有高風險。選擇有品牌、有安全認證的產品更安心。

3. 材質標示：看包裝上是否標示材質。矽膠、TPU、PC比PVC安全。沒有標示的通常不太好。

4. 顏色、塗層：顏色越鮮豔、亮光亮片越多越可能含重金屬或化學塗層。



